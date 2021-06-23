Новая концепция, получившая название «Icona», обращается к автомобилям, наиболее ярко воплощающим в себе историю компании, для создания нового сегмента ограниченных серий, вдохновленных моделями с кузовом типа «баркетта» 50-х годов. Ferrari предлагает современное прочтение неподвластного времени стиля, сочетая его с передовыми технологиями и исключительными рабочими характеристиками.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).
Чистота стилистических решений и футуристический дизайн, который бережно и без ностальгических ноток воплощает в себе характерные черты прошлого, - это прямое попадание в сердце.
При проектировании салона автомобиля основное внимание было уделено кокпиту водителя и эргономичности интерьера.
Рабочие характеристики двигателя, позаимствованного у 812 Superfast, были существенно улучшены благодаря оптимизации гидродинамики впускных коллекторов.
Система «Wind Shield Virtuale» (виртуальное ветровое стекло) была запатентована для этого автомобиля, чтобы предоставить водителю возможность управлять им даже на высоких скоростях; этот элемент обеспечивает максимальный комфорт при вождении моделей с кузовом типа «баркетта», оставаясь вне поля зрения пилота.
Идеально сбалансированный автомобиль отличается полным отсутствием качания и непревзойденной динамикой прохождения поворотов. Благодаря видимости, не ограничиваемой стойками, водитель может агрессивно атаковать повороты и выходить из них в стиле, сравнимом только с вождением болида «Формулы 1». Таким образом, пилот оказывается полностью вовлечен в процесс управления настоящим гоночным автомобилем на извилистой дороге: удовольствие от вождения без каких-либо существенных усилий.
Ferrari 166 MM с кузовом типа «баркетта» является важнейшей вехой в длинной череде гоночных автомобилей с откидным верхом, выпущенных заводом в Маранелло в период с конца 40-х по начало 60-х годов. Она была впервые представлена на Туринском автосалоне в сентябре 1948 года как «гоночный спайдер».
Согласно рассказу знаменитого итальянского спортивного журналиста Джованни Канестрини, будущий президент FIAT Джанни Аньелли, увидев новую Ferrari, воскликнул: «Это же не машина, это маленькая лодка!» - и с тех пор эта модель стала называться именно так. Должно быть, Аньелли был очарован этим автомобилем: он купил экземпляр, верхняя часть кузова которого была окрашена в металлизированный синий цвет, а нижняя часть - в цвет морской волны, напоминая небольшую быструю лодку.
В сотрудничестве с двумя производителями класса люкс, Loro Piana и Berluti, компания Ferrari подготовила ряд аксессуаров, разработанных специально для владельцев автомобиля.