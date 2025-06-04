Поездка по сельской местности Андалусии стала увлекательным началом второго дня: Ferrari отправились через долину Гвадалквивир в Лора-дель-Рио и к водохранилищу Эмбальсе-де-Хосе-Торан. Посещение величественного дворца Портокарреро в Пальма-дель-Рио — архитектурной жемчужины эпохи Возрождения, окруженной апельсиновыми и пальмовыми деревьями, — стало одним из многих ярких моментов.

На третий день кавалькада Ferrari отправилась вглубь страны к живописным Андалузским горам. Экипажи преодолели живописный горный хребет Сьерра-де-Грасалема и посетили потрясающий город Ронда, а затем спустились вниз по склону в сторону Марбельи на побережье Средиземного моря.