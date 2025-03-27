Величайшее возвращение

Пятьдесят лет назад Ники Лауда выиграл свой первый чемпионат Формулы-1 в составе Ferrari и провёл триумфальный сезон, который принес Маранелло ещё и титул конструкторов.





Этому успеху предшествовало много прославленных моделей, но новый Ferrari 312 T стал катализатором завоевания Ferrari первых титулов после победы в чемпионате пилотов и конструкторов 1964 года.



Прежний успех начал возвращаться в 1974 году, когда Энцо Феррари, после периода проблем со здоровьем, взял управление в свои руки. Он назначил 26-летнего выпускника юридического факультета Луку ди Монтедземоло на должность спортивного директора и заключил контракт с 25-летним Ники Лаудой, который начнёт выступать вместе с более опытным Регаццони. Последний вернулся в Ferrari после сезона в BRM, где он был партнером Лауды .