75 лет непрерывных инноваций

Без страсти, веры в себя и смелости инноваций бы просто не существовало.

Для многих сама идея новых технологий кажется очень сложной. Для Энцо Феррари они стали краеугольными камнями, на которых он построил империю.





В 1947 году, когда послевоенная Европа начала свой долгий путь к былому экономическому процветанию, все указывало на неизбежный рост рынка автомобилей массового выпуска. Но пока производители конкурировали в строительстве огромных заводов, способных выпускать большое количество серийных машин, Энцо Феррари решил последовать за другой мечтой.

Небольшой завод, который он открыл в Маранелло в том же году, не был рассчитан на производство автомобилей в больших объемах. Энцо намеревался выпустить только одну модель — 125 S, предназначенную не для ежедневных поездок на работу, а для побед в гонках.

125 S был значительно больше, чем просто гоночный автомобиль, став своего рода программным заявлением Энцо Феррари. Он символизировал его желание идти против течения и следовать за своими мечтами. Это был манифест не только технических инноваций, но и собственных гоночных амбиций Феррари, заложивший основу для долгой истории побед в шоссейных автогонках и ралли.