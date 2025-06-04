Автомобили

Андалузское приключение

Текст: Бен Барри

На прошлой неделе сто пятнадцать пилотов и штурманов Ferrari совершили незабываемое путешествие по Андалусии. Шествие Ferrari Cavalcade Siviglia 2025 года отправилось в незабываемую испанскую одиссею.

На роскошной базе в историческом квартале Севильи владельцы Ferrari из более чем 25 стран провели четыре дня и преодолели 1500 км, проезжая по лучшим дорогам Европы, исследуя древние пейзажи и живописные деревни. Дегустация андалузских блюд по пути и знакомство с другими владельцами сделали этот опыт еще более запоминающимся.

Автомобили выстраиваются у площади Пласа-де-Америка в Севилье в преддверии старта гонки Кавалькада Ferrari 2025 года

В первый день кавалькада выехала с площади Америки в Севилье и направилась к Морон-де-ла-Фронтера, воротам региона Сьерра-Сур, а затем в Аркос-де-ла-Фронтера, живописную «белую деревню», расположенную на скале с видом на долину Гвадалете.

Проехав по холмам Медины-Сидонии, Кавалькада прибыла в Кадис, древний портовый город на Атлантическом побережье, а обратный путь в Севилью проходил через город Херес-де-ла-Фронтера, известный своим производством хереса и традициями конного спорта, не говоря уже о бывшей трассе Формулы-1, расположенной в его окрестностях.

Посмотрите самые яркие моменты Кавалькады Ferrari в Севилье

Поездка по сельской местности Андалусии стала увлекательным началом второго дня:  Ferrari отправились через долину Гвадалквивир в Лора-дель-Рио и к водохранилищу Эмбальсе-де-Хосе-Торан. Посещение величественного дворца Портокарреро в Пальма-дель-Рио — архитектурной жемчужины эпохи Возрождения, окруженной апельсиновыми и пальмовыми деревьями, — стало одним из многих ярких моментов.

На третий день кавалькада Ferrari отправилась вглубь страны к живописным Андалузским горам. Экипажи преодолели живописный горный хребет Сьерра-де-Грасалема и посетили потрясающий город Ронда, а затем спустились вниз по склону в сторону Марбельи на побережье Средиземного моря.

Гости испытали свои автомобили Ferrari на лучших автомобильных маршрутах Андалусии

После отдыха в изысканном Пуэрто-Банусе Ferrari снова поднялись в горы. Кульминацией дня стали скоростные круги на знаменитой трассе Аскари, названной в честь первого чемпиона мира Ferrari в Формуле-1 Альберто Аскари.

В последний день экипажи осмотрели аутентичные сельские пейзажи и небольшие городки Андалусии по пути в Осуну, один из самых элегантных городов провинции Севилья. Затем они насладились эксклюзивным посещением знаменитого карьера El Coto Las Canteras, известного как «Петра Андалусии».

Маршрут пролегал через древний портовый город Кадис и завершился парадом по центру Севильи

Вернувшись в Севилью в последний раз, гости совершили торжественное шествие по историческому центру, проехав через Лантехуэлу и Марчену. В тот вечер был проведен благотворительный аукцион в поддержку образовательных проектов, на котором были представлены предметы коллекционирования: уникальные образцы инженерной мысли Ferrari, воссозданные специалистами Центра стиля, и эксклюзивные экспонаты.

После четырёхдневного путешествия по одному из самых интересных регионов Испании и завязывания новых дружеских отношений это событие стало отличным завершением Севильской кавалькады.

