Автомобили
Андалузское приключение
На роскошной базе в историческом квартале Севильи владельцы Ferrari из более чем 25 стран провели четыре дня и преодолели 1500 км, проезжая по лучшим дорогам Европы, исследуя древние пейзажи и живописные деревни. Дегустация андалузских блюд по пути и знакомство с другими владельцами сделали этот опыт еще более запоминающимся.
В первый день кавалькада выехала с площади Америки в Севилье и направилась к Морон-де-ла-Фронтера, воротам региона Сьерра-Сур, а затем в Аркос-де-ла-Фронтера, живописную «белую деревню», расположенную на скале с видом на долину Гвадалете.
Проехав по холмам Медины-Сидонии, Кавалькада прибыла в Кадис, древний портовый город на Атлантическом побережье, а обратный путь в Севилью проходил через город Херес-де-ла-Фронтера, известный своим производством хереса и традициями конного спорта, не говоря уже о бывшей трассе Формулы-1, расположенной в его окрестностях.
Поездка по сельской местности Андалусии стала увлекательным началом второго дня: Ferrari отправились через долину Гвадалквивир в Лора-дель-Рио и к водохранилищу Эмбальсе-де-Хосе-Торан. Посещение величественного дворца Портокарреро в Пальма-дель-Рио — архитектурной жемчужины эпохи Возрождения, окруженной апельсиновыми и пальмовыми деревьями, — стало одним из многих ярких моментов.
На третий день кавалькада Ferrari отправилась вглубь страны к живописным Андалузским горам. Экипажи преодолели живописный горный хребет Сьерра-де-Грасалема и посетили потрясающий город Ронда, а затем спустились вниз по склону в сторону Марбельи на побережье Средиземного моря.
После отдыха в изысканном Пуэрто-Банусе Ferrari снова поднялись в горы. Кульминацией дня стали скоростные круги на знаменитой трассе Аскари, названной в честь первого чемпиона мира Ferrari в Формуле-1 Альберто Аскари.
В последний день экипажи осмотрели аутентичные сельские пейзажи и небольшие городки Андалусии по пути в Осуну, один из самых элегантных городов провинции Севилья. Затем они насладились эксклюзивным посещением знаменитого карьера El Coto Las Canteras, известного как «Петра Андалусии».
После четырёхдневного путешествия по одному из самых интересных регионов Испании и завязывания новых дружеских отношений это событие стало отличным завершением Севильской кавалькады.