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    Руль

    Поймите философию конструкции рулевого колеса Ferrari и научитесь распознавать все его устройства управления и самые полезные функции.
    Посмотрите интерактивную видеопрезентацию или нажмите на значок обучающего руководства, чтобы сразу посмотреть наши пояснения.

    Руль

    Поймите философию конструкции рулевого колеса Ferrari и научитесь распознавать все его устройства управления и самые полезные функции.
    Посмотрите интерактивную видеопрезентацию или нажмите на значок обучающего руководства, чтобы сразу посмотреть наши пояснения.
    Tutorial
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