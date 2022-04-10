Загляните в мир уникальных возможностей. Ferrari Tour — это ряд эксклюзивных мероприятий, объединяющих любовь к свободе и острые ощущения на гоночной трассе и созданных, чтобы позволить любителям Ferrari насладиться уникальными моментами в самых прекрасных местах мира. Ознакомьтесь с нашими турами GT Tour и примите участие в незабываемых приключениях на самых красивых дорогах Европы, под знаком эксклюзивности и роскоши, или выберите туры Sport Tour, которые разбудят ваш спортивный дух на самых легендарных гоночных трассах Европы.



Все мероприятия, перечисленные в данном разделе, проводятся в Европе и доступны предварительно связавшись с официальными европейскими концессионерами Ferrari.