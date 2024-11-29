Специалисты подразделения финансовых услуг Ferrari понимают, что клиенты компании Ferrari ожидают и заслуживают самого высокого уровня обслуживания на протяжении всего процесса покупки автомобиля Гарцующей лошади.

Работая внутри сети авторизованных дилеров Ferrari, мы оказываем помощь как частным, так и корпоративным клиентам, предлагая индивидуальные финансовые продукты и решения, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.

Мы покрываем весь ассортимент продукции: новые, подержанные, классические или гоночные автомобили Ferrari (Формула-1, Challenge, GT и специальные автомобили...). Опыт покупки при поддержке подразделения FFS является гарантией профессионального и конфиденциального обслуживания.