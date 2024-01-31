Поймите философию конструкции рулевого колеса Ferrari и научитесь распознавать все его устройства управления и самые полезные функции. Посмотрите интерактивную видеопрезентацию или нажмите на значок обучающего руководства, чтобы сразу посмотреть наши пояснения.
Руль
Поймите философию конструкции рулевого колеса Ferrari и научитесь распознавать все его устройства управления и самые полезные функции. Посмотрите интерактивную видеопрезентацию или нажмите на значок обучающего руководства, чтобы сразу посмотреть наши пояснения.