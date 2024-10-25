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    LaFerrari Aperta - 2016 Supercar

    70 лет производителя из Маранелло, отмеченные новой специальной серией с ограниченным тиражом. Король спортивных автомобилей: Ferrari LaFerrari Aperta.

      ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ — ВОЖДЕНИЕ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

      LaFerrari Aperta, посвященная 70-летнему юбилею завода в Маранелло, воплотила в себе ценности, которые делают марку Ferrari уникальной: совершенство, производительность, технологии, стиль, эксклюзивность. Автомобиль новой ограниченной серии был выпущен в нескольких экземплярах, предназначенных для самых увлеченных заказчиков, и представляет собой версию спайдер завоевавшего всеобщее признание суперкара LaFerrari.

      LaFerrari Aperta - 2016 Supercar

      В результате тщательной разработки, затронувшей зоны шасси и аэродинамику, техническим специалистам Ferrari удалось создать родстер, коэффициент аэродинамического сопротивления и значения жесткости торсиона и жесткости на изгиб которого совпадают с показателями купе; при этом рабочие характеристики также были сохранены на неизменном уровне. Единственным существенным отличием по сравнению с LaFerrari является система поворота дверей, которые открываются немного под другим углом в конце хода.

      LaFerrari Aperta - 2016 Supercar

      Целенаправленные доработки

      Как и в LaFerrari, в силовой установке этого автомобиля сочетаются 800-сильный двигатель внутреннего сгорания V12 и электродвигатель мощностью 120 кВт (163 л. с.), что позволяет модели развивать общую мощность более 960 л. с. Благодаря системе KERS, испытанной на гоночных трассах и усовершенствованной для применения в дорожном автомобиле, обеспечивается идеальная интеграция двух двигателей. 

      Управляемость в стиле купе

      Вызов, с которым столкнулись технические специалисты завода в Маранелло в области аэродинамики, состоял в необходимости сохранить показатели скорости и управляемость, характерные для купе. Таким образом, при проектировании LaFerrari Aperta была поставлена цель достичь такого же уровня аэродинамического сопротивления, как у LaFerrari, даже в отсутствие жесткого верха. 

      Экстремальная и предвосхищающая будущее

      В стиле LaFerrari Aperta повторяются основные характеристики купе.
      Единственным существенным отличием по сравнению с LaFerrari является система поворота дверей, которые открываются немного под другим углом в конце хода.
      • V12
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 6262 куб. см.
        ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
      • 800 кВт
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 9000 ОБ/МИН
      • >350 км/ч
        МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
      • Total maximum power963CV
      • Total maximum torque>900Nm
      • V12 maximum power*800 CV @9000 rpm
      • Maximum revs9250 rpm
      • V12 maximum torque700 Nm @6750 rpm
      • Electric motor output120 Kw (163 CV)
      • Potenza motore elettrico120Kw
      • Maximum speed> 350km/h
      • 0-100 km/h<3sec
      • 0-200 km/h<7sec
      • 0-300 km/h15sec
      • Type65-deg. V12
      • Bore and stroke94 x 75.2mm
      • Total displacement6262cc
      • Compression ratio13.5:1
      • Specific power128CV/l
      • Length4702mm
      • Width1992mm
      • Height1116mm
      • Wheelbase2650mm
      • Weight distribution41% front 59% rear
      • 7-speed F1 Dual-Clutch
      • Frontdouble wishbones
      • RearMultilink
      • Front265/30 - 19
      • Rear345/30 - 20
      • Front398 x 223 x 36mm
      • Rear380 x 253 x 34mm
      • ESCstability control
      • High perf ABS/EBDPerformance anti blockage system/electronic brake balance
      • EF1-TracF1 electronic traction control integrated with the hybrid system
      • E-Diff 3third generation electronic differential
      • SCM-E Frsmagnetorheological damping with twin solenoids (Al-Ni tube)
      • AerodynamicsActive
      • *With dynamic overboost

      Единственный суперкар Ferrari в версии спайдера. 209 открытых экземпляров, без компромиссов.