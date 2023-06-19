Идеальная пара: Ferrari и LuisaViaRoma

С тех пор, как в 15 веке Брунеллески спроектировал купол кафедрального собора, Флоренция стала синонимом красоты и передового дизайна. Эталоном мастерства город стал во времена «Золотого века Голливуда», когда Сальваторе Феррагамо основал свою мастерскую на улице Маннелли, где создавал обувь и аксессуары для самых культовых исполнительниц главных ролей.
Он остается местом притяжения для ценителей вкуса, и уже более 100 лет на улице Виа Рома работает семейный концептуальный магазин LuisaViaRoma, где продаются последние новинки уличного стиля и высокой моды со всего мира.
Ferrari представила два образа: черное пальто с вышитыми рукавами и карбоновую юбку с черным верхом
Креативный директор Ferrari, Рокко Ианноне, рассказывает о длительном сотрудничестве «Гарцующего жеребца» со столицей Тосканы и творческими людьми, которые здесь выросли или приезжают сюда работать.
«Артистизм и мастерство - это жизненная сила Флоренции, - говорит он. - В этом городе зародилось итальянское Возрождение, и он оставил свой след в истории моды как родина известных брендов. LuisaViaRoma представляет итальянское мастерство с международным видением. Это история небольшого семейного бизнеса, который стал полноценным участником индустрии роскоши в качестве эксперта-куратора. Это предприятие всегда было воплощением инноваций, а также технологий и устойчивого развития».
14 июня этого месяца магазин, основанный француженкой Луизой Жакен в 1920 году, в сотрудничестве с британским Vogue провел "Показ икон подиума" - историческую разовую феерию моды, где на одном подиуме собрались 50 международных брендов под художественным руководством главного редактора Эдварда Эннинфула.
На шоу под открытым небом, которое проходило на площади Микеланджело с панорамным видом на средневековый город внизу, были представлены бренды, от самых известных домов моды до начинающих дизайнеров, каждый из которых демонстрировал образы, отражающие их наследие и развивающееся направление. Ferrari была в их числе, представив самые знаковые модели бренда в двух привлекательных образах, для которых были отобраны самые культовые модели от первого показа мод, представленного в Маранелло в июне 2021 года, до последнего, состоявшегося в Милане в феврале 2023 года.
Креативный директор Ferrari Рокко Янноне пригласил некоторых известных личностей, включая супермодель Винни Харлоу и певца Махмуда, которые насладились предварительным просмотром шоу
В магазине LuisaViaRoma компания Ferrari также представит коллекцию одежды и аксессуаров Весна-Лето 23 и произведения автомобильного искусства, которые её вдохновляют. Клиенты и друзья Ferrari, включая итальянского певца Мамуда и канадскую супермодель Винни Харлоу, наслаждались предварительным просмотром и аперитивом на частной крыше LuisaViaRoma.
Основным элементом коллекции Весна-Лето 23 является рабочая одежда, которая сочетает в себе пошив на заказ и джинсовую ткань, обработанную с помощью техники окрашивания разбрызгиванием «в процессе». На шелковых цифровых принтах и жаккардовых тканях появляются художественные граффити с использованием прогрессивного смешивания цветов, прежде чем цвет достигает своей полной силы. Зеленый цвет, присутствовавший в последней коллекции, как известно, символизирует возрождение.
В коллекции Весна-Лето 23/24 ожидается розовый цвет, символизирующий рост и развитие Ferrari. Это прелюдия к полностью сформировавшейся знаменитой Rosso Corsa от Ferrari. Ианноне говорит, что более бледный оттенок - это дань уважения индустрии моды, многие представители которой будут присутствовать во Флоренции.
Магазин LuisaViaRoma стал идеальным местом для демонстрации одежды и аксессуаров коллекции Ferrari Весна-Лето 2023, а также автомобильного вдохновения, стоящего за ней
«Мы встали на этот путь и ценим, что индустрия моды - показ за показом, коллекция за коллекцией - признаёт наше творческое видение, которое соответствует автомобильной эстетике, лексикону и вселенной Ferrari, и которое в то же время подтверждает её собственную идентичность и авторитет».
Что касается предстоящих событий, Ианноне добавляет: «Следующая коллекция Весна-Лето исследует особое значение красоты во вселенной Ferrari: красота движения в момент его перехода, изменения и ускорения».
В магазине LuisaViaRoma и на подиуме на площади Микеланджело, вдали от дорог и гоночных трасс, Ferrari на мгновение оживит вселенную, в которой заключена ДНК Ferrari, но которая предназначена для того, чтобы висеть не в гараже, а в гардеробе. Это видение наследия и роста, стремления вперед и смены полосы движения.