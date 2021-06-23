Logo

FERRARI ROMA: НОВАЯ DOLCE VITA

The Ferrari Roma, the new mid-front-engined 2+ coupé of the Prancing Horse, features refined proportions and time-less design combined with unparalleled performance and handling.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ, НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ

Ferrari Roma, новое купе 2+ с центральным передним двигателем с завода в Маранелло, отличается неподвластным времени дизайном, исключительной изысканностью и непревзойденными управляемостью и техническими характеристиками. Легко узнаваемый стиль автомобиля представляет собой современный вариант прочтения римского стиля жизни 50-60-х годов, которому были присущи легкость и беззаботность.

    • Выбросы углекислого газа
    • LOW: 404 Г/КМ
    • MID: 246 Г/КМ
    • HIGH: 220 Г/КМ
    • EXTRA HIGH: 235 Г/КМ
    • COMBINED: 255 Г/КМ
    • Расход топлива
    • LOW: 17,8 Л НА 100 КМ
    • MID: 10,8 Л НА 100 КМ
    • HIGH: 9,7 Л НА 100 КМ
    • EXTRA HIGH: 10,3 Л НА 100 КМ
    • COMBINED: 11,2 Л НА 100 КМ

Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).

При проектировании Ferrari Roma центр архитектурного оформления Ferrari использовал стилистический подход, основанный на сдержанности и совершенном слиянии элементов, а также на гармоничных пропорциях и безупречном элегантном силуэте. Для того чтобы подчеркнуть минимализм форм, дизайнеры отказались от любых декоративных элементов и вентиляционных отверстий, которые не являются строго необходимыми.

Закрыть
Закрыть
Закрыть
00:0000:00
    • V8
      ДВИГАТЕЛЬ
    • 3,4 c
      0-100 КМ/Ч
    • 3855 куб. см.
      ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
    • 620 л. с.
      МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

    Ferrari Roma способна обеспечивать лучшие в своей категории рабочие характеристики благодаря двигателю V8 с турбонаддувом, входящим в семейство, которое удостаивалось премии «Двигатель года» 4 года подряд. Двигатель мощностью 620 л. с. при 7500 об/мин сочетается с новой 8-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, впервые установленной в SF90 Stradale.

      Кузов и шасси Ferrari Roma были перепроектированы с применением новейших способов облегчения и передовых технологий производства: таким образом, количество совершенно новых компонентов достигло 70 %. Ferrari Roma — это автомобиль 2+ с центральным передним двигателем, который обладает лучшей удельной мощностью в своей категории (2,37 кг / л. с.), благодаря чему автомобиль отличается исключительной простотой в управлении, динамичностью и быстротой отклика.

      Новый подход к конструкции салона позволил создать два отдельных пространства, предназначенных для водителя и пассажира, что представляет собой эволюцию концепции Dual Cockpit (кабина с двойным управлением). Поверхности и функции органично расположены в салоне, стиль которого определяется элементами, безупречно воплощающими в себе концепцию пространства и и способствующими его восприятию.

        Preview
          Partners
          • APPLE
          • ADLER
          • APTIV
          • ART
          • BITRON
          • BOSCH
          • BREMBO
          • BRIDGESTONE
          • FICOMIRRORS
          • FONTANA
          • FRAU
          • IHI
          • IMR
          • LEAR
          • MAGNA TS
          • MARELLI
          • METEOR
          • MICHELIN
          • MHG
          • OMR
          • OTTOFUCHS
          • PILKINGTON
          • PIRELLI
          • SHELL
          • SOLVAY
          • TIBERINA
          • ZF
          • Дизайн
          • HMI
          • Двигатель
          • Аэродинамика
          • Динамика
          • Салон
          • МИР НОВОЙ DOLCE VITA
          • ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
          • ПРОСМОТР С ПОВОРОТОМ НА 360°
          • ФОТО- И ВИДЕОГАЛЕРЕЯ