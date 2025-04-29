Автомобили
Особый подход
Ожидания от нового Ferrari 296 Speciale невероятно высоки, и не только потому, что он обещает привнести еще больше эмоций в 296 GTB, эталон удовольствия от вождения. Новая модель также должна продолжить дело автомобилей Challenge Stradale, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 458 Speciale и Ferrari 488 Pista — символов специальных серий, известных тем, что они стирали грань между гоночными автомобилями GT и среднемоторными спортивными автомобилями, на базе которых они были созданы.
Замечательно, что формула 296 Speciale остается верной своему образцу. Более высокая мощность, меньший вес, дополнительная прижимная сила и более чёткая управляемость обеспечивают в целом более реалистичные ощущения. Важно отметить, что команда инженеров посвятила себя созданию нового эталона острых ощущений от вождения, раздвигая границы, как никогда раньше.
Разумеется, передача технологий из автоспорта снова вносит решающий вклад. Гоночные автомобили 296 GT3 и 296 Challenge оказывают своё влияние также, как и опыт Формулы-1 и победитель Ле-Мана 499P.
На этот раз новинкой стало внедрение 3,0-литрового двигателя V6 с двойным турбонаддувом и подключаемой гибридной системы. Впервые представленный в автомобиле 296 GTB, этот компактный и невероятно мощный силовой агрегат был полностью переработан для использования в серии Speciale.
Мощность одного только двигателя увеличивается на 37 HP, достигая невероятных 700 HP. Модель 296 Challenge обеспечивается своей стратегией управления двигателем, коленчатый вал стал легче примерно на 2,2 кг, а титановые шатуны, заимствованные у суперкара F80, уменьшили массу на 35 процентов по сравнению с обычно используемой сталью.
Фактически, двигатель стал легче на целых 9 кг. Частично эта экономия достигается за счет таких элементов конструкции, как титановые болты и картеры с механической обработкой, но более легкие компоненты, совершающие возвратно-поступательные движения, в том числе шатуны и коленчатый вал, делают двигатель V6 еще более отзывчивым.
Кроме того, есть ещё и гибридная система. Выходная мощность электродвигателя с осевым потоком, установленного между двигателем и коробкой передач, увеличивается на 13 HP, до 180 HP. Дополнительная производительность достигается за счёт раскручивания двигателя внутреннего сгорания с 6000 до 8500 об/мин при установке поворотного переключателя Manettino в положение «Qualify». На гоночных трассах логика управления «запоминает» конфигурацию, добавляя импульсы наддува только там, где это окажется полезным.
Однако Джанмария Фулдженци, директор по развитию продукции, утверждает, что серия Speciale — это нечто большее, чем просто лошадиные силы. «Это комплексный подход», — подчёркивает он. Помимо острых ощущений от продольного ускорения, он объясняет, как инженеры Ferrari сосредоточились на четырех других ключевых параметрах: поперечная устойчивость, переключение передач, торможение и звук. Кто-то делает машины более быстрыми, кто-то — более захватывающими, а кто-то делает и то, и другое.
Например, переключение передач происходит не только быстрее, чем у 296 GTB, но и сопровождается кратковременным отключением передачи крутящего момента сразу после переключения, что обеспечивает более внятное чувство сцепления. Новая система газоудаления с одним выходом дополняет ряд изменений, направленных на создание еще более выразительного звучания мощного двигателя V6.
Шасси занижено на 5 мм за счёт титановых пружин и амортизаторов Multimatic, взятых у гоночного автомобиля 296 GT3, что помогает снизить максимальный угол крена на 13 процентов. Между тем, шины Michelin Pilot Sport Cup 2 и новейшее программное обеспечение управления торможением ABS Evo дополнительно улучшают механическое сцепление с дорожным покрытием.
Один взгляд на каркас кузова говорит о значительном увеличении прижимной силы, которая увеличивается на 20 процентов, достигая пикового значения в 435 кг. Среди примечательных особенностей — новый аэродинамический демпфер, который направляет воздух через передний бампер и выводит его через скульптурное углубление в капоте, помогая стабилизировать угол наклона при резком торможении и ускорении. В задней части автомобиля новое вертикальное оребрение работает совместно с активным спойлером с настройками низкого лобового сопротивления, средней и высокой прижимной силы.
Также удалось добиться общего снижения веса на 60 кг, отчасти за счет двигателя, а также деталей кузова из углеродного волокна, включая капот. Внутри установлены спортивные сиденья из углеродного волокна с регулируемыми спинками, каждое из которых обеспечивает дополнительную экономию веса в 5 кг, а также монолитные дверные карманы из углеродного волокна, вдохновленные гоночными автомобилями.
В совокупности все эти усовершенствования позволяют модели 296 Speciale проходить круг на тестовой трассе Фьорано всего за 1 минуту 19 секунд — невероятное время, примерно на 2,5 секунды быстрее, чем у ее предшественника Ferrari 488 Pista.
Тем временем спайдер Speciale A добавляет ещё больше впечатлений благодаря складному жесткому верху, который может открываться и закрываться всего за 14 секунд. Клиенты могут опустить съёмную панель крыши и наслаждаться бесшумным движением на расстоянии до 25 км исключительно на электротяге или полностью использовать все 880 HP. Ни одна другая модель специальной серии не обладала такой полосой пропускания.
Как в кузове купе, так и в кузове спайдера, 296 Speciale продолжит наследие своих предшественников из специальной серии, привнеся острые ощущения гоночной трассы в новое поколение спортивных автомобилей.