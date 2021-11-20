Ferrari Daytona SP3

КВИНТЭССЕНЦИЯ ГОНОЧНОГО ДУХА

На «24 часах Дейтоны» в 1967 году автомобили Ferrari заняли весь подиум по итогам первой гонки чемпионата мира среди спортпрототипов: 330 P3/4, 330 P4 и 412P, торжественно финишировавшие под клетчатым флагом, идеально олицетворяли дух спортпрототипов 1960-х годов — золотой эпохи автогонок с закрытыми колесами. Ferrari Daytona SP3, второй автомобиль, ставший частью лимитированной серии Icona, отдает дань уважения спортпрототипам Ferrari с центральным задним двигателем V12, которые превратили марку в легенду автоспорта.