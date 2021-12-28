75 лет непрерывных инноваций

Без страсти, веры в себя и смелости инноваций бы просто не существовало.
Для многих сама идея новых технологий кажется очень сложной. Для Энцо Феррари они стали краеугольными камнями, на которых он построил империю.
В 1947 году, когда послевоенная Европа начала свой долгий путь к былому экономическому процветанию, все указывало на неизбежный рост рынка автомобилей массового выпуска. Но пока производители конкурировали в строительстве огромных заводов, способных выпускать большое количество серийных машин, Энцо Феррари решил последовать за другой мечтой.
Небольшой завод, который он открыл в Маранелло в том же году, не был рассчитан на производство автомобилей в больших объемах. Энцо намеревался выпустить только одну модель — 125 S, предназначенную не для ежедневных поездок на работу, а для побед в гонках.
125 S был значительно больше, чем просто гоночный автомобиль, став своего рода программным заявлением Энцо Феррари. Он символизировал его желание идти против течения и следовать за своими мечтами. Это был манифест не только технических инноваций, но и собственных гоночных амбиций Феррари, заложивший основу для долгой истории побед в шоссейных автогонках и ралли.
Посмотрите презентацию логотипа в новом фильме, посвященном празднованию 75-летия, которое произвело революцию в автомобильном мире
Спустя 75 лет с момента выпуска знаменитого 125 S производителем из Маранелло вокруг марки Ferrari сложилось огромное сообщество поклонников, заказчиков и, конечно же, сотрудников, которых объединяет общее чувство принадлежности и страстной увлеченности, охватывающее все возрасты и национальности.
Именно эта «семья Ferrari» стала главным героем нового фильма, в котором представлен специальный логотип в честь 75-летия компании, совершившей революцию в автомобильном мире. В фильме логотип оживает благодаря мозаике из лиц сотрудников — это идеальный способ выразить благодарность людям, которые изо дня в день обеспечивают успех Ferrari.
«В честь этого особенного года мы придумали специальный образ: скульптура, состоящая из тысяч деталей, выкованных здесь, на нашем заводе, и установленных одна за другой моими коллегами по Ferrari, — рассказывает президент Ferrari Джон Элканн. — Это символ духа Ferrari, который объединяет как сотрудников здесь, в Маранелло, так и нашу многочисленную семью по всему миру. Он отражает нашу сущность, 75 лет нашей истории и наше будущее. Это символ компании, которая, как однажды сказал Энцо Феррари, состоит прежде всего из людей».