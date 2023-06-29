НАСТОЯЩЕЕ КРЫЛО АВТОМОБИЛЯ «XX»

Фирменным элементом SF90 XX Spider, безусловно, является заднее неподвижное крыло, которое было тщательно исследовано, протестировано и разработано на готовых к треку XX. Это элемент с огромным аэродинамическим потенциалом, который был идеально интегрирован в общий дизайн автомобиля благодаря тесному сотрудничеству с дизайнерским центром Ferrari. Его форма определяется потребностью эффективно управлять полем давления, создаваемого крылом, взаимодействуя с сложными системами противодавления и поддавливания, которые возникают вокруг заднего спойлера.

У заднего спойлера, который также был переработан, имеется две конфигурации: LD (Low Drag - низкое сопротивление) и HD (High Downforce - высокая аэродинамическая прижимная сила). В режиме LD подвижный элемент спойлера поднимается, минимизируя аэродинамическое сопротивление, а в режиме HD он опускается, открывая фиксированную область. Это создает область с повышенным давлением, которая вертикально отклоняет набегающий поток и обеспечивает максимально возможную прижимную силу: 530 кг при скорости 250 км/ч.