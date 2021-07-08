КОЛЛЕКЦИИ TAILOR MADE

В качестве отправной точки программы Tailor Made Ferrari предлагает три коллекции, неразрывно связанные с ДНК компании

Scuderia, Classica и Inedita являются воплощением спортивного характера, традиций и инновационного духа марки. Таким образом, заказчик Ferrari может изменять коллекции или использовать одну или несколько из них в качестве источника вдохновения согласно своему вкусу. Неограниченная свобода выбора сочетаний обеспечивает непревзойденный уровень эксклюзивности; заказчикам также предлагаются новые решения и инновационные материалы, которые стали результатом постоянного экспериментирования и влияния последних тенденций, пришедших из других областей.