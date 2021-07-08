Программы XX представляют собой уникальную форму сотрудничества между Ferrari и заказчиками компании: им предоставляется возможность сесть за руль высокотехнологичных экспериментальных суперкаров и стать главными действующими лицами испытаний на гоночной трассе, в ходе которых тщательно замеряются все телеметрические данные. Вершиной эволюции стала FXX-K Evo, сердцем которой является необыкновенный двигатель V12, оснащенный системой Hy-Kers и способный развивать мощность более 1050 л. с.
Начиная с 2003 года F1 Clienti предлагает узкой группе любителей скорости возможность приобрести гоночные модели «Формулы 1», которые участвовали в чемпионате от команды Scuderia Ferrari в течение последних сезонов, а также автомобили, отличившиеся в соревнованиях двадцать, тридцать и даже сорок лет назад, и управлять ими на гоночной трассе.
Клуб Competizioni GT - это новая инициатива, запущенная «Гарцующей лошадью» с целью вернуть на гоночную трассу непревзойденные гоночные модели Ferrari последних тридцати лет. Клуб предоставляет участникам доступ к самым престижным гоночным трассам и делает приключение на треке максимально комфортным благодаря великолепно организованному приему гостей и эксклюзивным услугам.