Un tour entusiasmante attraverso i villaggi pittoreschi dell'Inghilterra rurale e le magnifiche case di campagna ti condurrà alla patria dello sport automobilistico britannico. Un perfetto equilibrio tra esperienze di lusso e uno splendido paesaggio agreste, lo Sport Tour Silverstone culmina con emozionanti attività in pista progettate per mettere alla prova le tue abilità e scatenare le prestazioni della tua Ferrari. La domenica sarà dedicata alla scoperta di questo incredibile circuito con la possibilità di scendere in pista e vivere esperienze uniche.