Ferrari logo
Ferrari logo
Ferrari logo

Ferrari Roma 

Ferrari Genuine

Центр стиля Ferrari разработал для модели Ferrari Roma целостный дизайн, в котором все элементы объединяются и образуют форму с восхитительно гармоничными пропорциями. Но даже чистые и элегантные линии модели Roma могут стать еще более идеальными и значимыми благодаря добавлению этих фирменных аксессуаров Ferrari, которые снижают вес и улучшают характеристики автомобиля. Их ассортимент простирается от 20-дюймовых кованых ободьев до передних и задних спойлеров из углеродного волокна или аксессуаров для интерьера: каждый компонент был создан специально для этого мастер-класса по автомобильному минимализму.
КОНФИГУРАТОР АВТОМОБИЛЯ 3D FERRARI GENUINE

Добро пожаловать в конфигуратор автомобиля Ferrari Genuine, предоставляющий интерактивный опыт 3D и предназначенный для клиентов производителя из Маранелло. Производитель эксклюзивных автомобилей Ferrari является единственным автостроительным предприятием, которое предоставляет данную функцию, доступную только для счастливых обладателей автомобиля «Гарцующего жеребца».

Этот простой в использовании инструмент позволяет познакомиться с большим выбором изделий по каталогу Аксессуары Ferrari Genuine и увидеть в точности, как они будут выглядеть на вашей модели.

Благодаря наличию множества инструментов можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов, поворачивая его на 360°, открыть двери, в том числе и заднюю дверь, с возможностью обзора как в ночное, так и в дневное время.

Предоставляется более 50 аксессуаров с полным описанием каждого из них, которые делятся на пять категорий: экстерьер, салон, оснащение, уход за автомобилем, гонки.

Ferrari Roma - Ferrari Genuine Configurator

Для владельцев:
  • Откройте вкладку " Мой гараж" и выберите автомобиль
  • Войдите в конфигуратор автомобиля Genuine
  • Выполните конфигурацию автомобиля
  • Отправьте её своему дилеру.