SF90 Spider: СЕРИЙНЫЙ СУПЕРКАР С УБИРАЮЩИМСЯ ВЕРХОМ

SF90 Spider, первый серийный спайдер PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети) «Гарцующей лошади», заявляет о себе как о новом лидере с точки зрения рабочих характеристик и инновационных технологий среди моделей линейки Ferrari и во всей отрасли автомобилестроения. Автомобиль, унаследовавший от SF90 Stradale экстремальный характер и рекордные рабочие характеристики, предлагает водителю еще большее удовольствие от вождения и простоту использования благодаря последней модели убирающегося жесткого верха. Таким образом, SF90 Spider представляет собой идеальный автомобиль для всех тех, кто стремится к высочайшему уровню технологий, но в то же время не желает отказываться от универсальности и радости вождения под открытым небом.