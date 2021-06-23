FERRARI ROMA: НОВАЯ DOLCE VITA

Новый подход к конструкции салона позволил создать два отдельных пространства, предназначенных для водителя и пассажира, что представляет собой эволюцию концепции Dual Cockpit (кабина с двойным управлением). Поверхности и функции органично расположены в салоне, стиль которого определяется элементами, безупречно воплощающими в себе концепцию пространства и и способствующими его восприятию.

