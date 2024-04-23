70 лет энергии

Что такое Ferrari? Это гораздо больше, чем просто производитель автомобилей или гоночная команда. Это почти первозданная сила, представленная красным цветом и одним из самых узнаваемых логотипов в мире. И это средство рассказывания историй, источник сюжетной линии, которая охватывает многое из того, что волнует нас как людей.
Однако даже в мире, который зачастую дико взаимосвязан, Ferrari в разных местах означает разные вещи. Организовав свой розничный бизнес путём создания отдельных хабов, компания Ferrari решила эту проблему, стандартизировав процессы и применив передовой опыт в масштабах всего региона, но при этом не забывая о местных особенностях.
Но когда речь заходит об Америке, концепция хаба уже прочно утвердилась. «Северная Америка обладает заразительной энергией. Это действительно всё ещё страна возможностей», - подчёркивает Маттео Торре, президент филиала Ferrari North America с 2017 года. В сферу его компетенции также входит и Южная Америка. Это динамичный рынок, и регион, который познакомился с итальянским брендом задолго до того, как все узнали, что такое «бренд» на самом деле. В настоящее время компания имеет 41 дилера в США, четыре в Канаде и семь в Южной Америке.
Именно Луиджи Чинетти, старый друг и доверенное лицо Энцо Феррари, первым убедил основателя компании в том, что Соединенные Штаты - место, достойное его внимания. Чинетти был выдающимся автогонщиком и трехкратным победителем гонки «24 часа Ле-Мана». Но он был также и первым официальным импортером Ferrari в Новый Мир, управляя из офиса на 11-й авеню Манхэттена.
Это было в 1954 году, хотя уже с конца 1940-х он продавал Ferrari первым американским покупателям. Вскоре появилась знаменитая Североамериканская гоночная команда (N.A.R.T.), эмблема которой имеет особый резонанс и по сей день. Энцо Феррари был не только инженером, но и прирожденным маркетологом, и он быстро оценил звездные возможности новой голливудской элиты шоу-бизнеса.
Эзотерический характер этого рынка сохраняется и по сей день, подтверждает Торре: «Ferrari не имеет почти ничего общего с теми автомобилями, на которых американцы ездят каждый день. Но у покупателей находит отклик наследие, внешний вид автомобилей и экзотическая составляющая. Для американцев это знак того, что они добились успеха».
Североамериканский центр Ferrari, имеющий за плечами 70-летний опыт работы, блестяще справляется со своей задачей. Сейчас ателье Tailor Made, одно из немногих за пределами Маранелло, находится в Энглвуд Клиффс, в Нью-Джерси, расположенном прямо через реку Гудзон от Манхэттена, на углу Парк-авеню и 55-й улицы. Торре, который в этом году отмечает 25 лет работы в Ferrari, гордится командой, которую он помог собрать в США.
«В нашей команде 107 человек. Это самый большой офис за пределами Маранелло, не только из-за охватываемой географии, но также и из-за сложности этого рынка». Он также четко осознает важность разнообразия на рабочем месте. «Около 35 процентов команды составляют женщины, - отмечает он. - Для автомобильной промышленности США мы, вероятно, являемся эталоном».
Этот престижный региональный офис Ferrari также обладает значительной степенью автономии, но несмотря на свою важность для бизнеса, не отходит слишком далеко от головного корабля. «Роль центра заключается в том, чтобы понять рынок, сообщать о его специфике и претворять в жизнь сообщения из штаб-квартиры в Маранелло», - говорит Торре.
Есть и другие важные тенденции. Клиенты становятся моложе; возраст 40 процентов владельцев новых автомобилей Ferrari не превышает 40 лет. «Мы видим, как новое поколение уже взаимодействует с брендом, - говорит Торре. - Популярность «Формулы-1» также способствует этому. Сейчас это один из самых заметных видов спорта в США, и у нас здесь проходит три гонки, плюс гонки в Канаде, Мексике и Бразилии».
Ferrari тоже продолжает расти. Производственная способность компании и ее финансовые показатели заставили бы Луиджи Чинетти в недоумении потереть глаза. Торре не видит снижения интереса к одному из величайших брендов класса люкс. «Мир определенно изменился, и мы тоже. Мы увеличиваем производство, в основном благодаря спросу, и чувство исключительности выражено ещё больше, чем раньше. Всегда говорилось, что мы должны производить на один автомобиль меньше, чем требует спрос. Уверяю вас, в наши дни это гораздо больше, чем один».