Ferrari Monza SP2

Согласно рассказу знаменитого итальянского спортивного журналиста Джованни Канестрини, будущий президент FIAT Джанни Аньелли, увидев новую Ferrari, воскликнул: «Это же не машина, это маленькая лодка!» - и с тех пор эта модель стала называться именно так. Должно быть, Аньелли был очарован этим автомобилем: он купил экземпляр, верхняя часть кузова которого была окрашена в металлизированный синий цвет, а нижняя часть - в цвет морской волны, напоминая небольшую быструю лодку.

