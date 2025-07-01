Двигатель V8 с двойным турбонаддувом Ferrari стал ещё более мощным

Новый блок управления двигателем, усовершенствованное управление наддувом и новые датчики давления увеличивают максимальную мощность двигателя V8 с двойным турбонаддувом до 640 л.с. Время разгона 0-100 км/ч составляет 3,3 секунды.