Специалисты подразделения финансовых услуг Ferrari понимают, что клиенты компании Ferrari ожидают и заслуживают самого высокого уровня обслуживания на протяжении всего процесса покупки автомобиля Гарцующей лошади.
Работая внутри сети авторизованных дилеров Ferrari, мы оказываем помощь как частным, так и корпоративным клиентам, предлагая индивидуальные финансовые продукты и решения, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.
Мы покрываем весь ассортимент продукции: новые, подержанные, классические или гоночные автомобили Ferrari (Формула-1, Challenge, GT и специальные автомобили...). Опыт покупки при поддержке подразделения FFS является гарантией профессионального и конфиденциального обслуживания.
Разумная альтернатива, предоставленная нашей командой опытных финансистов.
Мы полностью в вашем распоряжении и будем рады предоставить вам персональную помощь.
Для получения дополнительной информации о финансовых услугах во всех других странах обращайтесь напрямую к своему дилеру.