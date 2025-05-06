Автомобили
Специальный выпуск для газеты The Sun
С 2008 года Ferrari объединяет свои спортивные автомобили, ориентированные в первую очередь на водителя, с захватывающими ощущениями от езды под открытым небом. Теперь 296 Speciale A продолжает традицию моделей Scuderia 16M, Ferrari 458 Speciale A и Ferrari 488 Pista Spider, предлагая увлекательные и веселые гонки, как никогда прежде.
Как и его предшественники, 296 Speciale A сочетает в себе все лучшие качества дорожного GTS с особым характером гоночных автомобилей Ferrari Challenge и 296 GT3. Однако на этот раз существенно доработанная подключаемая гибридная силовая установка поднимает планку, обеспечивая самый большой прирост мощности между поколениями за всю историю.
Мощность 3,0-литрового двигателя V6 с двумя турбинами увеличилась на 37 HP до 700 HP, в то время как электродвигатель, аккуратно интегрированный между двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, добавляет еще 180 HP, что на 13 HP больше. Суммарная мощность в 880 HP примерно на 50 HP больше, чем у 296 GTS, не говоря уже о невероятных 160 HP по сравнению со спайдером Pista.
Даже вес двигателя снизился на целых 9 кг. Часть этой экономии достигается за счет таких конструктивных компонентов, как титановые крепежи, блок двигателя и картер, обработанных с целью удаления лишнего металла, но Ferrari также попыталась сэкономить и на внутренних деталях. Титановые шатуны, облегченный коленчатый вал из азотированной стали и улучшенные поршни, используемые в новом суперкаре F80, — все это способствует снижению массы частей, совершающих вращение и возвратно-поступательное движение, на 2,2 кг. А при меньшей массе вращаемого объекта и без того отзывчивый двигатель становится еще более энергичным.
Еще 41 кг экономии удалось добиться за счет использования углеродного волокна в некоторых деталях кузова, сиденьях и дверных обшивках, что позволило снизить общую сухую массу до всего 1490 кг.
В то время как некоторые инженеры Ferrari посвятили себя сокращению веса, их коллеги из отдела аэродинамики были заняты его обратным набором, но полностью взаимодополняющим способом. Обратите внимание, например, на аэродинамический амортизатор, вдохновленный моделью 296 Challenge, который пропускает воздух через передний бампер и капот, обеспечивая дополнительную устойчивость, особенно при разгоне и торможении, а также на новое активное заднее антикрыло, обрамленное вертикальным оребрением, которое поднимается вверх и охватывает изящные задние углы модели Speciale A.
Эти инновации способствуют достижению максимальной прижимной силы в 435 кг, что на 20 процентов больше, чем у 296 GTS, и равно показателю купе Speciale. За этот паритет мы можем поблагодарить практически идентичные профили двух моделей и параллельную программу разработки.
Модель 296 GTS уже является эталоном маневренности и устойчивости благодаря короткой колесной базе и низко расположенному двигателю V6 с углом развала 120°, но Speciale A идет еще дальше благодаря более легким титановым пружинам, новым амортизаторам, позаимствованным у гоночного автомобиля GT3, новейшей системе управления тормозами ABS Evo и шинам Michelin Cup 2. Статистика показывает, что максимальный угол крена уменьшился на 13 процентов, но ощущения от поездки говорят о большей устойчивости и уверенности, позволяющей ехать еще быстрее на трассе.
Дополнительным преимуществом Speciale A является убирающийся жесткий верх, который обеспечивает купе изысканность, но при этом открывается и закрывается всего за 14 секунд, даже на низких скоростях. Вертикальная стеклянная панель позади водителя и пассажиров обеспечивает дополнительную универсальность: она опускается, пропуская в салон свежий воздух и больше музыки двигателя V6. Это идеальное решение для непогоды и для создания еще большего звукового эффекта на скоростных кругах благодаря новой конструкции наконечника выхлопной трубы. А Speciale A, обеспечивающий бесшумную езду с нулевым уровнем выбросов на расстояние до 25 км, это надёжный спайдер, который может «растянуться», как никогда прежде.
Учитывая, что его предшественники являются одними из самых коллекционных среди всех современных Ferrari (и их стоимость отражает этот статус), этот ищущий солнца Speciale будет пользоваться большим спросом.