Спайдер 12Cilindri - это мечта, ставшая явью

Название спайдера 12Cilindri подтверждает, что он является последней моделью в списке, который ведётся с самых ранних дней существования Ferrari. И чем больше мы отдаляемся от этой эпохи, тем более гламурной она становится. Чувство ностальгии неизбежно, но во всём остальном это потрясающе прогрессивный автомобиль. Он выглядит эффектно, его цельный капот и передние крылья (так называемый «кофанго») лишены замкнутых линий и ненужных прикрас, что делает его похожим на модель 365 GTB4 конца 60-х годов. Фары словно лезвия выходят из удлиненной полосы - минималистичного устройства, которое зеркально отражается в задней части. В подразделении Centro Stile придумали, как воплотить в жизнь огромные инженерные и аэродинамические требования Ferrari, но эталоном также послужил и мир искусства, архитектуры и аэронавтики.

Отличительной чертой является убирающийся жесткий верх, который придает спайдеру 12Cilindri неповторимую эстетику. Оребрения за каждым сиденьем создают сильный визуальный эффект и синхронно поднимаются вверх, чтобы разместить механизм крыши, которая складывается за 14 секунд на скорости до 45 км/ч. Незаметное аэродинамическое устройство в верхней части оребрений сглаживает воздушный поток над задней частью автомобиля, когда съемная панель крыши убрана, и уменьшает уровень турбулентности в салоне.