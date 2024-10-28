Компания из Маранелло вошла в историю автомобилестроения с 1947 года, когда начала выпускать автомобили, превосходящие пределы возможного.
Подразделение Ferrari Classiche было создано для того, чтобы сохранить эти модели и сохранить легенду живой.
Сертификация подлинности подтверждает соответствие вашей модели оригинальному проекту, сохраняя как инвестиции, так и историческое наследие.
Отобранные мастерские Officina Classiche расширяют горизонты компании Ferrari за пределы Маранелло, предоставляя услуги по техническому обслуживанию, проверке и сертификации. Эти специализированные центры гарантируют в любой момент эффективность и подлинность вашего классического Ferrari.