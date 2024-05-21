Любовь с первого круга

Гонщикам двух национальных серий, японской и британской, придется подождать до следующего года, чтобы соревноваться на автомобилях 296 Challenge, а пока у них есть возможность получить информацию и комментарии от тех, кто уже принял участие в первых этапах сезона в COTA и Муджелло. Оценка не оставляет сомнений: 296 Challenge - это любовь с первого взгляда и даже больше.

Пилоты однозначно отметили значительный скачок в производительности по сравнению с предыдущей моделью. Об этом свидетельствуют как максимальные характеристики (среднее время прохождения круга в Муджелло на две секунды быстрее, чем у Ferrari 488 Challenge Evo), так и согласованность и долговечность.