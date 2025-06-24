Дань уважения, несравнимая ни с чем

На протяжении 30 лет гонка «Mille Miglia» представляла собой настоящее испытание водительского мастерства и выдержки. Эта 1000-мильная шоссейная гонка проходила через всю Италию, а победителям потребовалось всего 10 часов.

Серия трагических происшествий в конечном итоге привела к закрытию гонки, и в 1957 году состоялось финальное соревнование «Mille Miglia». Сегодня «Ferrari Tribute 1000 Miglia» это, пожалуй, самая красивая шоссейная гонка из всех. Она позволяет участникам проехать по маршруту в гораздо более разумном темпе в течение пяти замечательных дней.

С 17 по 21 июня гонка прошла в шестнадцатый раз, охватив маршрут протяженностью 1900 км в форме восьмерки, протянувшийся на юг от Бреши до Рима и обратно.

Когда во вторник днем в Дезенцано-дель-Гарда гости выстроились в очередь, чтобы получить номера гонщиков и карты дорог, стало ясно, насколько разнообразным был список участников. Самой старой моделью Ferrari, преодолевшей этот сложный маршрут, стала модель 250 GT Berlinetta Lusso 1964 года выпуска, а в число новейших вошли три SP3 Daytona, также были представлены модели всех прошедших десятилетий — от Ferrari Dino до Ferrari Testarossa, и от Ferrari F40 до Ferrari Enzo. Все они отправились в путь из живописного городка на юго-западном берегу озера Гарда.