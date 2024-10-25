70 лет производителя из Маранелло, отмеченные новой специальной серией с ограниченным тиражом. Король спортивных автомобилей: Ferrari LaFerrari Aperta.
LaFerrari Aperta, посвященная 70-летнему юбилею завода в Маранелло, воплотила в себе ценности, которые делают марку Ferrari уникальной: совершенство, производительность, технологии, стиль, эксклюзивность. Автомобиль новой ограниченной серии был выпущен в нескольких экземплярах, предназначенных для самых увлеченных заказчиков, и представляет собой версию спайдер завоевавшего всеобщее признание суперкара LaFerrari.
В результате тщательной разработки, затронувшей зоны шасси и аэродинамику, техническим специалистам Ferrari удалось создать родстер, коэффициент аэродинамического сопротивления и значения жесткости торсиона и жесткости на изгиб которого совпадают с показателями купе; при этом рабочие характеристики также были сохранены на неизменном уровне. Единственным существенным отличием по сравнению с LaFerrari является система поворота дверей, которые открываются немного под другим углом в конце хода.
Как и в LaFerrari, в силовой установке этого автомобиля сочетаются 800-сильный двигатель внутреннего сгорания V12 и электродвигатель мощностью 120 кВт (163 л. с.), что позволяет модели развивать общую мощность более 960 л. с. Благодаря системе KERS, испытанной на гоночных трассах и усовершенствованной для применения в дорожном автомобиле, обеспечивается идеальная интеграция двух двигателей.
Единственный суперкар Ferrari в версии спайдера. 209 открытых экземпляров, без компромиссов.