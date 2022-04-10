FERRARI TOUR

Вступите в наш эксклюзивный клуб и примите участие в роскошных турах и уникальных мероприятиях. Вступление в клуб дает доступ к подборке персонализированных пакетов и право на ряд других преимуществ, таких как персонализированные подарки Ferrari и уникальные мероприятия.
Новое приложение MyFerrari было специально создано, чтобы предложить клиентам Ferrari функции и услуги, напрямую связанные с Маранелло. Вы сможете получать самую свежую информацию о мероприятиях Ferrari и синхронизировать ваш личный календарь.