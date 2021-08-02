Родословная: среднемоторные дорожные автомобили Ferrari

Текст — Гэвин Грин



В начале 1961 года Ferrari представила два новых гоночных автомобиля. Помимо всего прочего, это событие положило начало долгосрочному успешному будущему.

Автомобиль для «Формулы 1» 156 по прозвищу «акулий нос» будет доминировать в чемпионате мира того же года. Также спортивный гоночный 246 SP одержит запоминающуюся победу на «Targa Florio» на Сицилии, самой сложной гонке с участием спортивных автомобилей в мире.

Что еще более важно, на обеих машинах двигатели располагались между водителем и задними колесами. Эта среднемоторная компоновка будет присутствовать на всех последующих Ferrari для «Формулы 1». Возможно, еще более важным и неожиданным является то, что почти все спортивные автомобили Ferrari (в отличие от GT) впоследствии будут использовать среднемоторную компоновку, как у 246 SP.



Для Ferrari это был грандиозный сдвиг в инженерном направлении. Компания, известная своими красивыми и успешными берлинеттами с передним расположением двигателя, вскоре стала ассоциироваться с не менее привлекательными и успешными спортивными берлинеттами со средним расположением двигателя.