Автомобили
Красивый, переосмысленный
На протяжении 1950-х и большей части 60-х годов Ferrari был синонимом самых красивых гранд-туреров, которые когда-либо видел мир. На самом деле, когда речь заходила о дорожных автомобилях, «Гарцующий жеребец» ничего другого не производил.
Новый Ferrari Amalfi, купе 2+ с двигателем V8, заменивший Ferrari Roma, воссоздаёт ту безмятежную эпоху в соблазнительном алюминиевом кузове. Раскрывая элегантную красоту модели Roma, отсылающей к тем незабвенным гранд-турерам, гладкий кузов Amalfi отличается четкими линиями, геометрическими объемами и чистой, современной эстетикой, которая присуща только ему. Действительно, каждая внешняя панель кузова изменена по сравнению с Roma.
Дизайнерский отдел Ferrari Centro Stile тщательно доработал детали и убедился в том, что аэродинамика никак не влияет на чистоту линий кузова. Обратите внимание на более аккуратную переднюю часть в форме акульей пасти и более техническую обработку головного света и задних фонарей.
Сфотографированный здесь в стартовом цвете Verde Costiera – яркий бирюзово-зеленый, вдохновленный сверкающими водами Амальфитанского побережья, и установленный на 20-дюймовые легкосплавные диски, он, безусловно, заявляет о себе.
Внутри двойная компоновка салона охватывает как пассажира, так и водителя, и интегрирует совершенно новый человеко-машинный интерфейс. Он оснащен тремя цифровыми дисплеями: полностью цифровым приборным щитком, 10,25-дюймовым горизонтальным центральным дисплеем и дисплеем для пассажиров. Новое рулевое колесо также знаменует возвращение к физическим многофункциональным элементам управления и кнопке стартера. Как и экстерьер, оно также приобрело более чистый и современный вид.
Благодаря компоновке сидений 2+ и большому пространству для багажа, модель Amalfi также отличается большим удобством использования, как в повседневной жизни, так и в особенные выходные.
Кроме того, этот автомобиль создан для эмоций. Большой 3.9-литровый двигатель V8 мощностью 640 HP развивает на 20 HP больше, чем его предшественник, но, как и в дизайне, настоящее волшебство кроется в деталях. Чтобы увеличить отклик двигателя, распределительные валы стали легче, а турбокомпрессоры теперь развивают скорость вращения до 171 000 об/мин. Настройка выпускной и впускной систем также приводит к созданию более эмоционального саундтрека, особенно на средних и высоких оборотах.
Важно отметить, что эта производительность рассчитана на всех водителей. Самые передовые системы шасси Ferrari обеспечивают автомобилю Amalfi безопасность на том же уровне, что и манёвренность, благодаря ABS Evo, контролю бокового скольжения 6.1 и 6D-датчику, который отслеживает движения кузова и мгновенно реагирует на них.
Вдохновленный великолепной коллекцией гранд-туреров, решительно современный, Ferrari Amalfi - это красота в новом понимании.