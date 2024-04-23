70 лет энергии

Но когда речь заходит об Америке, концепция хаба уже прочно утвердилась. «Северная Америка обладает заразительной энергией. Это действительно всё ещё страна возможностей», - подчёркивает Маттео Торре, президент филиала Ferrari North America с 2017 года. В сферу его компетенции также входит и Южная Америка. Это динамичный рынок, и регион, который познакомился с итальянским брендом задолго до того, как все узнали, что такое «бренд» на самом деле. В настоящее время компания имеет 41 дилера в США, четыре в Канаде и семь в Южной Америке.

Именно Луиджи Чинетти, старый друг и доверенное лицо Энцо Феррари, первым убедил основателя компании в том, что Соединенные Штаты - место, достойное его внимания. Чинетти был выдающимся автогонщиком и трехкратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана». Но он был также и первым официальным импортером Ferrari в Новый Мир, управляя из офиса на 11-й авеню Манхэттена.

Это было в 1954 году, хотя уже с конца 1940-х он продавал Ferrari первым американским покупателям. Вскоре появилась знаменитая Североамериканская гоночная команда (N.A.R.T.), эмблема которой имеет особый резонанс и по сей день. Энцо Феррари был не только инженером, но и прирожденным маркетологом, и он быстро оценил звездные возможности новой голливудской элиты шоу-бизнеса.