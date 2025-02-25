Спайдер 12Cilindri - это мечта, ставшая явью

Мало автомобилей вызывают такие эмоции, как Ferrari с 12-цилиндровым двигателем. За исключением, пожалуй, того, который вдобавок даёт возможность опустить верх. Мы находимся в Кашкайше, недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Этот прибрежный курорт славится одними из самых больших волн в Европе и лучшим серфингом, а также множеством сложных дорог. И, к счастью, дарит немного долгожданного зимнего солнца.
Название спайдера 12Cilindri подтверждает, что он является последней моделью в списке, который ведётся с самых ранних дней существования Ferrari. И чем больше мы отдаляемся от этой эпохи, тем более гламурной она становится. Чувство ностальгии неизбежно, но во всём остальном это потрясающе прогрессивный автомобиль. Он выглядит эффектно, его цельный капот и передние крылья (так называемый «кофанго») лишены замкнутых линий и ненужных прикрас, что делает его похожим на модель 365 GTB4 конца 60-х годов. Фары словно лезвия выходят из удлиненной полосы - минималистичного устройства, которое зеркально отражается в задней части. В подразделении Centro Stile придумали, как воплотить в жизнь огромные инженерные и аэродинамические требования Ferrari, но эталоном также послужил и мир искусства, архитектуры и аэронавтики.
Отличительной чертой является убирающийся жесткий верх, который придает спайдеру 12Cilindri неповторимую эстетику. Оребрения за каждым сиденьем создают сильный визуальный эффект и синхронно поднимаются вверх, чтобы разместить механизм крыши, которая складывается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Незаметное аэродинамическое устройство в верхней части оребрений сглаживает воздушный поток над задней частью автомобиля, когда съемная панель крыши убрана, и уменьшает уровень турбулентности в салоне.
Это весьма эффективно. Сердцем машины является 6,5-литровый двигатель V12, который теперь выдаёт 830 лошадиных сил при 9250 об/мин, хотя он может развивать и более высокие обороты. Постоянно ужесточающиеся правила несколько снизили уровень шума, но слушать его по-прежнему так же потрясающе, как и использовать автомобиль. Рулевое управление линейное и точное, а электронная тормозная система идеально откалибрована для обеспечения максимальной чувствительности. Производительность очень высока: 100 км/ч достигаются за 2,95 секунды, а максимальная скорость составляет около 340 км/ч.
Спайдер 12Cilindri является напоминанием о том, как умело Ferrari сочетает свое оборудование с новейшим программным обеспечением. Контроллер крутящего момента (ATS) моделирует кривую крутящего момента на третьей и четвертой передачах, усиливая ощущения на средних оборотах. Система контроля бокового скольжения Ferrari теперь представлена в версии 8.0 и творит чудеса наряду с системой контроля тяги, целым арсеналом сложных датчиков и виртуальной короткой колесной базой (3.0). Все это в совокупности обеспечивает устойчивость и баланс, которые идут в разрез с размерами автомобиля. Тем не менее, управляемость на пределе настолько интерактивна, насколько вам бы этого хотелось. Также имеется активная задняя ось для управления рысканием и повышения маневренности. Это эволюция системы, которая появилась на моделях F12tdf и 812 Competizione.
Спайдер 12Cilindri - это GT в классическом понимании этого термина, и здесь как никогда сделан акцент на комфорте и удобстве использования на дальние расстояния. Двухступенчатая коробка передач получила дополнительное передаточное число, так что на скоростях на автостраде можно чувствовать себя довольно расслабленно, и это ощущение усиливается благодаря переработанному «человеко-машинному интерфейсу» в салоне. 12Cilindri, переполняющий ощущениями в форме купе, в форме спайдера с опущенным верхом обретает совершенно иное измерение. На португальской Ривьере вам даже не нужно садиться за руль, чтобы насладиться всеми его преимуществами…