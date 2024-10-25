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    LaFerrari - 2013 Supercar

    Первый гибридный HY-KERS из Маранелло. Крайне амбициозный проект, объединяющий тепловой двигатель V12 мощностью 800 HP с электродвигателем мощностью 120 кВт. Общая мощность: 963 лошадиных сил.

      НАСТОЯЩАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗНАНИЙ

      Для создания LaFerrari «Гарцующий жеребец» максимально использовал свой инновационный потенциал, что позволило внедрить примененные в этом автомобиле технические решения в модельном ряду Ferrari в последующие годы. Модель с такой же колесной базой и длиной, как у Enzo, оснащена гибридной системой и коробкой передач F1 с двойным сцеплением. Таким образом, в LaFerrari механические компоненты двух автомобилей сосуществуют в пространстве, которое раньше занимали детали только одной машины. При этом модель удивительно комфортна. 

      Среди абсолютно новых технологий, внедренных в дорожный автомобиль Ferrari, отдельного упоминания заслуживают: дебют гибридной технологии HY-KERS, которая позволяет максимально увеличить производительность и уменьшить расход топлива (выбросы CO2 составляют всего 330 г/км); органы управления динамикой, работающие совместно с активной аэродинамикой и системой HY-KERS; реконфигурируемая цифровая панель приборов. 

      В результате был создан автомобиль с рабочими характеристиками, достигнутыми впервые за всю историю компании, — точка пересечения между болидами «Формулы 1» и спортивными машинами.

      LaFerrari - 2013 Supercar

      Экстремальная мощность

      12-цилиндровый V-образный двигатель объемом 6262 см3 стал важной вехой в истории производства автомобилей «Гарцующего жеребца». До 2013 года, когда была выпущена эта модель, ни один атмосферный двигатель дорожного автомобиля Ferrari не обладал похожими рабочими характеристиками. Двигатель развивает мощность 800 л. с. и максимальную частоту вращения 9250 об/мин, что обеспечивает непревзойденную производительность, удовольствие от вождения и легко узнаваемое звучание. Такие результаты были достигнуты благодаря доработкам, связанным с объемным и механическим КПД и эффективностью использования топлива.

      Функциональная модель, предвосхищающая будущее

      Силуэт LaFerrari сохраняет верность классическим линиям 12-цилиндровых купе с продольно расположенным задним центральным двигателем. Салон и моторный отсек не выходят за пределы колесной базы, чтобы обеспечить наилучшее уравновешивание масс.

      Материалы гоночных болидов

      При проектировании и изготовлении шасси LaFerrari все инженеры Ferrari — как специалисты, отвечающие за гоночные автомобили, так и команда, разрабатывающая дорожные модели, — с самого начала работали в тесном сотрудничестве. 

      Рожденная для инноваций

      Конструкция переднего элемента в форме крыла была разработана таким образом, чтобы увеличить нагрузку и устранить негативный эффект чувствительности по тангажу, оказываемый крупными сплиттерами. Широкое вентиляционное отверстие в центре капота обеспечивает отвод горячего воздуха из радиатора

      На пять секунд меньше Enzo

      В 2013 году, когда была выпущена LaFerrari, она завоевала славу самого быстрого дорожного автомобиля за всю историю завода в Маранелло. В качестве примера можно привести следующий показатель: эта модель более чем на 5 секунд улучшила рекорд скорости прохождения круга на трассе Фьорано, установленный Enzo. 
      • V12
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 2,9 с
        0-100 КМ/Ч
      • 810 кВт
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
      • 128 кВт/л
        УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
      • Total maximum power963CV
      • Total maximum torque>900Nm
      • V12 maximum power*800CV @9000 rpm
      • Maximum revs9250 rpm
      • V12 maximum torque700Nm @6750 rpm
      • Electric motor output120 Kw (163 CV)
      • CO2 emissions340g/km
      • Maximum speed> 350km/h
      • 0-100 km/h<3sec
      • 0-200 km/h<7sec
      • 0-300 km/h15sec
      • Type65-deg. V12
      • Bore and stroke94 x 75.2mm
      • Total displacement6262cc
      • Compression ratio13.5:1
      • Specific power128CV/l
      • Length4702mm
      • Width1992mm
      • Height1116mm
      • Wheelbase2650mm
      • Weight distribution41% front 59% rear
      • 7-speed DCT
      • Frontdouble wishbones
      • RearMultilink
      • Front265/30 - 19
      • Rear345/30 - 20
      • Front398 x 223 x 36mm
      • Rear380 x 253 x 34mm
      • ESCstability control
      • High perf ABS/EBDPerformance anti blockage system/electronic brake balance
      • EF1-TracF1 electronic traction control integrated with the hybrid system
      • E-Diff 3third generation electronic differential
      • SCM-E Frsmagnetorheological damping with twin solenoids (Al-Ni tube)
      • AerodynamicsActive
      • *with dynamic ram effect

      499 экземпляров, которые доминируют в гибридных технологиях. Отличное равновесие между максимизацией производительности и сокращением расхода. 