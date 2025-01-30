Герой Ле-Мана возвращается домой

Это один из всего 32 экземпляров, когда-либо построенных, а среднемоторный Ferrari 250 LM (для Ле-Мана) впервые был представлен на Парижском автосалоне в 1963 году. Все модели оснащались двигателем V12 и трубчатым шасси, перенесенным с незначительными изменениями с родственного прототипа 250 P. Однако, закрытый кузов «берлинетта» от кузовостроителя Scaglietti был новым и доработанным в аэродинамической трубе. Он также получил задние стойки с аркбутанами, впервые появившиеся на спортивном прототипе 330 P.

Изначально модель 250 LM задумывалась для участия в гонках категории дорожных автомобилей GT чемпионата мира по спортивным автомобилям, но FIA постановила, что он может соревноваться только в классе прототипов, построенных специально для гонок. Это означало, что полная победа нового двухместного автомобиля мощностью 320 HP была маловероятна.

Шасси 05893 было завершено в конце 1964 года и стало шестым когда-либо построенным автомобилем Ferrari 250 LM, впервые поставленным компании Luigi Chinetti Motors в Коннектикуте. Хотя первоначально автомобиль был продан частным владельцам как разрешённый для использования на дорогах общего пользования, вскоре он вернулся к Чинетти, который подготовил его для участия в соревнованиях в составе своей гоночной команды North American Racing Team, поддерживаемой Ferrari. Среди заметных улучшений - более длинная и аэродинамически эффективная носовая часть от кузовного ателье Пьеро Дрого.