Руль

Поймите философию конструкции рулевого колеса Ferrari и научитесь распознавать все его устройства управления и самые полезные функции.

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