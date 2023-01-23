The F8 Tributo’s clean, muscular lines reflect state-of-the-art aerodynamic innovations developed in GT racing, making it an ideal model to display further weight-saving, performance-enhancing options from the Ferrari Genuine Accessories range.

F8 Tributo 

Ferrari Genuine

Чистые, мускулистые линии болида F8 Tributo отражают самые современные аэродинамические инновации, разработанные в рамках гонок GT, что делает его идеальной моделью для демонстрации дополнительных возможностей линейки оригинальных аксессуаров Ferrari Genuine по снижению веса и повышению производительности. В сочетании они придают автомобилю еще более агрессивный спортивный облик. Эти эксклюзивные компоненты включают 20-дюймовые колесные диски из углеродного волокна, боковой воздухозаборник, опору для ноги и передний спойлер, а также титановые выхлопные трубы.

КОНФИГУРАТОР АВТОМОБИЛЯ 3D FERRARI GENUINE

КОНФИГУРАТОР АВТОМОБИЛЯ 3D FERRARI GENUINE

Добро пожаловать в конфигуратор автомобиля Ferrari Genuine, предоставляющий интерактивный опыт 3D и предназначенный для клиентов производителя из Маранелло. Производитель эксклюзивных автомобилей Ferrari является единственным автостроительным предприятием, которое предоставляет данную функцию, доступную только для счастливых обладателей автомобиля «Гарцующего жеребца».

Этот простой в использовании инструмент позволяет познакомиться с большим выбором изделий по каталогу Аксессуары Ferrari Genuine и увидеть в точности, как они будут выглядеть на вашей модели.

Благодаря наличию множества инструментов можно рассмотреть автомобиль с разных ракурсов, поворачивая его на 360°, открыть двери, в том числе и заднюю дверь, с возможностью обзора как в ночное, так и в дневное время.

Предоставляется более 50 аксессуаров с полным описанием каждого из них, которые делятся на пять категорий: экстерьер, салон, оснащение, уход за автомобилем, гонки.

Ferrari Genuine - F8 Tributo Configurator

Для владельцев:
  • Откройте вкладку " Мой гараж" и выберите автомобиль
  • Войдите в конфигуратор автомобиля Genuine
  • Выполните конфигурацию автомобиля
  • Отправьте её своему дилеру.