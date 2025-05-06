Специальный выпуск для газеты The Sun

С 2008 года Ferrari объединяет свои спортивные автомобили, ориентированные в первую очередь на водителя, с захватывающими ощущениями от езды под открытым небом. Теперь 296 Speciale A продолжает традицию моделей Scuderia 16M, Ferrari 458 Speciale A и Ferrari 488 Pista Spider, предлагая увлекательные и веселые гонки, как никогда прежде.

Как и его предшественники, 296 Speciale A сочетает в себе все лучшие качества дорожного GTS с особым характером гоночных автомобилей Ferrari Challenge и 296 GT3. Однако на этот раз существенно доработанная подключаемая гибридная силовая установка поднимает планку, обеспечивая самый большой прирост мощности между поколениями за всю историю.

Мощность 3,0-литрового двигателя V6 с двумя турбинами увеличилась на 37 HP до 700 HP, в то время как электродвигатель, аккуратно интегрированный между двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, добавляет еще 180 HP, что на 13 HP больше. Суммарная мощность в 880 HP примерно на 50 HP больше, чем у 296 GTS, не говоря уже о невероятных 160 HP по сравнению со спайдером Pista.