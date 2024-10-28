ИСТОРИЯ НАВСЕГДА

Компания из Маранелло вошла в историю автомобилестроения с 1947 года, когда начала выпускать автомобили, превосходящие пределы возможного.

Подразделение Ferrari Classiche было создано для того, чтобы сохранить эти модели и сохранить легенду живой.

