Величайшее возвращение
Прежний успех начал возвращаться в 1974 году, когда Энцо Феррари, после периода проблем со здоровьем, взял управление в свои руки. Он назначил 26-летнего выпускника юридического факультета Луку ди Монтедземоло на должность спортивного директора и заключил контракт с 25-летним Ники Лаудой, который начнёт выступать вместе с более опытным Регаццони. Последний вернулся в Ferrari после сезона в BRM, где он был партнером Лауды.
Важно отметить, что Мауро Форгьери вновь занял свою прежнюю должность руководителя технического отдела, поскольку во время болезни Энцо он занимался специальными проектами FIAT.
Автомобиль 312 B3-74, значительно переработанный Форгьери, показал уверенный старт. в 1974 году Регаццони занял второе место, а Ferrari завоевала такую же позицию в Кубке конструкторов. Но по-настоящему удачным стал практически новый 312 T в 1975 году.
Благодаря новому полумонококу с трубчатой пространственной рамой, структурными алюминиевыми панелями и легким кузовом из стеклопластика модель 312 T отличалась чрезвычайно компактной конструкцией, которая обеспечивала низкий вес и центрирование между осями.
3,0-литровый 12-цилиндровый двигатель Форгьери (отсюда и цифры 312 в названии) также позволил значительно снизить вес шасси по сравнению с традиционным V-образным двигателем, а его мощность в 495 л. с. обеспечила преимущество перед широко распространённым двигателем Cosworth DFV.
Хотя 12-цилиндровый оппозитный двигатель был таким же, как и у предшественников автомобиля 312 T, новая поперечная коробка передач усилила преимущества низкого центра тяжести. Вместо того чтобы прикрепить её продольно к задней части двигателя, Форгьери повернул её на 90 градусов, уменьшив тем самым нагрузку на заднюю ось. Новая трансмиссия была настолько важна для модели 312, что к ее названию добавили букву «Т», обозначающую trasversale (поперечная).
В то время как презентация современных автомобилей Формулы-1 обычно проходит в феврале перед предстоящим сезоном, модель 312 T была представлена в конце сентября 1974 года — за несколько месяцев до открытия сезона 1975 года в Аргентине в январе следующего года, и прямо между Гран-при Канады и США. При этом Ferrari все еще боролась за оба титула.
События развивались стремительно, и как только Скудерия вернулась из Америки, во Фьорано начались испытания, и первым за рулём оказался Лауда.
Тем не менее, несмотря на заблаговременную подготовку, 312 T не был готов к третьей гонке сезона 1975 года в Кьялами в марте, когда Лауда потерпел аварию на тренировке и финишировал пятым. Регаццони занимал далекое 16-е место.
Наконец, Лауда одержал первую победу на 312 T в Монако, а одержав еще три победы в следующих четырех гонках в Спа, Андерсторпе и Зандворте, он обеспечил себе уверенное лидерство в чемпионате. Третьей позиции на предпоследнем этапе в Монце оказалось достаточно, чтобы завоевать титул на глазах у ликующих итальянских болельщиков, и в тот же день Регаццони поднялся на верхнюю ступеньку пьедестала почета.
Австрийский чемпион мира завершил сезон в Уоткинс-Глене победой на поул-позиции, завоевав кубок конструкторов. После 11-летнего застоя Ferrari уверенно вернулась на вершину.
Эволюция модели 312 T на долгие годы определила судьбу Ferrari в Формуле-1. Именно за рулем болида 312 T2 Лауда едва не попал в фатальную аварию на Нюрбургринге в 1976 году, а в следующем году 312 T3 позволил ему завоевать титул чемпиона. Джоди Шектер выиграл свой первый титул в 1979 году, сначала за рулём 312 T3, а затем в ходе сезона он пересел на 312 T4 с улучшенным сцеплением.
В общей сложности болид 312 T и его производные одержали 27 побед за эти годы, принеся Ferrari четыре титула конструкторов и три титула пилотов.
После сезона 1980 года наступила новая эра турбированных автомобилей, но долговечность и конкурентоспособность серии 312 T означают, что он по-прежнему остается самым успешным автомобилем Ferrari в истории Формулы-1.