Э Н Е Р Г И Я

Узнайте, как подключаемый гибрид Ferrari поднимает эффективность и мощность на новый уровень благодаря системе, разработанной для повышения производительности в любых условиях. Перейдите к обучающему руководству, чтобы войти в раздел, посвященный управлению энергопотреблением в автомобилях SF90 XX Stradale и SF90 XX Spider.