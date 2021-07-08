    СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ КАТЕГОРИИ GT

    Автомобили категории GT всегда являлись неотъемлемой частью ДНК Ferrari. 488 GTE и 488 GT3 Evo 2020 — это наиболее совершенное воплощение спортивного духа Ferrari среди автомобилей с закрытыми колесами. Две модели с турбонаддувом созданы для того, чтобы участвовать и побеждать в самых известных гонках на выносливость (например, 24 Часа Ле-Мана), в основных первенствах стран и международных чемпионатах.
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    Ferrari 488 GT Modificata - GT Racing Cars
    Ferrari 488 GT Modificata - это автомобиль ограниченной серии, объединивший в себе знания и технологии, которые были внедрены в 488 GT3 и 488 GTE, и превосходящий ограничения технического и спортивного регламента для максимального использования заложенного в него потенциала. 488 GT Modificata предназначена исключительно для вождения на гоночной трассе во время трек-дней и мероприятий, организуемых клубом Competizioni GT Ferrari.
    488 Challenge - это самый мощный автомобиль за всю историю монобрендовых первенств и первая модель Ferrari с турбонаддувом, принявшая участие в соревнованиях Challenge. Новый комплект Evo улучшает общие рабочие характеристики и управляемость, а также обеспечивает постоянство производительности, чтобы предложить пилотам еще больший азарт и удовольствие от вождения.
    Подробнее о модели 488 CHALLENGE EVO

    Программы XX представляют собой уникальную форму сотрудничества между Ferrari и заказчиками компании: им предоставляется возможность сесть за руль высокотехнологичных экспериментальных суперкаров и стать главными действующими лицами испытаний на гоночной трассе, в ходе которых тщательно замеряются все телеметрические данные. Вершиной эволюции стала FXX-K Evo, сердцем которой является необыкновенный двигатель V12, оснащенный системой Hy-Kers и способный развивать мощность более 1050 л. с.

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    Discover Ferrari F1 Clienti

    Начиная с 2003 года F1 Clienti предлагает узкой группе любителей скорости возможность приобрести гоночные модели «Формулы 1», которые участвовали в чемпионате от команды Scuderia Ferrari в течение последних сезонов, а также автомобили, отличившиеся в соревнованиях двадцать, тридцать и даже сорок лет назад, и управлять ими на гоночной трассе.

    Discover Ferrari Club Competizioni GT

    Клуб Competizioni GT - это новая инициатива, запущенная «Гарцующей лошадью» с целью вернуть на гоночную трассу непревзойденные гоночные модели Ferrari последних тридцати лет. Клуб предоставляет участникам доступ к самым престижным гоночным трассам и делает приключение на треке максимально комфортным благодаря великолепно организованному приему гостей и эксклюзивным услугам.

    • 488 GTE & GT3 EVO 2020
    • 488 GT Modificata
    • 488 challenge evo
    • ПРОГРАММЫ XX
    • F1 CLIENTI
    • КЛУБ COMPETIZIONI GT