FERRARI ROMA: НОВАЯ DOLCE VITA

Ferrari Roma, новое купе 2+ с центральным передним двигателем с завода в Маранелло, отличается неподвластным времени дизайном, исключительной изысканностью и непревзойденными управляемостью и техническими характеристиками. Легко узнаваемый стиль автомобиля представляет собой современный вариант прочтения римского стиля жизни 50-60-х годов, которому были присущи легкость и беззаботность.
Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).
При проектировании Ferrari Roma центр архитектурного оформления Ferrari использовал стилистический подход, основанный на сдержанности и совершенном слиянии элементов, а также на гармоничных пропорциях и безупречном элегантном силуэте. Для того чтобы подчеркнуть минимализм форм, дизайнеры отказались от любых декоративных элементов и вентиляционных отверстий, которые не являются строго необходимыми.
Ferrari Roma способна обеспечивать лучшие в своей категории рабочие характеристики благодаря двигателю V8 с турбонаддувом, входящим в семейство, которое удостаивалось премии «Двигатель года» 4 года подряд. Двигатель мощностью 620 л. с. при 7500 об/мин сочетается с новой 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, впервые установленной в SF90 Stradale.
Новый подход к конструкции салона позволил создать два отдельных пространства, предназначенных для водителя и пассажира, что представляет собой эволюцию концепции Dual Cockpit (кабина с двойным управлением). Поверхности и функции органично расположены в салоне, стиль которого определяется элементами, безупречно воплощающими в себе концепцию пространства и и способствующими его восприятию.