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    СТИЛЬ, НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ

    Ferrari Monza SP1 - Centro Design Ferrari

    Новая концепция ограниченной серии

    Новая концепция, получившая название «Icona», обращается к автомобилям, наиболее ярко воплощающим в себе историю компании, для создания нового сегмента ограниченных серий, вдохновленных моделями с кузовом типа «баркетта» 50-х годов. Ferrari предлагает современное прочтение неподвластного времени стиля, сочетая его с передовыми технологиями и исключительными рабочими характеристиками.

      • Выбросы углекислого газа
      • LOW: 578 Г/КМ
      • MID: 354 Г/КМ
      • HIGH: 313 Г/КМ
      • EXTRA HIGH: 340 Г/КМ
      • COMBINED: 366 Г/КМ
      • Расход топлива
      • LOW: 25,5 Л НА 100 КМ
      • MID: 15,6 Л НА 100 КМ
      • HIGH: 13,8 Л НА 100 КМ
      • EXTRA HIGH: 15,0 Л НА 100 КМ
      • COMBINED: 16,1 Л НА 100 КМ

    Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).

    Ferrari Monza SP1 - Design

    Чистота стилистических решений и футуристический дизайн, который бережно и без ностальгических ноток воплощает в себе характерные черты прошлого, - это прямое попадание в сердце.

    При проектировании салона автомобиля основное внимание было уделено кокпиту водителя и эргономичности интерьера.

    Потребовалось перепроектирование приборов, панели приборов, органов управления и конструкции сиденья в соответствии с новыми потребностями вождения.
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    • V12
      Двигатель
    • 2,9 секунды
      0-100 км/ч
    • 125 л. с. / л
      Удельная мощность
    • 810 л. с.
      Максимальная мощность*

    Рабочие характеристики двигателя, позаимствованного у 812 Superfast, были существенно улучшены благодаря оптимизации гидродинамики впускных коллекторов.

    Ferrari Monza SP1 - Aerodynamics

    Система «Wind Shield Virtuale» (виртуальное ветровое стекло) была запатентована для этого автомобиля, чтобы предоставить водителю возможность управлять им даже на высоких скоростях; этот элемент обеспечивает максимальный комфорт при вождении моделей с кузовом типа «баркетта», оставаясь вне поля зрения пилота.

    Идеально сбалансированный автомобиль отличается полным отсутствием качания и непревзойденной динамикой прохождения поворотов. Благодаря видимости, не ограничиваемой стойками, водитель может агрессивно атаковать повороты и выходить из них в стиле, сравнимом только с вождением болида «Формулы 1». Таким образом, пилот оказывается полностью вовлечен в процесс управления настоящим гоночным автомобилем на извилистой дороге: удовольствие от вождения без каких-либо существенных усилий.

    Ferrari 166 MM с кузовом типа «баркетта» является важнейшей вехой в длинной череде гоночных автомобилей с откидным верхом, выпущенных заводом в Маранелло в период с конца 40-х по начало 60-х годов. Она была впервые представлена на Туринском автосалоне в сентябре 1948 года как «гоночный спайдер».

    Ferrari Monza SP1 - Heritage

    Согласно рассказу знаменитого итальянского спортивного журналиста Джованни Канестрини, будущий президент FIAT Джанни Аньелли, увидев новую Ferrari, воскликнул: «Это же не машина, это маленькая лодка!» - и с тех пор эта модель стала называться именно так. Должно быть, Аньелли был очарован этим автомобилем: он купил экземпляр, верхняя часть кузова которого была окрашена в металлизированный синий цвет, а нижняя часть - в цвет морской волны, напоминая небольшую быструю лодку.

    В сотрудничестве с двумя производителями класса люкс, Loro Piana и Berluti, компания Ferrari подготовила ряд аксессуаров, разработанных специально для владельцев автомобиля.

    • V12
      Двигатель
    • 2,9 секунды
      0-100 км/ч
    • 125 л. с. / л
      Удельная мощность
    • 810 л. с.
      Максимальная мощность*
    Двигатель
    • ТипV12 – 65°
    • Общий рабочий объем6496 куб. см
    • Диаметр цилиндра и ход поршня94 x 78 мм
    • Максимальная мощность *596 кВт (810 л. с.) при 8500 об/мин
    • Максимальный крутящий момент *719 Н·м при 7000 об/мин
    • Удельная мощность125 л. с. / л
    • Максимальная частота вращения двигателя8900 об/мин
    • Степень сжатия13,6:1
    Размеры и вес
    • Длина4657 мм
    • Ширина1996 мм
    • Высота1155 мм
    • Колесная база2720 мм
    • Ширина колеи спереди1688 мм
    • Ширина колеи сзади1678 мм
    • Сухая масса**около 1500 кг
    • Объем топливного бака90 л
    Шины
    • Спереди275/30 ZR 21 10 J
    • Сзади315/30 ZR 20 11.5J
    Тормоза
    • Спереди398 x 38 мм
    • Сзади360 x 32 мм
    Трансмиссия и коробка передач
    • 4WS (4 УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕСА) / 7-СТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ F1 С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ
    Органы электронного управления
    • ESP, ESC, С СИСТЕМАМИ F1-TRAC, E-DIFF 3, SCM-E С ДВУМЯ СОЛЕНОИДАМИ
    Рабочие характеристики
    • 0-100 КМ/Ч2,9 секунды
    • 0-200 КМ/Ч7,9 секунды
    • 100-0 КМ/Ч32 м
    • Максимальная скорость>300 км/ч
    Выбросы углекислого газа
    • НИЗКАЯ ФАЗА ЦИКЛА578 г/км
    • СРЕДНЯЯ ФАЗА ЦИКЛА354 г/км
    • ВЫСОКАЯ ФАЗА ЦИКЛА313 г/км
    • СВЕРХВЫСОКАЯ ФАЗА ЦИКЛА340 г/км
    • КОМБИНИРОВАННАЯ ФАЗА ЦИКЛА366 г/км
    Расход топлива
    • НИЗКАЯ ФАЗА ЦИКЛА25,5 л на 100 км
    • СРЕДНЯЯ ФАЗА ЦИКЛА15,6 л на 100 км
    • ВЫСОКАЯ ФАЗА ЦИКЛА13,8 л на 100 км
    • СВЕРХВЫСОКАЯ ФАЗА ЦИКЛА15,0 л на 100 км
    • КОМБИНИРОВАННАЯ ФАЗА ЦИКЛА16,1 л на 100 км
    Примечания
    • * При использовании бензина с октановым числом по исследовательскому методу 98
    • **При наличии дополнительных облегчающих опций
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