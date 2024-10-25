В результате тщательной разработки, затронувшей зоны шасси и аэродинамику, техническим специалистам Ferrari удалось создать родстер, коэффициент аэродинамического сопротивления и значения жесткости торсиона и жесткости на изгиб которого совпадают с показателями купе; при этом рабочие характеристики также были сохранены на неизменном уровне. Единственным существенным отличием по сравнению с LaFerrari является система поворота дверей, которые открываются немного под другим углом в конце хода.

