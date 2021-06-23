Само название отражает в себе истинное значение того, что было достигнуто с точки зрения рабочих характеристик – упоминание автомобиля «Формулы 1» подчеркивает тесную связь, всегда существовавшую между гоночным миром и дорожными автомобилями. Модель SF90 Stradale, ставшая наивысшим воплощением разработанных в Маранелло прогрессивных технологий, наглядно демонстрирует, как полученные благодаря гонкам знания мгновенно находят применение в автомобиле Ferrari серийного производства.
SF90 Stradale оснащена уникальной силовой установкой: впервые в серийном автомобиле Ferrari используется гибридная система типа PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети), где двигатель внутреннего сгорания работает совместно с тремя электродвигателями, два из которых являются независимыми и расположены на передней оси, а третий установлен в задней части автомобиля между двигателем и коробкой передач.
В охлаждении нуждаются двигатель внутреннего сгорания, коробка передач, воздух турбонаддува, блок аккумуляторных батарей вместе с электродвигателями, инверторы, системы зарядки и, конечно, тормозная система. Огромное внимание было уделено проектированию моторного отсека, где расположены как привычные составляющие двигателя внутреннего сгорания, температура которых может подниматься до 900 °C, так и электронные компоненты, требования к допустимым температурам которых очень строгие.
Впервые в истории Ferrari покупателям, желающим еще больше подчеркнуть спортивное призвание своего автомобиля, предлагается специальная комплектация.