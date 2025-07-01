На протяжении 1950-х и большей части 60-х годов Ferrari был синонимом самых красивых гранд-туреров, которые когда-либо видел мир. На самом деле, когда речь заходила о дорожных автомобилях, «Гарцующий жеребец» ничего другого не производил.

Новый Ferrari Amalfi, купе 2+ с двигателем V8, заменивший Ferrari Roma, воссоздаёт ту безмятежную эпоху в соблазнительном алюминиевом кузове. Раскрывая элегантную красоту модели Roma, отсылающей к тем незабвенным гранд-турерам, гладкий кузов Amalfi отличается четкими линиями, геометрическими объемами и чистой, современной эстетикой, которая присуща только ему. Действительно, каждая внешняя панель кузова изменена по сравнению с Roma.