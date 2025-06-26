Ferrari выносит свое гоночное наследие в открытое море

В Маранелло разрабатывают Ferrari, не похожий ни на один другой: с двумя рулевыми колесами, вместимостью более восьми пассажиров, длиной более 100 футов и способностью подниматься в воздух. Мы говорим о «Hypersail» — первой попытке марки выйти в мир гонок на океанских яхтах.

Проект футуристической яхты, впервые анонсированный прошлым летом, был представлен в Маранелло во время специального мероприятия с участием итальянской и зарубежной прессы. Организаторами мероприятия выступили президент компании Ferrari Джон Элканн, всемирно известный итальянский яхтсмен-одиночка и руководитель команды Hypersail Джованни Сольдини, начальник отдела проектирования автомобилей и руководитель проекта Маттео Ландцавеккья и Марко Рибиджини, ведущий инженер проекта.

Почему именно парусный спорт? Элканн объяснил: «Потому что мы не могли этого не сделать. Если посмотреть на то, что движет Ferrari, понимаешь, что это страсть и компетентность на службе невозможного». Более подробно рассказывая об идее проекта, он уточнил, что это расширит гоночную идентичность Ferrari, подтолкнув «Гарцующего жеребца» к другому виду соревнований на выносливость. Ведь гонки на океанских яхтах, это пожалуй, высшее проявление выносливости: может случиться что угодно, где угодно, в любое время дня и ночи. Нет ни пейс-каров, ни бригад пит-лейнов, которые могли бы оказать помощь.