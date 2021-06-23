SF90 Stradale оснащена уникальной силовой установкой: впервые в серийном автомобиле Ferrari используется гибридная система типа PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети), где двигатель внутреннего сгорания работает совместно с тремя электродвигателями, два из которых являются независимыми и расположены на передней оси, а третий установлен в задней части автомобиля между двигателем и коробкой передач.

