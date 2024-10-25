Первый гибридный HY-KERS из Маранелло. Крайне амбициозный проект, объединяющий тепловой двигатель V12 мощностью 800 HP с электродвигателем мощностью 120 кВт. Общая мощность: 963 лошадиных сил.
Для создания LaFerrari «Гарцующий жеребец» максимально использовал свой инновационный потенциал, что позволило внедрить примененные в этом автомобиле технические решения в модельном ряду Ferrari в последующие годы. Модель с такой же колесной базой и длиной, как у Enzo, оснащена гибридной системой и коробкой передач F1 с двойным сцеплением. Таким образом, в LaFerrari механические компоненты двух автомобилей сосуществуют в пространстве, которое раньше занимали детали только одной машины. При этом модель удивительно комфортна.
Среди абсолютно новых технологий, внедренных в дорожный автомобиль Ferrari, отдельного упоминания заслуживают: дебют гибридной технологии HY-KERS, которая позволяет максимально увеличить производительность и уменьшить расход топлива (выбросы CO2 составляют всего 330 г/км); органы управления динамикой, работающие совместно с активной аэродинамикой и системой HY-KERS; реконфигурируемая цифровая панель приборов.
В результате был создан автомобиль с рабочими характеристиками, достигнутыми впервые за всю историю компании, — точка пересечения между болидами «Формулы 1» и спортивными машинами.
Силуэт LaFerrari сохраняет верность классическим линиям 12-цилиндровых купе с продольно расположенным задним центральным двигателем. Салон и моторный отсек не выходят за пределы колесной базы, чтобы обеспечить наилучшее уравновешивание масс.
499 экземпляров, которые доминируют в гибридных технологиях. Отличное равновесие между максимизацией производительности и сокращением расхода.