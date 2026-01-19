Уникальное празднование корейского мастерства и совершенства Ferrari, охватившее Азию, Европу и Северную Америку.
Эксклюзив для южнокорейского рынка.
ВДОХНОВЛЁННЫЙТРАДИЦИЯМИ,ДВИЖИМЫЙИННОВАЦИЯМИ
Это уникальное творение появилось на свет в результате многопланового взаимодействия, охватывающего три континента.
Художественное мастерство южнокорейцев объединяется с опытом Центра стиля Ferrari и культурным видением компании COOL HUNTING®. Почти два года творческого развития позволили воплотить яркую творческую энергию Кореи в самом инновационном автомобиле Ferrari, созданном по индивидуальному заказу, и установить новые стандарты персонализации автомобилей.
ОТДЕЛКА В СТИЛЕ YOONSEUL
Вдохновлённая корейской керамикой цвета морской воды и сеульской неоновой энергией, эта переходная краска создаёт переливчатую поверхность, которая образует переход от зелёного к фиолетовому с синими бликами, сверкая как солнечный свет на воде.
ЭФИРНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
Эмблемы Скудерии Феррари, колёсные колпаки, длинная табличка с буквой F и Гарцующим жеребцом выполнены из полупрозрачного акрила. Это первый случай, когда культовые внешние эмблемы получили такое прозрачное покрытие.
КАЛЛИГРАФИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
На памятной табличке ручной работы выгравировано название проекта, написанное в стиле традиционной корейской каллиграфии, символизируя уникальное сотрудничество, в рамках которого подлинное корейское искусство интегрировано в интерьер автомобиля.
1ХУДОЖНИКИ
ИСКУССТВОВДВИЖЕНИИ
Четыре дальновидных художника переосмыслили мастерство Ferrari, каждый из которых применил революционные методы для создания уникального автомобильного шедевра: Ferrari 12Cilindri Tailor Made.
ЗВУК ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
Исполнители электронной музыки GRAYCODE и jiiiiin воплотили в визуальной форме звук двигателя Ferrari V12. Их интерпретация акустики двигателя вдохновляет на создание графических изображений, которые Центр стиля Ferrari разместил по всему кузову. Мастера из Маранелло используют более тёмную краску Yoonseul, придавая глубину с помощью метода, специально разработанного для этого проекта.
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Современный художник Хёнхи Ким переосмысливает корейские традиции, трансформируя ключевые элементы экстерьера. Полупрозрачная отделка Кима украшает щитки Скудерии, колёсные колпаки и эмблемы Гарцующего жеребца. Такой уровень персонализации впервые был достигнут в подразделении Tailor Made. Изменения, внесённые Кимом в интерьер, включают элементы центрального туннеля, в то время как сделанный на заказ чемодан выводит художественный язык за рамки впечатлений от вождения.
СПЛЕТЕНИЯ СВЕТА
Обладатель премии для ремесленников Loewe Foundation Craft Prize Дэхье Чжонг приносит во вселенную Ferrari традиционное плетение из конского волоса. Узоры, созданные Чжонгом, воплощены в новаторских трёхмерных тканях, покрывающих внутренние поверхности, а сертифицированный монгольский конский волос создаёт интегрированное оформление приборной панели. Стеклянная крыша украшена трафаретными рисунками Чжонга, которые образуют замысловатые световые узоры по всему салону.
КОРЕЙСКАЯ ТРАДИЦИЯ, ТОЧНОСТЬ FERRARI
Художник традиционного корейского лакового искусства ТэХён Ли сотрудничает с Центром стиля Ferrari, привнося мудрость древнего ремесла в современное инженерное дело. Благодаря сложной технологии нанесения белого лака, разработанной Ли, впервые на серийном Ferrari появились тормозные суппорты белого цвета, а также соответствующий рычаг коробки передач. Мастера Ferrari воплощают его традиционные методы в автомобильное совершенство.
2ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОТОМСТВЕННЫЙGRANTURISMO
Модель 12Cilindri является продолжением легендарной линейки Ferrari Gran Turismo 1950-х и 60-х годов, воплощая миссию двигателя V12 с передним расположением: элегантная универсальность без компромиссов. Атмосферный 6.5-литровый двигатель V12 обеспечивает постепенное наращивание мощности и узнаваемый акустический характер Ferrari, устанавливая новые стандарты производительности современного Gran Turismo.