Нью-Йорк замер, когда Ferrari F80 приземлился в Штатах
Текст: Бен Барри
Как бы не был Нью-Йорк городом, который никогда не спит, сегодня он замирает от неожиданного появления Ferrari F80 на улицах Манхэттена. Сочетая в себе прогрессивный дизайн и инновационные гибридные технологии, F80 идеально дополняет этот самый футуристический из городских пейзажей.
Рожденный на гоночной трассе, F80 чувствует себя как дома на Таймс-сквер
Когда F80 прибывает на Таймс-сквер, в сердце Нью-Йорка кипит жизнь. Рекламные щиты сверкают неоновым светом, привлекая к себе внимание, доносятся гудки клаксона желтых такси, туристы задерживаются, чтобы полюбоваться достопримечательностями, а местные жители проносятся мимо. И все же, среди бесконечного движения, Ferrari притягивает к себе всеобщее внимание.
Блестящая белая структура Окулус является ярким фоном для прогрессивного дизайна F80
Двигаясь на юг по Черч-стрит, а затем свернув на Гринвич, F80 прибывает к станции метро Окулус с поразительным элементом реконструкции Всемирного торгового центра. Этот маяк надежды с нервюрами из сверкающей белой стали, вздымающимися к небу подобно крыльям, ярко контрастирует с дерзкими формами F80, призывая задуматься о жизнестойкости этого невероятного города.
Солнечный свет Манхэттена подчеркивает сочетание эстетики и функциональности F80
На пароме, отправляющемся от оконечности Манхэттена, Ferrari F80 проезжает мимо статуи Свободы и острова Эллис - неизменных символов Нью-Йорка, олицетворяющих ворота в Америку и «плавильный котёл мира». Вдали гордо возвышается легендарный Манхэттен, свидетельствующий о безграничных возможностях человеческих амбиций.