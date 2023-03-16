НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ЭТАП ИСТОРИИ
FERRARI ROMA SPIDER
Ferrari Roma Spider - это изысканный и высокопроизводительный автомобиль, который сочетает в себе неподвластность времени и современный взгляд на роскошный итальянский образ жизни 1950-х и 60-х годов. Этот автомобиль-спайдер остается верен своим пропорциям, объемам и техническим характеристикам успешной концепции Ferrari Roma. Но что делает его таким поразительным, - так это наличие мягкого верха, долгожданное возвращение в модельный ряд «Гарцующего жеребца» на автомобиле с передним расположением двигателя, спустя долгие 55 лет после его появления на 365 GTS4 1969 года
Сдержанный, минималистичный фронт автомобиля выглядит так, будто он был высечен из одного блока металла, создавая выступающий "хищный" нос. Охлаждение двигателя обеспечивают перфорированные поверхности, создавая новую интерпретацию концепции решетки. Края передней решетки переходят в два линейных фары, выполненных в технологии полностью светодиодных ламп, которые пересекаются горизонтальной лентой DRL, придающей всей окружности автомобиля ощущение напряжения
Для мягкого верха Ferrari Roma Spider был использован специальный материал. Специальное переплетение ткани было выбрано и разработано в цветовых сочетаниях, которые подчеркивают две души автомобиля, одну более элегантную, а другую более спортивную.. Автоматический мягкий верх из пяти слоев обеспечивает комфорт для пассажиров, сравнимый с системой складывания жесткого верха. Ткань эффективно поглощает шум ветра и дороги, делая автомобиль тихим даже на высоких скоростях. При разработке также уделялось особое внимание уменьшению пузырькового эффекта, характерного для мягких верхов
Механизм складывания мягкой крыши был разработан таким образом, чтобы он был легким и прочным. Благодаря его зигзагообразному движению, мягкая крыша складывается всего за 13,5 секунд даже при скорости 60 км/ч. Когда крыша сложена, она занимает в высоту всего 220 мм, что является самым низким показателем в своей категории, что, в свою очередь, обеспечивает просторный багажник (объем 255 литров при поднятой крыше)
Ferrari Roma Spider – это 2+ спайдер, разработанный Центром дизайна Ferrari под руководством Флавио Манцони, который имеет изысканный мягкий верх из ткани, созданный для подчеркивания безукоризненных пропорций Ferrari Roma, не изменяя при этом его элегантного силуэта
Для кабины Ferrari Roma Spider дизайнеры из Ferrari Styling Centre воспользовались тем же подходом к формам и объемам, что и на Ferrari Roma. Было создано два отдельных пространства - для водителя и пассажира - это концепция двойного кокпита, которая прочно укоренилась в истории марки с автомобилями 1970-х годов. Инновационный вид этого двойного кокпита достигается за счет внедрения философии, примененной к приборной панели, на всю кабину. Это создает впечатление двух модулей, охватывающих водителя и пассажира, которые расширяются и интегрируются с двумя задними сидениями
HMI на руле является дальнейшим усовершенствованием и улучшенной версией того, что было представлено на Ferrari Roma, с сенсорными элементами управления на спицах. Левая спица имеет выступы, соответствующие сенсорным элементам управления. Трекпад на правой спице был улучшен - теперь есть выступ, который облегчает свайп. Эти решения помогают водителю понять, где находятся элементы управления, в соответствии с философией Ferrari "Взгляд на дорогу, руки на руле"
Каждая Ferrari - это техническое и эстетическое произведение искусства, и новая модель Ferrari Roma Spider не является исключением. Автомобиль оснащен V8 турбодвигателем, который был назван "Международным двигателем года" четыре года подряд, а также признан "Лучшим двигателем последних 20 лет" в 2018 году. Сила 3,855 куб. см. двигателя может развивать 620 л.с. при 7,500 об/мин, что эквивалентно 161 л.с. на каждый литр. Более 80% крутящего момента доступно уже при 1,900 об/мин, обеспечивая мощный ускорительный отклик на любых оборотах.
Ferrari Roma Spider оснащен автоматическим запатентованным ветрозащитным экраном, который может быть задействован водителем без необходимости останавливать автомобиль. Если клиент хочет задействовать ветрозащитный экран, он просто нажимает кнопку на туннеле, и спинки задних сидений (если на них никто не сидит) поворачиваются в позицию за головами передних пассажиров. В этой конфигурации создается зона спокойного воздуха вокруг пассажиров, что снижает турбулентность воздуха вокруг голов водителей высокого роста на 30% по сравнению с предыдущими моделями.
Газовые пружины, используемые для развертывания ветрозащитного экрана, были разработаны для обеспечения контролируемого и плавного действия на всех этапах движения и во всех условиях. Ветрозащитный экран может быть открыт на скорости до 170 км/ч. Возможность открытия крыши автоматически ограничивается скоростью, чтобы она могла быть безопасно развернута и свернута. После развертывания ветрозащитный экран может использоваться на любой скорости в открытом состоянии.
Ветрозащитный экран сохраняет все особенности реальной спинки: поверхность, на которой сидят пассажиры сзади, обита мягким материалом для удобства, а также имеет форму, позволяющую открываться, даже если передние сиденья отодвинуты. Центральный воздуховод компенсирует давление воздуха с каждой стороны, улучшая эффективность его движения
Для увеличения аэродинамической поддержки передней части автомобиля было использовано необычное решение - пара вихрегенераторов, специально оптимизированных для этой модели. Они создают сильные вихри вокруг машины, которые помогают увеличить сцепление с дорогой. А еще они управляют потоком воздуха от передних колес, чтобы генерировать эффективную поддержку
Модификации кузова Ferrari Roma Spider потребовали создания новой геометрии подвижного спойлера. Дизайн спойлера был тщательно продуман, чтобы отразить стиль автомобиля и новый профиль крыши. Этот элемент способен выдвигаться и втягиваться в зависимости от скорости и ускорения автомобиля. Три различных положения спойлера (с низким лобовым сопротивлением - LD, средним прижимным усилием - MD и высоким прижимным усилием - HD) были специально откалиброваны для движения с опущенной крышей. В результате Ferrari Roma Spider имеет такую же прижимную силу при управлении и на высоких скоростях, как и Ferrari Roma, обеспечивая тот же восторг от вождения
Когда скорость автомобиля не превышает 100 км/ч, спойлер находится в положении низкого сопротивления. При скоростях более 300 км/ч спойлер находится в режиме Medium Downforce (Среднее прижимное усилие). Этот выбор был сделан, потому что в таких условиях предпочтение отдается более сбалансированному ходу. В скоростных диапазонах, где прижимная сила играет ключевую роль в производительности автомобиля, спойлер находится, конечно же, в положении Medium Downforce, и его перемещение в положение High Downforce (Высокое прижимное усилие) зависит от продольного и поперечного ускорения автомобиля. Пороговое значение переменное и связано с положением Manettino.
В режиме среднего прижимного усилия (MD) подвижный элемент находится под углом 150 градусов к заднему стеклу. В этой конфигурации он может генерировать примерно 30% максимального прижимного усилия. В высокопроизводительных ситуациях управления автомобилем, подвижный элемент автоматически переходит в конфигурацию HD, создавая угол 135 градусов с поверхностью заднего стекла и, таким образом, генерируя примерно 95 кг прижимного усилия при скорости 250 км/ч, увеличивая сопротивление всего на 4%
Использование мягкой тканевой крыши и ее косвенное воздействие на геометрию кузова стали отправной точкой для аэродинамического развития Ferrari Roma Spider. Чтобы сохранить низкое сопротивление воздуха Ferrari Roma и, одновременно, обеспечить возможность генерации эффективного аэродинамического усилия, линия крыши и ее изгиб в области передней части были подвергнуты глубокому численному анализу
Главная задача при разработке динамики Ferrari Roma Spider заключалась в создании автомобиля, который обеспечивает непревзойденные ощущения от вождения и точность управления, равную уровню Ferrari Roma. Это было достигнуто благодаря концепции Side Slip Control, использующей алгоритм, разработанный Ferrari, который мгновенно оценивает боковое скольжение и передает соответствующую информацию на все управляющие системы автомобиля. Эти данные используются для оперативного и точного вмешательства в работу систем, что обеспечивает быстроту и актуальность действий
Здесь используется система контроля бокового скольжения (SSC) версии 6.0, которая объединяет все системы динамики автомобиля. Особенно важна Ferrari Dynamic Enhancer, которая работает только в режиме гонки на Manettino. FDE - это система управления боковой динамикой, которая быстро регулирует тормозное давление на всех колесах в соответствии с текущей ситуацией на дороге. Она помогает управлять автомобилем при въезде и выезде из поворотов, сделав управление более простым и интуитивным. Эта система работает вместе с традиционной системой электронного контроля стабильности