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BEYOND IMAGINATION

Ferrari Sf90 Spider - An Open-air supercar

SF90 Spider: СЕРИЙНЫЙ СУПЕРКАР С УБИРАЮЩИМСЯ ВЕРХОМ

SF90 Spider, первый серийный спайдер PHEV (гибридный автомобиль с подзарядкой от электросети) «Гарцующей лошади», заявляет о себе как о новом лидере с точки зрения рабочих характеристик и инновационных технологий среди моделей линейки Ferrari и во всей отрасли автомобилестроения. Автомобиль, унаследовавший от SF90 Stradale экстремальный характер и рекордные рабочие характеристики, предлагает водителю еще большее удовольствие от вождения и простоту использования благодаря последней модели убирающегося жесткого верха. Таким образом, SF90 Spider представляет собой идеальный автомобиль для всех тех, кто стремится к высочайшему уровню технологий, но в то же время не желает отказываться от универсальности и радости вождения под открытым небом.
    • Базовая конфигурация
    • ВЫБРОСЫ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА: 149 Г/КМ
    • РАСХОД ТОПЛИВА: 6,1 Л НА 100 КМ
    • РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ: 136 ВТ⋅Ч НА 1 КМ
    • Fiorano
    • 162 Г/КМ
    • 6,4 Л НА 100 КМ
    • 123 ВТ⋅Ч НА 1 КМ
    • V8
      ДВИГАТЕЛЬ
    • 2,5 секунды
      0-100 КМ/Ч
    • 162 кВт
      МОЩНОСТЬ HYBRID
    • 1000 л. с.
      МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 7500 ОБ/МИН
    SF90 Spider использует гибридную архитектуру с подзарядкой от электросети, в которой двигатель внутреннего сгорания работает в сочетании с двумя электродвигателями на передней оси, объединенными в систему RAC-e (электронный регулятор распределения крутящего момента на повороте), и с одним электродвигателем на заднем мосту, позаимствованным из опыта «Гарцующей лошади» в гонках «Формулы 1» и получившим название MGUK (Motor Generator Unit, Kinetic, мотор-генератор, отвечающий за рекуперацию кинетической энергии). Благодаря совместной работе двигателя внутреннего сгорания и электродвигателей SF90 Spider развивает максимальную мощность в 1000 л. с., что позволяет ему занимать лидирующее место в своей категории и в линейке автомобилей завода в Маранелло.
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      Впервые в истории Ferrari покупателям, желающим еще больше подчеркнуть спортивное призвание своего автомобиля, предлагается специальная комплектация.
        Partners
        • APPLE
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        • CONTINENTAL
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        • DTS
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        • FONTANA GROUP
        • IHI
        • MAGNA TS
        • MAHLE
        • MARELLI
        • MICHELIN
        • OMR
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