Примечания: значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).
F8 Tributo объединяет в себе новейшие достижения в области аэродинамических решений, инноваций и ноу-хау Ferrari, полученных в том числе благодаря опыту участия в гонках GT и Challenge, и доводит их до совершенства, чтобы создать серийное купе с центральным задним двигателем, которое отличается непревзойденными рабочими характеристиками, доступными для любых водителей.
Для обеспечения возможности использования рабочих характеристик инженеры Ferrari провели работу по интеграции эксплуатационных качеств двигателя и аэродинамики с самыми современными системами управления. Side Slip Control (система контроля бокового проскальзывания), которая улучшает способность водителя сохранять контроль над автомобилем при вождении на пределе возможностей, превращая его в захватывающее приключение, представлена в этой модели в версии 6.1. Переход от версии 6.0 к 6.1 связан с тем, что систему управления Ferrari Dynamic Enhancer теперь можно использовать в режиме Race (гонка) (FDE+).
Салон автомобиля выполнен в классическом стиле кокпита, характерном для 8-цилиндровых моделей с центральным задним двигателем. Стиль сидений был обновлен, а дизайн всех компонентов приборной панели, панелей дверей и туннеля полностью переработан под этот автомобиль, который также оснащен рулем и органами управления нового поколения.