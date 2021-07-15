SF90 Spider: СЕРИЙНЫЙ СУПЕРКАР С УБИРАЮЩИМСЯ ВЕРХОМ
SF90 Spider, первый серийный спайдер PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети) «Гарцующей лошади», заявляет о себе как о новом лидере с точки зрения рабочих характеристик и инновационных технологий среди моделей линейки Ferrari и во всей отрасли автомобилестроения. Автомобиль, унаследовавший от SF90 Stradale экстремальный характер и рекордные рабочие характеристики, предлагает водителю еще большее удовольствие от вождения и простоту использования благодаря последней модели убирающегося жесткого верха. Таким образом, SF90 Spider представляет собой идеальный автомобиль для всех тех, кто стремится к высочайшему уровню технологий, но в то же время не желает отказываться от универсальности и радости вождения под открытым небом.
Базовая конфигурация
ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА: 149 Г/КМ
РАСХОД ТОПЛИВА: 6,1 Л НА 100 КМ
РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 136 ВТ⋅Ч НА 1 КМ
Fiorano
162 Г/КМ
6,4 Л НА 100 КМ
123 ВТ⋅Ч НА 1 КМ
1ДВИГАТЕЛЬ
ГИБРИДНАЯ СИСТЕМА С ПОДЗАРЯДКОЙ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ МОЩНОСТЬЮ 1000 Л. С.
V8
ДВИГАТЕЛЬ
2,5 секунды
0-100 КМ/Ч
162 кВт
МОЩНОСТЬ HYBRID
1000 л. с.
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 7500 ОБ/МИН
SF90 Spider использует гибридную архитектуру с подзарядкой от электросети, в которой двигатель внутреннего сгорания работает в сочетании с двумя электродвигателями на передней оси, объединенными в систему RAC-e (электронный регулятор распределения крутящего момента на повороте), и с одним электродвигателем на заднем мосту, позаимствованным из опыта «Гарцующей лошади» в гонках «Формулы 1» и получившим название MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic, мотор-генератор, отвечающий за рекуперацию кинетической энергии). Благодаря совместной работе двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей SF90 Spider развивает максимальную мощность в 1000 л. с., что позволяет ему занимать лидирующее место в своей категории и в линейке автомобилей завода в Маранелло.
2АЭРОДИНАМИКА
КУЗНИЦА ИННОВАЦИЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
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3ДИНАМИКА
УМНАЯ ТЯГА
4ДИЗАЙН
БУДУЩЕЕ И ИННОВАЦИИ
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5САЛОН
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
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6Рабочие характеристики
ЛУЧШИЕ В КАТЕГОРИИ РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
7Assetto Fiorano
Трековый пакет
Впервые в истории Ferrari покупателям, желающим еще больше подчеркнуть спортивное призвание своего автомобиля, предлагается специальная комплектация.