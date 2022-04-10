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    FERRARI TOUR

    Загляните в мир уникальных возможностей. Ferrari Tour — это ряд эксклюзивных мероприятий, объединяющих любовь к свободе и острые ощущения на гоночной трассе и созданных, чтобы позволить любителям Ferrari насладиться уникальными моментами в самых прекрасных местах мира. Ознакомьтесь с нашими турами GT Tour и примите участие в незабываемых приключениях на самых красивых дорогах Европы, под знаком эксклюзивности и роскоши, или выберите туры Sport Tour, которые разбудят ваш спортивный дух на самых легендарных гоночных трассах Европы.

    Все мероприятия, перечисленные в данном разделе, проводятся в Европе и доступны предварительно связавшись с официальными европейскими концессионерами Ferrari.

    GT TOUR

    Наши туры GT Tour подарят множество эмоций и незабываемых ощущений на самых красивых дорогах Европы, позволяя насладиться уникальными моментами в самых чарующих и эксклюзивных местах. Туры GT Tour включают пять легендарных направлений, тщательно подобранных, чтобы предоставить владельцам Ferrari оптимальную комбинацию роскоши и незабываемого опыта вождения.

    Свяжитесь с вашим официальным концессионером Ferrari для получения более подробной информации и бронирования.

    Sport Tour

    Ferrari Sport Tour — это идеальное сочетание роскоши и незабываемого опыта вождения, созданное, чтобы позволить вам установить еще более тесную связь с вашим автомобилем Ferrari, наслаждаясь при этом комфортом роскошных отелей и самых лучших ресторанов. Участники отправятся в путешествие по самым невероятным дорогам Европы, в направлении самых престижных гоночных трасс континента.

    Свяжитесь с вашим официальным концессионером Ferrari для получения более подробной информации и бронирования.

      Вступите в наш эксклюзивный клуб и примите участие в роскошных турах и уникальных мероприятиях. Вступление в клуб дает доступ к подборке персонализированных пакетов и право на ряд других преимуществ, таких как персонализированные подарки Ferrari и уникальные мероприятия.

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