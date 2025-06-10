Родословные: постоянные победители Ле-Мана

В период с 1960 по 1965 год команда «Гарцующего жеребца» была лучшей в гонках на выносливость, одержав шесть побед подряд в Ле-Мане благодаря поколению спортивных моделей 250 и Testa Rossa. Этому достижению нет равных и по сей день.



В этом году Ferrari выступает фаворитом в самой престижной в мире гонке на выносливость, надеясь одержать третью подряд победу в Ле-Мане на современном потомке этих прославленных моделей - 499P.



Ниже мы расскажем о выдающихся автомобилях, гонщиках и историях, которые проводят связь между золотой эрой Ferrari 1960-х годов и сегодняшним успехом.