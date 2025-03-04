Как бы не был Нью-Йорк городом, который никогда не спит, сегодня он замирает от неожиданного появления Ferrari F80 на улицах Манхэттена. Сочетая в себе прогрессивный дизайн и инновационные гибридные технологии, F80 идеально дополняет этот самый футуристический из городских пейзажей.