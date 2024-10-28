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    FERRARI CLASSICHE

    Компания из Маранелло вошла в историю автомобилестроения с 1947 года, когда начала выпускать автомобили, превосходящие пределы возможного.

    Подразделение Ferrari Classiche было создано для того, чтобы сохранить эти модели и сохранить легенду живой.

    СОХРАНИТЕ ЦЕННОСТЬ 

    СВОЕГО КЛАССИЧЕСКОГО FERRARI

    Сертификация подлинности подтверждает соответствие вашей модели оригинальному проекту, сохраняя как инвестиции, так и историческое наследие.

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    Officine Classiche Ferrari

    Отобранные мастерские Officina Classiche расширяют горизонты компании Ferrari за пределы Маранелло, предоставляя услуги по техническому обслуживанию, проверке и сертификации. Эти специализированные центры гарантируют в любой момент эффективность и подлинность вашего классического Ferrari.

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    Мероприятия Ferrari Classiche предлагают владельцам и любителям ретроавтомобилей Ferrari уникальные впечатления, чтобы прославить историю и производительность «Гарцующего жеребца».
    Ferrari Classiche Events
    Ferrari Classiche
    На трассе Фьорано и на замерзшем озере Санкт-Морица проходят курсы Corsi Pilota, доступные владельцам автомобилей Ferrari Classiche и другим клиентам Ferrari, используя автомобили автопарка компании.
    Ferrari Classiche Events
    Ferrari Classiche
    Уникальное ежегодное мероприятие, предназначенное для владельцев самых известных моделей в истории Ferrari, которые имеют сертификацию Classica или уже запросили её.
    Ferrari Classiche Events
    Ferrari Classiche
    Мероприятие, которое каждый год собирает вокруг себя круг владельцев сертифицированных Ferrari Classiche, чтобы обменяться опытом вождения и жизни в незабываемом месте.