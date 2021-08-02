Родословная: среднемоторные дорожные автомобили Ferrari

Снято во время фотосессии возле ресторана Gatto Verde недалеко от Маранелло, это прототип Dino 206 GT. Финальная серийная модель была представлена на Туринском автосалоне в ноябре 1967 года
На 365 GT4 BB использовался 4,4-литровый плоский 12-цилиндровый или оппозитный двигатель, позаимствованный у машин Ferrari для «Формулы 1»; максимальная скорость 186 миль/ч сделала его самым быстрым на текущий момент дорожным автомобилем Ferrari
Родословная F8 Tributo насчитывает уже шесть десятилетий: от модели 308 GTB с двигателем V8 и Dino 206 GT с двигателем V6 до первого среднемоторного спорткара и автомобиля для «Формулы 1» от Ferrari