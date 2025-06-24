Страсть
Дань уважения, несравнимая ни с чем
На протяжении 30 лет гонка «Mille Miglia» представляла собой настоящее испытание водительского мастерства и выдержки. Эта 1000-мильная шоссейная гонка проходила через всю Италию, а победителям потребовалось всего 10 часов.
Серия трагических происшествий в конечном итоге привела к закрытию гонки, и в 1957 году состоялось финальное соревнование «Mille Miglia». Сегодня «Ferrari Tribute 1000 Miglia» это, пожалуй, самая красивая шоссейная гонка из всех. Она позволяет участникам проехать по маршруту в гораздо более разумном темпе в течение пяти замечательных дней.
С 17 по 21 июня гонка прошла в шестнадцатый раз, охватив маршрут протяженностью 1900 км в форме восьмерки, протянувшийся на юг от Бреши до Рима и обратно.
Когда во вторник днем в Дезенцано-дель-Гарда гости выстроились в очередь, чтобы получить номера гонщиков и карты дорог, стало ясно, насколько разнообразным был список участников. Самой старой моделью Ferrari, преодолевшей этот сложный маршрут, стала модель 250 GT Berlinetta Lusso 1964 года выпуска, а в число новейших вошли три SP3 Daytona, также были представлены модели всех прошедших десятилетий — от Ferrari Dino до Ferrari Testarossa, и от Ferrari F40 до Ferrari Enzo. Все они отправились в путь из живописного городка на юго-западном берегу озера Гарда.
Среди участников были европейцы, американцы, кувейтцы, австралийцы и ливанцы, национальности владельцев были столь же разнообразны.
Группа проехала через Феррару и поздним вечером финишировала в Сан-Ладзаро, всё это время наслаждаясь прекрасными дорогами и потрясающими видами. Но хотя гонки на этих дорогах общего пользования строго запрещены, элемент соревнования все же присутствовал. «Ferrari Tribute 1000 Miglia» проводится как регулярное ралли, то есть гонщики должны проходить контроль времени и контрольные пункты через точные интервалы — это проверка точности и навигации, а не просто скорости.
Ровно в 5:15 утра второго дня первый Ferrari выехал на старт, и участники направились к легендарным перевалам Ратикоса и Фута, чтобы провести потрясающий день за рулем, который завершился заслуженным ужином и ночевкой в Риме.
В последующие дни гости вернулись на север и посетили Сан-Марино — независимую республику, расположенную между Апеннинскими горами и побережьем Адриатического моря, а затем двинулись с востока на запад, чтобы остановиться в Ливорно, западном портовом городе с видом на Лигурийское море.
На четвертый день гонки Ferrari снова направились на север, теперь уже вдоль мерцающего итальянского побережья, возвращаясь обратно вглубь страны. Их встречали толпы зрителей, когда они пересекли финишную черту в Бреши — месте финиша первой гонки «Mille Miglia», которая состоялась около 98 лет назад. Этот город когда-то был также родиной основателей гонки: молодых графов Франческо Маццотти и Аймо Маджи.
Для публики, приветствовавшей участников гонки в Бреши, это был редкий шанс увидеть самую разнообразную коллекцию автомобилей Ferrari, какую только можно себе представить. «Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025» подарила участникам пять дней, которые останутся в памяти навсегда, позволив по-новому взглянуть на смелость тех невероятных дорожных гонок прошлого.