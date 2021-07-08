ЭВОЛЮЦИЯ МОЩНОСТИ ДЛЯ ЛЕГЕНДЫ ГОНОЧНЫХ ТРАСС

Ferrari 488 GT Modificata - это автомобиль ограниченной серии, объединивший в себе знания и технологии, которые были внедрены в 488 GT3 и 488 GTE, и превосходящий ограничения технического и спортивного регламента для максимального использования заложенного в него потенциала. 488 GT Modificata предназначена исключительно для вождения на гоночной трассе во время трек-дней и мероприятий, организуемых клубом Competizioni GT Ferrari.

