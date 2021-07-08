Эта услуга представляет исключительную важность для владельца, который только с помощью Ferrari Classiche может получить официальный документ, подтверждающий подлинность его автомобиля.

Благодаря сохранности и уникальности архивов, где ревностно хранятся схемы сборки всех автомобилей, изготовленных начиная с 1947 года, Ferrari может с абсолютной точностью установить соответствие любой вышедшей из ее цехов машины оригинальному проекту.

Именно поэтому Ferrari предлагает своим заказчикам высококачественные услуги по реставрации для сохранения наследия, каковым являются эти ретроавтомобили.

Основная цель проектирования и изготовления каждого компонента автомобиля Ferrari - достижение невероятных рабочих характеристик, не знающих границ. В архиве компании хранятся подробные данные обо всех компонентах каждой изготовленной модели Ferrari.

Только полностью работоспособные автомобили могут получить сертификат подлинности Ferrari Classiche; для подтверждения соответствия машины оригинальному проекту, а значит, максимального уровня безопасности при вождении, необходимо, чтобы все установленные в ней детали были подлинными. Шасси, двигатель, коробка передач и трансмиссия, подвески, тормоза, колеса и кузов, салон - все это тщательно изучает группа экспертов в цехе приемки и сертификации: эти специалисты высочайшего класса являются хранителями самых глубоких знаний об автомобилях и обладают многолетним опытом работы в компании Ferrari; некоторые из них лично участвовали в проектировании исследуемых машин.

Страстная увлеченность и непревзойденное мастерство сотрудников Ferrari Classiche представляют собой самую надежную гарантию для заказчика.