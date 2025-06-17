Гонки
От Corso Pilota до Ле-Мана
До 2020 года ближе всего к гонкам Кустодио Толедо находился на картинговой трассе. В этом году предприниматель в сфере программного обеспечения дебютирует на гонке «24 часа Ле-Мана», выступая на Ferrari 296 GT3 в составе команды Richard Mille AF Corse. Благодаря серии двухдневных курсов вождения Ferrari Corso Pilota 55-летний гонщик превратился из любителя в многократного победителя гонок. Его путь начинается в 2019 году. После почти двух десятилетий упорного труда, Толедо продал компанию по разработке программного обеспечения, которую он совместно основал в своем родном Майами. Наградой стал его первый Ferrari - Ferrari 488 GTB.
В октябре 2020 года, стремясь отточить своё водительское мастерство, Толедо записался на программу Corso Pilota Sport в Thermal Club, Палм-Спрингс. Двухдневный курс был руководством для начинающих по вождению на высоком уровне, включавшим индивидуальное обучение, скоростные круги, практику управления автомобилем и введение в телеметрию. Толедо увлёкся.
«Я впервые управлял Ferrari на трассе. Я был на седьмом небе от счастья», — вспоминает он.
Перебирая в памяти поразительный опыт того дня в конце 2020 года, он добавляет: «Главным выводом стало осознание того, насколько можно доверять Ferrari на высокой скорости, особенно при торможении. Это действительно помогло мне понять и оценить то, на что способен этот автомобиль».
Толедо, проявив свой природный потенциал, даже выиграл гонку с раздельным стартом, которая завершала дистанцию. В мае 2021 года Толедо перешел на продвинутый курс на трассе Circuit of the Americas (COTA), где он развивал свои предыдущие навыки вождения, включая торможение в повороте и продвинутое управление автомобилем. Сразу после этого он приступил к курсу «Evolution».
У него была возможность управлять как дорожным автомобилем, так и гоночным автомобилем Challenge, но наиболее вдохновляющей оказалась поездка в качестве пассажира: «Я помню, как был поражен тем, сколько производительности профессиональный гонщик мог извлечь из автомобиля Challenge на трассе Формулы-1», — вспоминает он. Полный решимости участвовать в гонках, Толедо завершил программу Corso Pilota Race в декабре 2021 года. Это был последний шаг перед соревнованиями. Двухдневный курс был посвящен таким гоночным сценариям, как старт с хода и оттачивание гоночного мастерства».
«До Corso Pilota я по сути был просто фанатом автоспорта без каких-либо формальных навыков в гонках, — объясняет Толедо. — За четыре модуля я приобрел хороший опыт, уверенность и понимание вождения гоночного автомобиля». Выступая в категории Pirelli Am Ferrari Challenge North America 2022 года, дебютант сразу же произвел впечатление. В свой первый гоночный уик-энд он занял второе место в COTA, квалифицировался на поул-позиции в обеих гонках в Уоткинс-Глене и одержал свою первую победу в Имоле во время Finali Mondiali.
Переход в категорию Ferrari Challenge Pirelli был намечен на 2023 год, а в 2024 году Толедо перешёл к многомарочным соревнованиям на модели 296 GT3. Насыщенная программа прошлого года включала GT World Challenge America, серию Asian Le Mans, Европейскую серию Ле-Ман и Michelin Le Mans Cup, где Толедо занял второе место в чемпионате вместе с напарником и тренером Риккардо Агостини.
Но в 2025 году всё стало гораздо серьёзнее. В январе Толедо принял участие в гонке IMSA 24 часа Дайтоны вместе с Агостини, Конрадом Лаурсеном и заводским гонщиком Ferrari Артуром Леклером, заняв седьмое место в классе GTD и оказавшись среди лучших участников Ferrari. И вот теперь Толедо осуществил свою мечту участвовать в гонках в Ле-Мане, выйдя на болиде 296 GT3 на стартовую решетку Ле-Мана, где были представлены также два заводских гиперкара Ferrari 499P.
«Оглядываясь на последние четыре с лишним года, я понимаю, что это удивительно, — размышляет он. — Перейти от полного отсутствия реального гоночного опыта к участию в гонках и чемпионатах, которые проводятся в этом году, — это просто невероятно. Это настоящая привилегия и отражение фантастических программ и возможностей, которые Ferrari предоставляет тем, кто желает участвовать в гонках».
От Corso Pilota до Ле-Мана менее чем за пять лет звучит как неосуществимая мечта. Кустодио Толедо воплотил её в реальность.