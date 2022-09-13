FERRARI PUROSANGUE

Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный автомобиль в истории Ferrari, однако модели с двумя задними сиденьями с самого начала играли значительную роль в стратегии компании. Многие автомобили Ferrari сделали сочетание эталонной производительности с первоклассным комфортом одним из столпов своего успеха. Теперь, в результате 75 лет передовых исследований, Ferrari создала уникальный автомобиль и воплощение ДНК «Гарцующего Жеребца», в котором производительность, удовольствие от вождения и комфорт сосуществуют в идеальной гармонии. И именно поэтому новую модель назвали Purosangue – что значит «чистокровный» в переводе с итальянского.