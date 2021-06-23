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BEYOND IMAGINATION

Ferrari SF90 Stradale 2019

SF90 Stradale: новый серийный суперкар

Само название отражает в себе истинное значение того, что было достигнуто с точки зрения рабочих характеристик – упоминание автомобиля «Формулы 1» подчеркивает тесную связь, всегда существовавшую между гоночным миром и дорожными автомобилями. Модель SF90 Stradale, ставшая наивысшим воплощением разработанных в Маранелло прогрессивных технологий, наглядно демонстрирует, как полученные благодаря гонкам знания мгновенно находят применение в автомобиле Ferrari серийного производства.

    • Базовая конфигурация
    • Выбросы углекислого газа: 154 г/км
    • Расход топлива: 6,1 л на 100 км
    • Расход электроэнергии: 123 вт⋅ч на 1 км
    • Fiorano
    • 160 г/км
    • 6,0 л на 100 км
    • 120 вт⋅ч на 1 км
    • V8
      Двигатель
    • 2,5 секунды
      0-100 км/ч
    • 120 кВт
      Мощность hybrid
    • 780 л. с.
      Максимальная мощность при 7500 об/мин

    SF90 Stradale оснащена уникальной силовой установкой: впервые в серийном автомобиле Ferrari используется гибридная система типа PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети), где двигатель внутреннего сгорания работает совместно с тремя электродвигателями, два из которых являются независимыми и расположены на передней оси, а третий установлен в задней части автомобиля между двигателем и коробкой передач.

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    В охлаждении нуждаются двигатель внутреннего сгорания, коробка передач, воздух турбонаддува, блок аккумуляторных батарей вместе с электродвигателями, инверторы, системы зарядки и, конечно, тормозная система. Огромное внимание было уделено проектированию моторного отсека, где расположены как привычные составляющие двигателя внутреннего сгорания, температура которых может подниматься до 900 °C, так и электронные компоненты, требования к допустимым температурам которых очень строгие.

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      Впервые в истории Ferrari покупателям, желающим еще больше подчеркнуть спортивное призвание своего автомобиля, предлагается специальная комплектация.

        Ferrari SF90 Stradale - Back
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