Для обеспечения возможности использования рабочих характеристик инженеры Ferrari провели работу по интеграции эксплуатационных качеств двигателя и аэродинамики с самыми современными системами управления. Side Slip Control (система контроля бокового проскальзывания), которая улучшает способность водителя сохранять контроль над автомобилем при вождении на пределе возможностей, превращая его в захватывающее приключение, представлена в этой модели в версии 6.1. Переход от версии 6.0 к 6.1 связан с тем, что систему управления Ferrari Dynamic Enhancer теперь можно использовать в режиме Race (гонка) (FDE+).

