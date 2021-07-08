В прошлом владельцам автомобилей предоставлялся огромный выбор тканей, кожи, дерева, оттенков и отделки. В результате создавались уникальные творения в индивидуальном исполнении, отвечающие вкусу и любым желаниям заказчиков. Завод в Маранелло предлагает покупателям ряд программ, которые позволяют подобрать каждую деталь оснащения автомобиля: сначала посредством конфигуратора, а затем путем выбора одной из специальных программ персонализации в соответствии с желаниями заказчика.
Atelier Ferrari представляет собой специальную студию, где заказчики могут выбрать конфигурацию автомобиля, полностью соответствующую их личному вкусу. Atelier, созданное для того, чтобы покупатель почувствовал себя в центре внимания, - это эксклюзивное изысканное пространство, где наши гости могут воплотить в жизнь свой автомобиль мечты с помощью команды специалистов.
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ОТРАЖЕНИЕ ВАШЕЙ ЛИЧНОСТИ В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ
Ferrari TailorMade - это эксклюзивная программа завода в Маранелло для заказчиков, которые желают превратить свой автомобиль в шедевр, словно созданный искусным портным.
КОЛЛЕКЦИИ TAILOR MADE
В качестве отправной точки программы Tailor Made Ferrari предлагает три коллекции, неразрывно связанные с ДНК компании
Scuderia, Classica и Inedita являются воплощением спортивного характера, традиций и инновационного духа марки. Таким образом, заказчик Ferrari может изменять коллекции или использовать одну или несколько из них в качестве источника вдохновения согласно своему вкусу.
Неограниченная свобода выбора сочетаний обеспечивает непревзойденный уровень эксклюзивности; заказчикам также предлагаются новые решения и инновационные материалы, которые стали результатом постоянного экспериментирования и влияния последних тенденций, пришедших из других областей.
SCUDERIA COLLECTION
Гонки всегда являлись неотъемлемой частью ДНК Ferrari; эксклюзивные материалы этой коллекции воздают дань уважения традициям «Гарцующей лошади»: прорезиненная кожа, технические ткани, Kevlar®, высокотехнологичные микроволокна, обшивка из углеродного волокна и сатинированная отделка.