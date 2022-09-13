  • Store

Отличный от всех других

The Ferrari Purosangue is the first ever four-door, four-seater car in Ferrari’s history, but models with two rear seats have played a significant role in the company’s strategy since the very beginning.

FERRARI PUROSANGUE

Ferrari Purosangue — первый четырехдверный четырехместный автомобиль в истории Ferrari, однако модели с двумя задними сиденьями с самого начала играли значительную роль в стратегии компании. Многие автомобили Ferrari сделали сочетание эталонной производительности с первоклассным комфортом одним из столпов своего успеха. Теперь, в результате 75 лет передовых исследований, Ferrari создала уникальный автомобиль и воплощение ДНК «Гарцующего Жеребца», в котором производительность, удовольствие от вождения и комфорт сосуществуют в идеальной гармонии. И именно поэтому новую модель назвали Purosangue – что значит «чистокровный» в переводе с итальянского.
  • V12 65°
    ДВИГАТЕЛЬ
  • 725л. с.
    МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
    Закрыть
    Закрыть
    Закрыть


      Partners
      • ADLER
      • AGP
      • APTIV
      • ART
      • ASK
      • BOSCH
      • BREMBO
      • BRIDGESTONE
      • BURMESTER
      • CPC
      • FAURECIA
      • FICOMIRRORS
      • FONTANA
      • HELLA
      • IBER OLEFF
      • LEAR
      • MAGNA TS
      • MAHLE
      • MARELLI
      • METHODE
      • MICHELIN
      • MTA
      • MULTIMATIC
      • OMR
      • POLTRONA FRAU
      • SHELL
      • SOLVAY
      • STR
      • VALEO
      • ZF
      • СИЛОВАЯ ТРАНСМИССИЯ
      • ШАССИ И КУЗОВ
      • ДИЗАЙН
      • АЭРОДИНАМИКА
      • ДИНАМИКА
      • ИНТЕРЬЕР
      • Технические характеристики
      • Partners