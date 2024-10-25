Среди абсолютно новых технологий, внедренных в дорожный автомобиль Ferrari, отдельного упоминания заслуживают: дебют гибридной технологии HY-KERS, которая позволяет максимально увеличить производительность и уменьшить расход топлива (выбросы CO2 составляют всего 330 г/км); органы управления динамикой, работающие совместно с активной аэродинамикой и системой HY-KERS; реконфигурируемая цифровая панель приборов.

В результате был создан автомобиль с рабочими характеристиками, достигнутыми впервые за всю историю компании, — точка пересечения между болидами «Формулы 1» и спортивными машинами.