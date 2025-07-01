Сочетание современной элегантности и производительности
Модель Ferrari Amalfi переопределяет концепцию современного спортивного характера.
Ferrari Amalfi: Простой и спортивный
Баланс элегантности, мощности и отзывчивости
Новый стилистический язык
Дизайн экстерьера Ferrari Amalfi вдохновлён обтекаемой монолитной формой speedform, которая придаёт автомобилю мощный и динамичный вид. Минималистский подход определяет скульптурность и изысканность кузова автомобиля.
Ferrari Amalfi обволакивает водителя и пассажира
Дизайн салона с чистыми и современными линиями усиливает впечатления от вождения. Новый центральный сенсорный дисплей 10,25” дополнен панелью приборов 15,6” и дисплеем пассажира 8”.
Идеальное сочетание точности и мощности
Спортивный характер на службе у производительности
Двигатель V8 с двойным турбонаддувом Ferrari стал ещё более мощным
Новый блок управления двигателем, усовершенствованное управление наддувом и новые датчики давления увеличивают максимальную мощность двигателя V8 с двойным турбонаддувом до 640 л.с. Время разгона 0-100 км/ч составляет 3,3 секунды.
Подвижное антикрыло гармонично вписывается в заднюю часть
Активная аэродинамика характеризуется задним антикрылом, способным автоматически принимать три конфигурации: Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) и High Downforce (HD). В последней позиции при скорости 250 км/ч создаёт прижимную силу в 110 кг.
Сочетание управления и отклика
Вождение становится продолжением мысли
Объединяет удовольствие от вождения и гибкость использования
Управление Ferrari Amalfi является точным, отзывчивым и захватывающим. К усовершенствованным тормозным системам добавляется новая калибровка электроусилителя руля Electric Power Steering, способная на 10% увеличить скорость оценки сцепления, обеспечиваемого шинами 20”.