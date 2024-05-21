Любовь с первого круга

28 апреля 2024 г., 13.50 Остин, Техас. Когда на трассе COTA гаснут стартовые светофоры, двадцать шесть автомобилей Ferrari 296 Challenge оживают все разом. Это важный момент, поскольку он знаменует собой гоночный дебют новой модели, выпущенной производителем из Маранелло для серии автомобилей одной марки, продолжая традицию, которая с 1993 года повторялась уже восемь раз.
Модель Ferrari 296 Challenge, представленная во время Finali Mondiali 2023, продолжает путь Ferrari 488 Challenge Evo и становится девятым героем серии Ferrari, знаменуя собой начало новой эры 6-цилиндровых автомобилей. Этот автомобиль, с самого момента его представления, был принят необычайно радушно, о чем свидетельствует количество участников, которые охотно забирались в его салон: более 50 в США, почти 70 в Европе.
Гонщикам двух национальных серий, японской и британской, придется подождать до следующего года, чтобы соревноваться на автомобилях 296 Challenge, а пока у них есть возможность получить информацию и комментарии от тех, кто уже принял участие в первых этапах сезона в COTA и Муджелло. Оценка не оставляет сомнений: 296 Challenge - это любовь с первого взгляда и даже больше.
Пилоты однозначно отметили значительный скачок в производительности по сравнению с предыдущей моделью. Об этом свидетельствуют как максимальные характеристики (среднее время прохождения круга в Муджелло на две секунды быстрее, чем у Ferrari 488 Challenge Evo), так и согласованность и долговечность.
Все это стало возможным благодаря продуманной аэродинамике, обеспечивающей рекордные показатели прижимной силы (870 кг на скорости 250 км/ч), удельной мощности, явно превосходящей показатели в своей категории (234 HP/литр), новой тормозной системе, оснащенной дисками CCM-R Plus, и шинам Pirelli, которые, согласно традиции, были разработаны специально для этой модели.
Управляемость и динамические характеристики Ferrari 296 Challenge позволяют проводить захватывающие гонки, характеризующиеся напряженными поединками и многочисленными обгонными маневрами, что еще больше повышает интерес к соревнованиям. Изменчивая погода также предоставила участникам возможность управлять автомобилем на мокрой дороге, от моросящего дождя до сильного ливня, что в очередной раз вызвало исключительно положительные отзывы.
После такого убедительного дебюта героям серии гонок одной марки предстоит преодолеть трассы с различными техническими характеристиками, которые по-своему сложны и требовательны. Однако Ferrari 296 Challenge уже показал, что ему по плечу любые испытания.