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Страсть

70 лет энергии

В 1954 году близкий друг основателя компании Ferrari Луиджи Чинетти стал первым импортером автомобилей Ferrari в Новый Свет. Сегодня по всему американскому континенту насчитывается более пятидесяти дилерских центров. Здесь мы рассмотрим причины, лежащие в основе возрастающего энтузиазма американцев к «Гарцующему жеребцу», и работу целеустремлённой команды, направленную на достижение этой цели
Текст: Джейсон Барлоу / Фотографии: Марк МакЭндрюс

Что такое Ferrari? Это гораздо больше, чем просто производитель автомобилей или гоночная команда. Это почти первозданная сила, представленная красным цветом и одним из самых узнаваемых логотипов в мире. И это средство рассказывания историй, источник сюжетной линии, которая охватывает многое из того, что волнует нас как людей.

Однако даже в мире, который зачастую дико взаимосвязан, Ferrari в разных местах означает разные вещи. Организовав свой розничный бизнес путём создания отдельных хабов, компания Ferrari решила эту проблему, стандартизировав процессы и применив передовой опыт в масштабах всего региона, но при этом не забывая о местных особенностях.

На снимке в районе Манхэттена Сохо, слева направо: Мелисса Фели, Анжелика Франко, Джеффри Зинн, Луи Кольмаш, Джанфранко Митрионе, Грейс Хан, Бриттани Сото и Мэтт Дюзенберри

Но когда речь заходит об Америке, концепция хаба уже прочно утвердилась. «Северная Америка обладает заразительной энергией. Это действительно всё ещё страна возможностей», - подчёркивает Маттео Торре, президент филиала Ferrari North America с 2017 года. В сферу его компетенции также входит и Южная Америка. Это динамичный рынок, и регион, который познакомился с итальянским брендом задолго до того, как все узнали, что такое «бренд» на самом деле. В настоящее время компания имеет 41 дилера в США, четыре в Канаде и семь в Южной Америке.

Именно Луиджи Чинетти, старый друг и доверенное лицо Энцо Феррари, первым убедил основателя компании в том, что Соединенные Штаты - место, достойное его внимания. Чинетти был выдающимся автогонщиком и трехкратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана». Но он был также и первым официальным импортером Ferrari в Новый Мир, управляя из офиса на 11-й авеню Манхэттена.

Это было в 1954 году, хотя уже с конца 1940-х он продавал Ferrari первым американским покупателям. Вскоре появилась знаменитая Североамериканская гоночная команда (N.A.R.T.), эмблема которой имеет особый резонанс и по сей день. Энцо Феррари был не только инженером, но и прирожденным маркетологом, и он быстро оценил звездные возможности новой голливудской элиты шоу-бизнеса.

На первом снимке слева направо: Крис Ланц, Джеффри Фурчак, Рита Бонура, Джессика Фрэнсис, Патрицио Сбаральи и Доменик Колазакко. Второй снимок: Кеннет Фазано, Ной Уильямс, Кармен Веларде, Томас Флеминг, Паула Пайпилла и Генри Яворски. Третий снимок: Карло Меле, Люсия Джильо-Петроне, Сахар Эльяси, Бертран Эльс, Джузеппе Ди Сальво (сидя), Михаэль Маркевич, Карлотта Бротто, Каролина Зунига и Тревор Смит. Четвертый снимок: Амани Дайер, Стефани Батлер, Саманта Уайт, Ивано Барони, Криста Флорин, Тони Цянь, Пейдж Хоуп и Марко Валле

Эзотерический характер этого рынка сохраняется и по сей день, подтверждает Торре: «Ferrari не имеет почти ничего общего с теми автомобилями, на которых американцы ездят каждый день. Но у покупателей находит отклик наследие, внешний вид автомобилей и экзотическая составляющая. Для американцев это знак того, что они добились успеха».

Североамериканский центр Ferrari, имеющий за плечами 70-летний опыт работы, блестяще справляется со своей задачей. Сейчас ателье Tailor Made, одно из немногих за пределами Маранелло, находится в Энглвуд Клиффс, в Нью-Джерси, расположенном прямо через реку Гудзон от Манхэттена, на углу Парк-авеню и 55-й улицы. Торре, который в этом году отмечает 25 лет работы в Ferrari, гордится командой, которую он помог собрать в США.

«В нашей команде 107 человек. Это самый большой офис за пределами Маранелло, не только из-за охватываемой географии, но также и из-за сложности этого рынка». Он также четко осознает важность разнообразия на рабочем месте. «Около 35 процентов команды составляют женщины, - отмечает он. - Для автомобильной промышленности США мы, вероятно, являемся эталоном».

Этот Tailor Made Ferrari 812 Competizione был продан на аукционе за более чем пять миллионов долларов на благотворительном гала-вечере, организованном Ferrari North America в Нью-Йорке в прошлом году

Этот престижный региональный офис Ferrari также обладает значительной степенью автономии, но несмотря на свою важность для бизнеса, не отходит слишком далеко от головного корабля. «Роль центра заключается в том, чтобы понять рынок, сообщать о его специфике и претворять в жизнь сообщения из штаб-квартиры в Маранелло», - говорит Торре.

Есть и другие важные тенденции. Клиенты становятся моложе; возраст 40 процентов владельцев новых автомобилей Ferrari не превышает 40 лет. «Мы видим, как новое поколение уже взаимодействует с брендом, - говорит Торре. - Популярность «Формулы-1» также способствует этому. Сейчас это один из самых заметных видов спорта в США, и у нас здесь проходит три гонки, плюс гонки в Канаде, Мексике и Бразилии».

Ferrari тоже продолжает расти. Производственная способность компании и ее финансовые показатели заставили бы Луиджи Чинетти в недоумении потереть глаза. Торре не видит снижения интереса к одному из величайших брендов класса люкс. «Мир определенно изменился, и мы тоже. Мы увеличиваем производство, в основном благодаря спросу, и чувство исключительности выражено ещё больше, чем раньше. Всегда говорилось, что мы должны производить на один автомобиль меньше, чем требует спрос. Уверяю вас, в наши дни это гораздо больше, чем один».

Фотография на обложке – на снимке в нью-йоркском офисе Ferrari, слева направо: Лима Миа, Келли Стокер, Эдоардо Росси, Маттео Торре, Бриттани Олдевуртель, Эрик Илисие, Эндрю Джурон, Катрин Сантос, Джанлука Гуццо и Александр Иванович

ЭТА ИСТОРИЯ БЫЛА ВЗЯТА ИЗ 62-ГО ВЫПУСКА ОФИЦИАЛЬНОГО ЖУРНАЛА FERRARI