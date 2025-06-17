До 2020 года ближе всего к гонкам Кустодио Толедо находился на картинговой трассе. В этом году предприниматель в сфере программного обеспечения дебютирует на гонке «24 часа Ле-Мана», выступая на Ferrari 296 GT3 в составе команды Richard Mille AF Corse. Благодаря серии двухдневных курсов вождения Ferrari Corso Pilota 55-летний гонщик превратился из любителя в многократного победителя гонок. Его путь начинается в 2019 году. После почти двух десятилетий упорного труда, Толедо продал компанию по разработке программного обеспечения, которую он совместно основал в своем родном Майами. Наградой стал его первый Ferrari - Ferrari 488 GTB.

В октябре 2020 года, стремясь отточить своё водительское мастерство, Толедо записался на программу Corso Pilota Sport в Thermal Club, Палм-Спрингс. Двухдневный курс был руководством для начинающих по вождению на высоком уровне, включавшим индивидуальное обучение, скоростные круги, практику управления автомобилем и введение в телеметрию. Толедо увлёкся.

«Я впервые управлял Ferrari на трассе. Я был на седьмом небе от счастья», — вспоминает он.

Перебирая в памяти поразительный опыт того дня в конце 2020 года, он добавляет: «Главным выводом стало осознание того, насколько можно доверять Ferrari на высокой скорости, особенно при торможении. Это действительно помогло мне понять и оценить то, на что способен этот автомобиль».