Автомобили специальной серии от Ferrari выводят производительность серийных моделей на новый уровень. Некоторые из них, такие как 488 Pista и 812 Competizione, заслуженно заняли почетное место среди последних шедевров "Гарцующего жеребца". В то же время, "Программа XX" от Ferrari предлагает избранной группе опытных клиентов невероятно мощные автомобили, не предназначенные для дорог, для испытания предельных скоростей на треке. Одной из таких моделей является FXX-K EVO. Ferrari на этот раз объединила две уникальные сферы, чтобы создать особую модификацию своего автомобиля, основываясь на концепциях программы, чтобы сделать его подходящим и для обычных дорог XX: SF90 XX Stradale. Благодаря дополнительным 30 лошадиным силам, специальному программному обеспечению и применению новаторских аэродинамических решений, включая фиксированное заднее аэрокрыло, впервые появившееся на дорожном автомобиле Ferrari с эпохи F50, производительность этого автомобиля была поднята на впечатляюще новый уровень.
Фирменным элементом SF90 XX Stradale, безусловно, является заднее неподвижное крыло, которое было тщательно исследовано, протестировано и разработано на готовых к треку XX. Это элемент с огромным аэродинамическим потенциалом, который был идеально интегрирован в общий дизайн автомобиля благодаря тесному сотрудничеству с дизайнерским центром Ferrari. Его форма определяется потребностью эффективно управлять полем давления, создаваемого крылом, взаимодействуя с сложными системами противодавления и поддавливания, которые возникают вокруг заднего спойлера.
У заднего спойлера, который также был переработан, имеется две конфигурации: LD (Low Drag - низкое сопротивление) и HD (High Downforce - высокая аэродинамическая прижимная сила). В режиме LD подвижный элемент спойлера поднимается, минимизируя аэродинамическое сопротивление, а в режиме HD он опускается, открывая фиксированную область. Это создает область с повышенным давлением, которая вертикально отклоняет набегающий поток и обеспечивает максимально возможную прижимную силу: 530 кг при скорости 250 км/ч.
SF90 XX Stradale обеспечивает самые эффективные аэродинамические характеристики среди всех дорожных автомобилей Ferrari, что делает его сравнимым только с суперкаром LaFerrari. Он обеспечивает удвоенную максимальную прижимную силу по сравнению с SF90 Stradale, улучшая сцепление с дорогой и обеспечивая заметно более быстрое время прохождения круга на трассе в Фьорано. Результат бесценного гоночного опыта Маранелло был достигнут за счет перепроектирования управления потоком охлаждения для тепловых и электрических компонентов, а также моторного отсека.
SF90 XX Stradale унаследовал фирменную компоновку PHEV SF9O Stradale, в которой двигатель внутреннего сгорания V8 объединен с тремя электродвигателями: двумя независимыми на передней оси и одним, расположенным между двигателем и коробкой передач сзади. Эта конфигурация позволяет автомобилю развивать максимальную мощность 1030 л.с. (на 30 л.с. больше, чем у SF90 Stradale), устанавливая совершенно новый эталон производительности Ferrari.
Благодаря своей огромной мощности в 797 л.с., V8 двигатель с турбонаддувом, установленный в середине задней части, поднимает планку производительности для данной модели еще выше. Силовой агрегат SF90 Stradale был усовершенствован, чтобы быть более экстремальным, с увеличенной средней степенью сжатия, достигнутой благодаря полировке впускного и выпускного трактов, а также специальной обработке камеры сгорания и поршней. Удаление системы вторичного воздуха привело к снижению веса двигателя на 3,5 кг.
Разработанный звуковой характер SF90 XX Stradale подчеркивает его гоночную сущность: система горячих трубок была оптимизирована для создания более насыщенного и многогранного звучания во всех оборотах двигателя V8. Пульсации сгорания передаются в салон, подчеркивая высокие частоты и демонстрируя финальную эволюцию Ferrari V8 во всем ее великолепии.
На SF90 XX Stradale вновь представлена 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, которая впервые появилась на модели SF90 Stradale. Однако логика переключения передач значительно изменена: автомобиль использует стратегию, заложенную в модели Ferrari Daytona SP3, для улучшения звукового сопровождения переключения передач и, в результате, создания острых ощущений во время динамичного вождения, создавая шум, похожий на характерный хлопок выхлопной трубы при трогании с места на средних/высоких оборотах при динамичном вождении. С этой целью была разработана специальная новая калибровка двигателя, которая работает в синергии с логикой управления коробкой передач.
SF90 XX Stradale воплощает принципы инженерии, заложенные в основу SF90 Stradale, и поднимает их на новый уровень. В плане концепции это, по сути, XX-автомобиль: его характеристики, выраженные более резким и радикальным языком, становятся еще более экстремальными. Стилистические элементы SF90 XX Stradale созданы для подчеркивания его гордых спортивных характеристик, сохраняя при этом чистые линии и формы своего предшественника.
Безусловно, одной из наиболее характерных особенностей дизайна SF90 XX Stradale является его заднее крыло. Переработанная с учетом аэродинамики задняя часть стала более изящной, придавая автомобилю характерный профиль гоночных болидов с длинным хвостом. Воздухозаборники для интеркулеров также увеличились в размерах, обеспечивая более эффективное направление воздушного потока к радиаторам.
Концепция стреловидного переднего аэрокрыла была сохранена в SF90 XX Stradale; фары теперь интегрированы в эту область с помощью двух вертикальных аэрокрыльев. Эти выраженные геометрические формы отражают дух нового автомобиля. Еще одним характерным элементом являются два внушительных профиля аэрокрыльев, возвышающихся над воздухозаборниками, создающие впечатление их парения, придавая автомобилю более широкий и прочно скрепленный с дорожными покрытием вид.
Принципиальный подход к дизайну интерьера SF90 XX Stradale заключался в создании гоночной атмосферы, путем специальных мер, направленных на существенное снижение веса. Основными областями, задействованными в этом процессе, стали дверные панели, центральный тоннель и коврики, которые стали более простыми по форме и использованным материалам. Особое внимание уделялось использованию технических тканей, а функциональные зоны получили облицовку из углеродного волокна.
Специально для SF90 XX Stradale было разработано уникальное гоночное сиденье, которое представляет собой легкую конструкцию из углеродного волокна и пены. Оно не только повышает удовольствие от спортивного вождения, но и обеспечивает комфорт. Механизм поворота спинки интегрирован в сиденье с использованием эластичных материалов отделки, которые маскируют его действие. Это позволяет создать впечатление единого цельного сиденья и одновременно регулировать спинку. Благодаря этой инновации удалось сократить вес на 1,3 кг по сравнению с цельным сиденьем SF90 Stradale.
При создании SF90 XX Stradale основное внимание было уделено разработке самого высокопроизводительного дорожного автомобиля Ferrari, который доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения и полностью сохраняет все функции гибридной трансмиссии SF90 Stradale. Особое внимание также уделялось комфорту использования производительности, особенно способности электрического режима обеспечивать удивительно высокую производительность как в городских условиях, так и вне города - максимальная скорость в режиме eDrive составляет 135 км/ч.
Еще одним важным нововведением является контроллер ABS EVO, который дебютировал на 296 GTB и благодаря интеграции с датчиком ESC улучшает как производительность, так и повторяемость высокоэффективного торможения на сухом покрытии. Система максимизирует повторяемость маневра торможения до заданного значения, уменьшая потери из-за допусков компонентов или естественной изменчивости условий испытаний. В результате контроллер позволяет SF90 XX Stradale тормозить позже и с большей повторяемостью, что улучшает его управляемость на трассе.
Также SF90 XX Stradale представляет новую логику управления наддувом, которая обеспечивает временный прирост производительности. Это программное обеспечение активируется только в режиме квалификации eManettino и предназначено для сокращения времени круга путем увеличения предела мощности на выходе из поворота. Короткое увеличение мощности, продолжающееся примерно 2 секунды, гарантирует сокращение времени прохождения круга на 0,25 секунды на трассе Фьорано.