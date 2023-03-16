ПОДВИЖНЫЙ СПОЙЛЕР

Модификации кузова Ferrari Roma Spider потребовали создания новой геометрии подвижного спойлера. Дизайн спойлера был тщательно продуман, чтобы отразить стиль автомобиля и новый профиль крыши. Этот элемент способен выдвигаться и втягиваться в зависимости от скорости и ускорения автомобиля. Три различных положения спойлера (с низким лобовым сопротивлением - LD, средним прижимным усилием - MD и высоким прижимным усилием - HD) были специально откалиброваны для движения с опущенной крышей. В результате Ferrari Roma Spider имеет такую же прижимную силу при управлении и на высоких скоростях, как и Ferrari Roma, обеспечивая тот же восторг от вождения



Когда скорость автомобиля не превышает 100 км/ч, спойлер находится в положении низкого сопротивления. При скоростях более 300 км/ч спойлер находится в режиме Medium Downforce (Среднее прижимное усилие). Этот выбор был сделан, потому что в таких условиях предпочтение отдается более сбалансированному ходу. В скоростных диапазонах, где прижимная сила играет ключевую роль в производительности автомобиля, спойлер находится, конечно же, в положении Medium Downforce, и его перемещение в положение High Downforce (Высокое прижимное усилие) зависит от продольного и поперечного ускорения автомобиля. Пороговое значение переменное и связано с положением Manettino.



В режиме среднего прижимного усилия (MD) подвижный элемент находится под углом 150 градусов к заднему стеклу. В этой конфигурации он может генерировать примерно 30% максимального прижимного усилия. В высокопроизводительных ситуациях управления автомобилем, подвижный элемент автоматически переходит в конфигурацию HD, создавая угол 135 градусов с поверхностью заднего стекла и, таким образом, генерируя примерно 95 кг прижимного усилия при скорости 250 км/ч, увеличивая сопротивление всего на 4%

