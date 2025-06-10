Автомобили
Родословные: постоянные победители Ле-Мана
В период с 1960 по 1965 год команда «Гарцующего жеребца» была лучшей в гонках на выносливость, одержав шесть побед подряд в Ле-Мане благодаря поколению спортивных моделей 250 и Testa Rossa. Этому достижению нет равных и по сей день.
В этом году Ferrari выступает фаворитом в самой престижной в мире гонке на выносливость, надеясь одержать третью подряд победу в Ле-Мане на современном потомке этих прославленных моделей - 499P.
Ниже мы расскажем о выдающихся автомобилях, гонщиках и историях, которые проводят связь между золотой эрой Ferrari 1960-х годов и сегодняшним успехом.
1960: Ferrari 250 TR 59/60
До этого Ferrari трижды побеждала в Ле-Мане (в 1949, 1954 и 1958 годах), но победа автомобиля 250 TR 59/60 в 1960 году положила начало шестилетнему успеху. Ferrari 250 TR59/60, как и предыдущие модели Testa Rossa, построенный на удлиненной версии пространственной рамы Ferrari 500 TRC, что отражается в его названии, стал эволюцией модели 59-го года. На нем снова был установлен зарекомендовавший себя 3,0-литровый двигатель V12 от Colombo, но теперь он работал в паре с новой пятиступенчатой коробкой передач, а дисковые тормоза заменили барабанные, которые использовались годом ранее.
Обладая мощностью 300 в.л.с. (220 кВт), сухой массой всего 800 кг и кузовом Scaglietti, 250 TR 59/60 мог разгоняться до 270 км/ч. Заводские пилоты Оливье Гендебьен и Поль Фрер одержали общую победу в Ле-Мане, опередив в двойке американскую команду NART на болиде 250 TR59. Эта победа также обеспечила Ferrari титул чемпиона мира по гонкам на спортивных автомобилях, подчеркнув её растущее доминирование в гонках на выносливость.
1961: Ferrari 250 TRI/61Фил Хилл и Оливье Гендебьен за рулем TRI/61 одержали уверенную победу в гонке «24 часа Ле-Мана» 1961 года, обеспечив для Ferrari финиш со счётом 1-2-3. Этот гоночный автомобиль отличался от предыдущего в плане дизайна больше, чем можно предположить из его названия. В кузове работы Fantuzzi изогнутые линии более ранних Testa Rossa были заменены на более аэродинамический профиль с острыми краями. Передняя часть получила характерный «акулий нос», напоминающий болид Ferrari 156 F1, который дебютировал в том же году. Под капотом автомобиля сохранился проверенный временем 3,0-литровый двигатель V12 и стальная пространственная рама предыдущих моделей, но новая независимая задняя подвеска позволила улучшить управляемость, отсюда и суффикс «I».
1962: Ferrari 330 TRI/LMМодель Ferrari 330 TRI/LM стала последней и самой мощной в линейке переднемоторных Testa Rossa от Ferrari. Колесная база Ferrari 330 TRI/LM была увеличена на 70 мм до 2420 мм, а мощность нового 4,0-литрового двигателя Type 330 V12 составила 390 в.л.с. (290 кВт), благодаря изменению правил, увеличившему объем двигателя.
В 1962 году в гонке «24 часа Ле-Мана» Фил Хилл и Оливье Гендебьен на Ferrari 330 TRI/LM одержали третью подряд победу для Ferrari, которая стала последней победой в Ле-Мане переднемоторного автомобиля. За ним финишировали два Ferrari 250 GTO, обеспечив для Маранелло доминирующий результат 1-2-3.
1963: Ferrari 250 PВслед за среднемоторными гоночными автомобилями Формулы-1, болид 250 P стал первым спортивным прототипом Ferrari, двигатель которого был размещен за водителем, что улучшило распределение веса и баланс. Он отличался изящным кузовом от Pininfarina, весил всего 760 кг в сухом виде и оснащался проверенным 3,0-литровым двигателем V12 от Ferrari, который развивал мощность 310 HP и скорость 290 км/ч.
В Ле-Мане Лоренцо Бандини и Людовико Скарфиотти на болиде 250 P одержали уверенную победу, опередив ближайшего соперника на 16 кругов. Автомобили Ferrari заняли шесть из 12 финишных позиций, включая третье место для еще одного 250 P. Это было единственное для этого автомобиля выступление в Ле-Мане. Эта победа ознаменовала начало эры среднемоторных автомобилей в Ле-Мане и вновь позволила Ferrari завоевать титул чемпиона мира среди спортпрототипов.
1964: Ferrari 275 PАвтомобиль Ferrari 275 P стал эволюцией модели 250 P с увеличенным рабочим объемом, что отражается в его названии. Это было достигнуто за счет увеличения диаметра цилиндра на 4 мм до 77 мм (ход поршня остался прежним - 58,8 мм), что позволило создать высокооборотистый 3,3-литровый двигатель V12 с дополнительной мощностью 10 HP.
В Ле-Мане 1964 года Жан Гише и Нино Ваккарелла за рулем болида 275 P одержали победу на рекордной дистанции, а два болида 330 P заняли второе и третье места, обеспечив лидерство Ferrari со счётом 1-2-3.
1965: Ferrari 250 LM
Ferrari 250 LM был задуман для участия в гонках в категории дорожных автомобилей GT, но отсутствие омологации вынудило эту дорожную модель соревноваться в классе прототипов против более быстрых, специально сконструированных соперников.
Ferrari 250 LM, оснащенный 3,3-литровым двигателем V12 и способный разгоняться до 287 км/ч, по сути, взял механическую часть моделей 250 P и 275 P, установив их в закрытый кузов берлинетты от Scaglietti.
Дебют 1964 года разочаровал, но в 1965 году частный автомобиль команды NART Луиджи Чинетти под управлением Йохена Риндта и Мастена Грегори одержал победу в общем зачете в Ле-Мане. Ferrari лидировала с результатом 1-2-3, где вторым финишировал также Ferrari 250 LM. Это будет последняя победа Ferrari в Ле-Мане до победного возвращения в Ле-Сарте в 2023 году.
2023 and 2024: Ferrari 499P
Когда в 2023 году Ferrari вернулась в Ле-Ман после 50-летнего отсутствия, многие логично ожидали, что это будет пробный год. Но 499P победил в своем дебюте в Ле Сарте, а затем доказал, что это не было случайностью, победив еще раз в 2024 году.
Построенный по правилам Le Mans Hypercar, которые дают больше свободы, чем правила LMdH (требующие специального шасси и гибридной архитектуры), 499P оснащен изготовленным на заказ монококом из углеродного волокна, компактным 3,0-литровым твин-турбо двигателем V6, приводящим задние колеса, и электромотором на передней оси для обеспечения полного привода.
В 2023 году болид под номером 51, которым управляли Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, выиграл гонку в честь столетия. В прошлом году болид-побратим Антонио Фуоко, Мигеля Молины и Никласа Нильсена под номером 50 вновь одержал победу с отрывом всего в 14 секунд после целого дня гонок.
Одержав две победы подряд, Ferrari 499P подходит к гонке 2025 года в качестве фаворита и вновь возрождает воспоминания о золотой эре Ferrari в Ле-Мане 60-летней давности.