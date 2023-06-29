Примерно двадцать лет назад Ferrari начала выпускать особые версии автомобилей, которые поднимали производительность некоторых серийных моделей на новые высоты. Многие из них, включая 488 Pista и 812 Competizione, стали легендами бренда из Маранелло. Параллельно с этим «Гарцующий жеребец» также предложил программу XX, которая давала возможность выбранной группе опытных клиентов стать настоящими тест-пилотами, управляя такими автомобилями, как FXX-K EVO, не предназначенными для дорожного использования. И впервые эти программы объединились в SF90 XX Spider, первую специальную модель Ferrari, основанную на концепциях программы и фактически разрешенную для дорожного движения XX. SF90 XX Spider сохраняет складывающуюся жесткую крышу (RHT) от SF90 Spider, но получил дополнительные 30 л.с., а также специально разработанное программное обеспечение и радикальные аэродинамические решения, такие как фиксированное заднее крыло.
SF90 XX Spider обеспечивает самые эффективные аэродинамические характеристики среди всех дорожных автомобилей Ferrari, что делает его сравнимым только с суперкаром LaFerrari. Он обеспечивает удвоенную максимальную прижимную силу по сравнению с SF90 Spider, улучшая сцепление с дорогой и обеспечивая заметно более быстрое время прохождения круга на трассе в Фьорано. Результат бесценного гоночного опыта Маранелло был достигнут за счет перепроектирования управления потоком охлаждения для тепловых и электрических компонентов, а также моторного отсека.
Фирменным элементом SF90 XX Spider, безусловно, является заднее неподвижное крыло, которое было тщательно исследовано, протестировано и разработано на готовых к треку XX. Это элемент с огромным аэродинамическим потенциалом, который был идеально интегрирован в общий дизайн автомобиля благодаря тесному сотрудничеству с дизайнерским центром Ferrari. Его форма определяется потребностью эффективно управлять полем давления, создаваемого крылом, взаимодействуя с сложными системами противодавления и поддавливания, которые возникают вокруг заднего спойлера.
У заднего спойлера, который также был переработан, имеется две конфигурации: LD (Low Drag - низкое сопротивление) и HD (High Downforce - высокая аэродинамическая прижимная сила). В режиме LD подвижный элемент спойлера поднимается, минимизируя аэродинамическое сопротивление, а в режиме HD он опускается, открывая фиксированную область. Это создает область с повышенным давлением, которая вертикально отклоняет набегающий поток и обеспечивает максимально возможную прижимную силу: 530 кг при скорости 250 км/ч.
SF90 XX Spider унаследовал фирменную компоновку PHEV SFPO Spider, в которой двигатель внутреннего сгорания V8 объединен с тремя электродвигателями: двумя независимыми на передней оси и одним, расположенным между двигателем и коробкой передач сзади. Эта конфигурация позволяет автомобилю развивать максимальную мощность 1030 л.с. (на 30 л.с. больше, чем у SF90 Spider), устанавливая совершенно новый эталон производительности Ferrari.
Благодаря своей огромной мощности в 797 л.с., V8 двигатель с турбонаддувом, установленный в середине задней части, поднимает планку производительности для данной модели еще выше. Силовой агрегат SF90 Spider был усовершенствован, чтобы быть более экстремальным, с увеличенной средней степенью сжатия, достигнутой благодаря полировке впускного и выпускного трактов, а также специальной обработке камеры сгорания и поршней. Удаление системы вторичного воздуха привело к снижению веса двигателя на 3,5 кг.
Разработанный звуковой характер SF90 XX Spider подчеркивает его гоночную сущность: система горячих трубок была оптимизирована для создания более насыщенного и многогранного звучания во всех оборотах двигателя V8. Пульсации сгорания передаются в салон, подчеркивая высокие частоты и демонстрируя финальную эволюцию Ferrari V8 во всем ее великолепии.
На SF90 XX Spider вновь представлена 8-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением, которая впервые появилась на моделях SF90 Stradale и Spider. Однако логика переключения передач значительно изменена: автомобиль использует стратегию, заложенную в модели Ferrari Daytona SP3, для улучшения звукового сопровождения переключения передач и, в результате, создания острых ощущений во время динамичного вождения, создавая шум, похожий на характерный хлопок выхлопной трубы при трогании с места на средних/высоких оборотах при динамичном вождении. С этой целью была разработана специальная новая калибровка двигателя, которая работает в синергии с логикой управления коробкой передач.
Безусловно, одной из наиболее характерных особенностей дизайна SF90 XX Spider является его заднее крыло. Переработанная с учетом аэродинамики задняя часть стала более изящной, придавая автомобилю характерный профиль гоночных болидов с длинным хвостом. Воздухозаборники для интеркулеров также увеличились в размерах, обеспечивая более эффективное направление воздушного потока к радиаторам.
Концепция стреловидного переднего аэрокрыла была сохранена в SF90 XX Spider; фары теперь интегрированы в эту область с помощью двух вертикальных аэрокрыльев. Эти выраженные геометрические формы отражают дух нового автомобиля. Еще одним характерным элементом являются два внушительных профиля аэрокрыльев, возвышающихся над воздухозаборниками, создающие впечатление их парения, придавая автомобилю более широкий и прочно сцепленный с дорожными покрытием вид.
SF90 XX Spider позволил Центру дизайна Ferrari внести модификации в заднюю часть автомобиля, создавая мгновенно узнаваемую архитектуру, в которой летающие контрфорсы, такие любимые брендом Ferrari, органично сочетаются с элегантным дизайном передней части. Этот визуальный эффект придает автомобилю совершенно новый облик, отличный от SF90 XX Stradale. Центр тяжести автомобиля, особенно видимый сбоку, кажется ниже. Это достигается не только благодаря закругленной крыше с плавным переходом в боковые окна, но и за счет более низких аркбутанов, чем на SF90 XX Stradale. Верхняя часть крыши, подобно дугам безопасности, выполнена из углеродного волокна и с помощью известного механизма Ferrari Retractable Hard Top (RHT) может быть открыта во время движения автомобиля всего за 14 секунд при скорости до 45 км/ч. Это позволяет пассажирам наслаждаться автомобилем в полной мере независимо от погодных условий.
Принципиальный подход к дизайну интерьера SF90 XX Spider заключался в создании гоночной атмосферы, путем специальных мер, направленных на существенное снижение веса. Основными областями, задействованными в этом процессе, стали дверные панели, центральный тоннель и коврики, которые стали более простыми по форме и использованным материалам. Особое внимание уделялось использованию технических тканей, а функциональные зоны получили облицовку из углеродного волокна.
Специально для SF90 XX Spider было разработано уникальное гоночное сиденье, которое представляет собой легкую конструкцию из углеродного волокна и пены. Оно не только повышает удовольствие от спортивного вождения, но и обеспечивает комфорт. Механизм поворота спинки интегрирован в сиденье с использованием эластичных материалов отделки, которые маскируют его действие. Это позволяет создать впечатление единого цельного сиденья и одновременно регулировать спинку. Благодаря этой инновации удалось сократить вес на 1,3 кг по сравнению с цельным сиденьем SF90 Spider.
При создании SF90 XX Spider основное внимание было уделено разработке самого высокопроизводительного дорожного автомобиля Ferrari, который доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие от вождения и полностью сохраняет все функции гибридной трансмиссии SF90 Stradale. Особое внимание также уделялось комфорту использования производительности, особенно способности электрического режима обеспечивать удивительно высокую производительность как в городских условиях, так и вне города - максимальная скорость в режиме eDrive составляет 135 км/ч.
Еще одним важным нововведением является контроллер ABS EVO, который дебютировал на 296 GTB и благодаря интеграции с датчиком ESC улучшает как производительность, так и повторяемость высокоэффективного торможения на сухом покрытии. Система максимизирует повторяемость маневра торможения до заданного значения, уменьшая потери из-за допусков компонентов или естественной изменчивости условий испытаний. В результате контроллер позволяет SF90 XX Spider тормозить позже и с большей повторяемостью, что улучшает его управляемость на трассе.
Также SF90 XX Spider представляет новую логику управления наддувом, которая обеспечивает временный прирост производительности. Это программное обеспечение активируется только в режиме квалификации eManettino и предназначено для сокращения времени круга путем увеличения предела мощности на выходе из поворота. Короткое увеличение мощности, продолжающееся примерно 2 секунды, гарантирует сокращение времени прохождения круга на 0,25 секунды на трассе Фьорано.