Идеальная пара: Ferrari и LuisaViaRoma

Креативный директор Ferrari, Рокко Ианноне, рассказывает о длительном сотрудничестве «Гарцующего жеребца» со столицей Тосканы и творческими людьми, которые здесь выросли или приезжают сюда работать.

«Артистизм и мастерство - это жизненная сила Флоренции, - говорит он. - В этом городе зародилось итальянское Возрождение, и он оставил свой след в истории моды как родина известных брендов. LuisaViaRoma представляет итальянское мастерство с международным видением. Это история небольшого семейного бизнеса, который стал полноценным участником индустрии роскоши в качестве эксперта-куратора. Это предприятие всегда было воплощением инноваций, а также технологий и устойчивого развития».



14 июня этого месяца магазин, основанный француженкой Луизой Жакен в 1920 году, в сотрудничестве с британским Vogue провел "Показ икон подиума" - историческую разовую феерию моды, где на одном подиуме собрались 50 международных брендов под художественным руководством главного редактора Эдварда Эннинфула.

На шоу под открытым небом, которое проходило на площади Микеланджело с панорамным видом на средневековый город внизу, были представлены бренды, от самых известных домов моды до начинающих дизайнеров, каждый из которых демонстрировал образы, отражающие их наследие и развивающееся направление. Ferrari была в их числе, представив самые знаковые модели бренда в двух привлекательных образах, для которых были отобраны самые культовые модели от первого показа мод, представленного в Маранелло в июне 2021 года, до последнего, состоявшегося в Милане в феврале 2023 года.