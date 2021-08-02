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Автомобили

Родословная: среднемоторные дорожные автомобили Ferrari

Шестьдесят лет назад компания Ferrari представила свой первый спортивный автомобиль со средним расположением двигателя. 246 SP добился успеха в гонках и вдохновил на создание целой серии блестящих дорожных автомобилей со средним расположением двигателя: от Dino 206 GT до современного SF90 Stradale, флагмана Ferrari.
Текст — Гэвин Грин
Автомобиль для «Формулы 1» 156 по прозвищу «акулий нос» будет доминировать в чемпионате мира того же года. Также спортивный гоночный 246 SP одержит запоминающуюся победу на «Targa Florio» на Сицилии, самой сложной гонке с участием спортивных автомобилей в мире.
Что еще более важно, на обеих машинах двигатели располагались между водителем и задними колесами. Эта среднемоторная компоновка будет присутствовать на всех последующих Ferrari для «Формулы 1». Возможно, еще более важным и неожиданным является то, что почти все спортивные автомобили Ferrari (в отличие от GT) впоследствии будут использовать среднемоторную компоновку, как у 246 SP.

Для Ferrari это был грандиозный сдвиг в инженерном направлении. Компания, известная своими красивыми и успешными берлинеттами с передним расположением двигателя, вскоре стала ассоциироваться с не менее привлекательными и успешными спортивными берлинеттами со средним расположением двигателя.

Снято во время фотосессии возле ресторана Gatto Verde недалеко от Маранелло, это прототип Dino 206 GT. Финальная серийная модель была представлена на Туринском автосалоне в ноябре 1967 года

Конечно, эти изменения произошли не в одночасье. После этого еще были великолепные спортивные автомобили Ferrari с передним расположением двигателя, в том числе 250 GTO (1962 год) — в настоящее время самая ценная из всех моделей Ferrari и крайне успешный гоночный автомобиль своего времени. 365 GTB/4, более известный сейчас как «Daytona», был высокоскоростным флагманом Ferrari на момент своей презентации в 1968 году. Очевидно, что в Маранелло оставалось немало приверженцев традиций, отстаивающих преимущества проверенной временем формулы Ferrari V12 с передним расположением двигателя (механическая компоновка, которая сегодня успешно применяется на моделях Gran Turismo — например, таких как 812 Superfast и недавно представленный 812 Competizione).

Однако для гоночных и дорожных спортивных автомобилей преимущества среднемоторной компоновки становились очевидными. Вес сосредоточен в центре, что позволяет автомобилю легче и быстрее менять направление движения. Управляемый баланс улучшен. Смещение веса спереди назад позволяет также повысить сцепление с дорогой в задней части машины и улучшить способности автомобиля по снижению своей мощности.
За 246 SP последовала серия успешных спортивных гоночных Ferrari со средним расположением двигателя, включая победивших в Ле-Мане V12 250 P, 275 P и 250 LM, а также 330 P4, возглавивший победное трио Ferrari на 24-часовой гонке на выносливость в Дейтоне в 1967 году.

Появление дорожного среднемоторного спорткара Ferrari также было неизбежно, хотя на первой такой машине не было значка Ferrari. На Dino 206 GT, выпущенном в 1967 году, использовался двигатель V6, а сам автомобиль был назван в честь сына Энцо Феррари Альфредо (по прозвищу Альфредино или Дино). Будучи талантливым инженером, Альфредо скончался в 1956 году в возрасте 24 лет во время работы над гоночным двигателем Ferrari V6. Выпущенные впоследствии одноместные спортивные гоночные и дорожные автомобили Ferrari с двигателем V6 были названы его именем.

На 365 GT4 BB использовался 4,4-литровый плоский 12-цилиндровый или оппозитный двигатель, позаимствованный у машин Ferrari для «Формулы 1»; максимальная скорость 186 миль/ч сделала его самым быстрым на текущий момент дорожным автомобилем Ferrari

206 GT и более мощный 246 GT, появившийся в 1969 году, были менее дорогими и производились в больших объемах, чем любой из предыдущих Ferrari. Обладая компактными и мощными двигателями V6, они обеспечивали восхитительную езду, прекрасное управление, издавали «правильные» шумы и теперь по праву считаются одними из самых значимых и красивых автомобилей Ferrari.

Не заставила себя долго ждать и первая 12-цилиндровая берлинетта со средним расположением двигателя. 365 GT4 BB (Berlinetta Boxer) был запущен в разработку в 1971 году, а его производство началось два года спустя. Это был поворотный момент на пути Ferrari к среднемоторным машинам: впервые дорожная модель Ferrari с наивысшей производительностью оснащалась двигателем, расположенным за водителем. Пути назад уже не было. На BB использовался 4,4-литровый плоский 12-цилиндровый, или оппозитный двигатель, позаимствованный у машин Ferrari для «Формулы 1»; максимальная скорость 186 миль/ч сделала его самым быстрым на текущий момент дорожным автомобилем Ferrari.

Родословная F8 Tributo насчитывает уже шесть десятилетий: от модели 308 GTB с двигателем V8 и Dino 206 GT с двигателем V6 до первого среднемоторного спорткара и автомобиля для «Формулы 1» от Ferrari

Еще более производительным был 308 GTB, выпущенный в 1975 году и ставший преемником культового Dino 246 GT. Он положил начало непрерывной родословной линейки спортивных автомобилей со среднерасположенным двигателем V8, которая продолжается и сегодня моделями F8 Tributo и SF90 Stradale, флагманом линейки Ferrari.

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Wolfgang von Trips / Ferrari 246 SP / 1961 Targa Florio Image is copyright of the Cahier Archive and only purchased (in perpetuity) for a one-time usage in the article called 'A Revolutionary Win'. Any further usage needs to be discussed with the Cahier Archive. All of the following non-paid usages are not allowed: PR-related purposes (including editorial); (b) advertising and industry awards, conferences, exhibitions and competitions; (c) publication of legacy or heritage advertising materials
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