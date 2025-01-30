Герой Ле-Мана возвращается домой

Когда Ferrari 499P одержал первую из двух побед подряд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 2023 году, это ознаменовало возвращение Ferrari к победе в Ла-Сарте впервые после победы Ferrari 250 LM в 1965 году.
Этот автомобиль выступал за Североамериканскую гоночную команду (NART) и почти всю свою жизнь провел в США. Но недавно две эпохи объединились на трассе Фьорано, и оба автомобиля 499P, победители Ле-Мана, присоединились к своему предшественнику Ferrari 250 LM, чтобы проехать несколько праздничных демонстрационных кругов.
Благодаря Мастену Грегори и Йохену Риндту, которые привели Ferrari к пятой подряд победе в Ле-Мане, шасси под номером 05893 побывало во Фьорано в преддверии аукциона RM Sotheby's, который состоится 5 февраля на выставке Retromobile в Париже.
Это один из всего 32 экземпляров, когда-либо построенных, а среднемоторный Ferrari 250 LM (для Ле-Мана) впервые был представлен на Парижском автосалоне в 1963 году. Все модели оснащались двигателем V12 и трубчатым шасси, перенесенным с незначительными изменениями с родственного прототипа 250 P. Однако, закрытый кузов «берлинетта» от кузовостроителя Scaglietti был новым и доработанным в аэродинамической трубе. Он также получил задние стойки с аркбутанами, впервые появившиеся на спортивном прототипе 330 P.
Изначально модель 250 LM задумывалась для участия в гонках категории дорожных автомобилей GT чемпионата мира по спортивным автомобилям, но FIA постановила, что он может соревноваться только в классе прототипов, построенных специально для гонок. Это означало, что полная победа нового двухместного автомобиля мощностью 320 HP была маловероятна.
Шасси 05893 было завершено в конце 1964 года и стало шестым когда-либо построенным автомобилем Ferrari 250 LM, впервые поставленным компании Luigi Chinetti Motors в Коннектикуте. Хотя первоначально автомобиль был продан частным владельцам как разрешённый для использования на дорогах общего пользования, вскоре он вернулся к Чинетти, который подготовил его для участия в соревнованиях в составе своей гоночной команды North American Racing Team, поддерживаемой Ferrari. Среди заметных улучшений - более длинная и аэродинамически эффективная носовая часть от кузовного ателье Пьеро Дрого.
Несмотря на борьбу с более быстрыми прототипами таких компаний, как Ford и Ferrari, Ferrari 250 LM под номером 21 одержал неожиданную победу в своем дебютном заезде в Ле-Мане, уверенно лидируя с 21-го часа гонки. Еще два пилота Ferrari поднялись на подиум, подчеркнув доминирование компании в том году. Но когда Грегори и Риндт праздновали победу, никто не мог знать, что это будет последняя победа Ferrari в Ле-Мане за последние 58 лет.
Прославленный Ferrari 250 LM еще дважды участвовал в гонках в Ле-Мане и трижды в «24 часах Дайтоны», после чего в 1970 году был приобретен музеем автоспорта Indianapolis Motor Speedway. С тех пор он хранился в музее в комплекте с 3,3-литровым двигателем Tipo 211 и коробкой передач Type-564-940, до того, как его снова радушно встретили на трассе Фьорано с двумя другими весьма успешными Ferrari 499P.
Все пилоты Ferrari, побеждавшие в Ле-Мане, с нетерпением ждали возможности, чтобы увидеть 250 LM в действии. Алессандро Пьер Гвиди, Джеймс Каладо и Антонио Джовинацци, выигравшие Ле-Ман на автомобиле № 51 в 2023 году, и Никлас Нильсен, Мигель Молина и Антонио Фуоко, победители последнего этапа на машине под номером 50.
«Чтобы гонять на таких машинах в Ле-Мане, нужна смелость, - прокомментировал Алессандро Пьер Гвиди, сидя за рулём Ferrari 250 LM. - Подумать только, чего они добились с такими монстрами. Пилоты были настоящими героями!»
Шасси под номером 05893 наверняка вызовет интерес у серьезных коллекционеров по всему миру на аукционе RM Sotheby’s Retromobile, который состоится 5 февраля. Часть вырученных средств будет пожертвована на международные образовательные цели, выдвинутые Ferrari. Это достойный способ отметить 60-летие знаменательного успеха в Ле-Мане этого особого Ferrari 250 LM.