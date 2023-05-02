КОНФИГУРАТОР АВТОМОБИЛЯ 3D FERRARI GENUINE

Добро пожаловать в конфигуратор автомобиля Ferrari Genuine, предоставляющий интерактивный опыт 3D и предназначенный для клиентов производителя из Маранелло. Производитель эксклюзивных автомобилей Ferrari является единственным автостроительным предприятием, которое предоставляет данную функцию, доступную только для счастливых обладателей автомобиля «Гарцующего жеребца».

Этот простой в использовании инструмент позволяет познакомиться с большим выбором изделий по каталогу Аксессуары Ferrari Genuine и увидеть в точности, как они будут выглядеть на вашей модели.

Благодаря наличию множества инструментов можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов, поворачивая его на 360°, открыть двери, в том числе и заднюю дверь, с возможностью обзора как в ночное, так и в дневное время.

Предоставляется более 50 аксессуаров с полным описанием каждого из них, которые делятся на пять категорий: экстерьер, салон, оснащение, уход за автомобилем, гонки.

