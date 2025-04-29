Особый подход

Ожидания от нового Ferrari 296 Speciale невероятно высоки, и не только потому, что он обещает привнести еще больше эмоций в 296 GTB, эталон удовольствия от вождения. Новая модель также должна продолжить дело автомобилей Challenge Stradale, Ferrari 430 Scuderia, Ferrari 458 Speciale и Ferrari 488 Pista — символов специальных серий, известных тем, что они стирали грань между гоночными автомобилями GT и среднемоторными спортивными автомобилями, на базе которых они были созданы.

Замечательно, что формула 296 Speciale остается верной своему образцу. Более высокая мощность, меньший вес, дополнительная прижимная сила и более чёткая управляемость обеспечивают в целом более реалистичные ощущения. Важно отметить, что команда инженеров посвятила себя созданию нового эталона острых ощущений от вождения, раздвигая границы, как никогда раньше.

Разумеется, передача технологий из автоспорта снова вносит решающий вклад. Гоночные автомобили 296 GT3 и 296 Challenge оказывают своё влияние также, как и опыт Формулы-1 и победитель Ле-Мана 499P.