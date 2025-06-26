Страсть
Ferrari выносит свое гоночное наследие в открытое море
В Маранелло разрабатывают Ferrari, не похожий ни на один другой: с двумя рулевыми колесами, вместимостью более восьми пассажиров, длиной более 100 футов и способностью подниматься в воздух. Мы говорим о «Hypersail» — первой попытке марки выйти в мир гонок на океанских яхтах.
Проект футуристической яхты, впервые анонсированный прошлым летом, был представлен в Маранелло во время специального мероприятия с участием итальянской и зарубежной прессы. Организаторами мероприятия выступили президент компании Ferrari Джон Элканн, всемирно известный итальянский яхтсмен-одиночка и руководитель команды Hypersail Джованни Сольдини, начальник отдела проектирования автомобилей и руководитель проекта Маттео Ландцавеккья и Марко Рибиджини, ведущий инженер проекта.
Почему именно парусный спорт? Элканн объяснил: «Потому что мы не могли этого не сделать. Если посмотреть на то, что движет Ferrari, понимаешь, что это страсть и компетентность на службе невозможного». Более подробно рассказывая об идее проекта, он уточнил, что это расширит гоночную идентичность Ferrari, подтолкнув «Гарцующего жеребца» к другому виду соревнований на выносливость. Ведь гонки на океанских яхтах, это пожалуй, высшее проявление выносливости: может случиться что угодно, где угодно, в любое время дня и ночи. Нет ни пейс-каров, ни бригад пит-лейнов, которые могли бы оказать помощь.
«Hypersail — это новый вызов, который заставляет нас преодолевать границы и расширять технологические горизонты, — сказал Элканн. — В то же время это вызов, который идет по стопам традиций Ferrari, черпая вдохновение в нашем гиперкаре, который три года подряд выигрывал «24 часа Ле-Мана» после нашего возвращения в гонки на выносливость в 2023 году».
Кроме того, он добавил, что новый проект «расширяет нашу гоночную ДНК, как это было, когда мы начали участвовать в гонках на выносливость на гиперкаре. Выносливость была частью ДНК Ferrari с того самого дня, как наш основатель Энцо Феррари создал компанию».
«Я счастлив и горжусь возможностью участвовать в этом отважном предприятии, — сказал Сольдини, который, помимо прочих обязанностей руководителя команды Hypersail, играет ключевую роль в выборе команды яхты. — Это захватывающий вызов, решение которого зависит от поистине уникальной команды, где высокое мастерство Ferrari и профессионализм разработчиков океанских парусников позволяет преодолеть технологические ограничения. С точки зрения мореплавания, это инновационное решение в том, как сделано это судно и как оно будет летать; что касается систем, то вклад Ferrari заключается в разработке систем управления, которые ранее не применялись на борту».
Тому, кто задается вопросом, что общего новый проект может иметь с деятельностью Ferrari по производству роскошных спорткаров и ролью компании в качестве лидера гоночных трасс, производитель из Маранелло отмечает, что законы, регулирующие эксплуатационные характеристики автомобилей и яхт, как например, аэродинамика, рычажная поддержка и управление нагрузкой, являются общими для обоих секторов. Также как и некоторые технологии, например, углеродное волокно и аккумуляторы, которые можно переносить с Hypersail на седаны и автомобили с откидным верхом Ferrari, включая долгожданный (первый) полностью электрический автомобиль «Гарцующего жеребца».
Маттео Ландцавеккья также подчеркнул, что существует множество возможностей для передачи технологий от спорткаров к парусным яхтам, включая дизайн, управление энергообеспечением и интеграцию систем. «Передняя секция корпуса очень небольшого размера, что помогает увеличить аэродинамические характеристики судна», — сказал он, пояснив, что эта особенность схожа с суперкаром F80. Он добавил, что проект уже привёл к получению девяти патентов.
Одной из главных проблем является устойчивость яхты, говорит Сольдини. И здесь опыт Ferrari имеет решающее значение. Марко Рибиджини объяснил: «Эта яхта очень сложная. С увеличением скорости монокорпус приподнимается над водой за счёт силы, создаваемой подводными крыльями, в результате чего яхта оказывается в очень неустойчивом положении, особенно в открытом море и при сильном ветре. Программное обеспечение для управления подвеской наших автомобилей позволило нам разработать алгоритм, обеспечивающий устойчивость яхты и позволяющий Джованни полностью контролировать ситуацию». О преданности Ferrari проекту свидетельствует и количество сотрудников, работающих над яхтой Hypersail полный рабочий день. По словам Рибиджини, 20 сотрудников Ferrari работают над проектом полный рабочий день, а еще около 80 человек из разных отделов оказывают поддержку.
Итак, что мы можем рассказать об этом новом технологическом чуде? Для начала, новая яхта будет «полностью гидродинамической». Поддерживаемая двумя крыловидными конструкциями, установленными на корпусе яхты, которые на большой скорости будут приподнимать ее над водой, однокорпусная яхта никогда (ну, почти никогда) не соприкоснется с волнами, поскольку она будет буквально скользить по ним. Яхта Hypersail, которая будет полностью представлена в 2026 году, будет на 100% обеспечиваться энергией из экологически чистых источников собственного производства, таких как ветер (что вполне ожидаемо) и солнечная энергия. И хотя парусные яхты с полным приводом уже существуют (вспомните America's Cup), Hypersail, как следует из ее названия, станет первым трансокеанским парусным судном такого типа, превосходящим существующие ограничения с точки зрения устойчивости, производительности и инноваций.
Описывая яхту, которая все еще находится в стадии разработки, Элканн сказал: «Это больше похоже на космический корабль, высокопроизводительный и красивый».
Разработка новой яхты осуществлялась полностью собственными силами компании: около 90% компонентов прототипа изготовлены на том же заводе в Маранелло, где производятся автомобили с эмблемой «Гарцующего жеребца», такие как Purosangue, 12Cilindri, Daytona SP3 и F80. Воплощением идеи в реальность занимается команда, в которую входят инженеры компании Ferrari, Сольдини, известный французский военно-морской архитектор Гийом Вердье и внешние партнеры, выбранные по критерию превосходства их технологий и решений.
Поскольку Hypersail — это, прежде всего, проект соревнований на выносливость, он перенесёт «Гарцующего жеребца» в новый мир гонок — океанические соревнования. Это повысит привлекательность компании Ferrari и познакомит с её ДНК и наследием как новых, так и старых поклонников по всему миру. Скоро, наблюдая за тем, как «Гарцующий жеребец» раскручивает грот своей первой парусной яхты, сердца фанатов забьются так же, как и при виде красного болида, который первым пересекает финишную черту Ле-Мана.