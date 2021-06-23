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ТРИУМФ СОВЕРШЕНСТВА

Ferrari F8 Tributo — это новое 2-местное купе с центральным задним двигателем: наиболее совершенное воплощение автомобилей «Гарцующей лошади» такого типа. Этот автомобиль обладает уникальными характеристиками и, как становится ясно из его названия, воздает дань уважения самому мощному двигателю V8 Ferrari за всю историю.
    • Выбросы углекислого газа:
    • Low: 490 Г/КМ
    • Mid: 278 Г/КМ
    • High: 246 Г/КМ
    • Extra High: 267 Г/КМ
    • Combined: 292 Г/КМ
    • Расход топлива:
    • Low: 21,5 Л НА 100 КМ
    • Mid: 12,2 Л НА 100 КМ
    • High: 10,8 Л НА 100 КМ
    • Extra High: 11,8 Л НА 100 КМ
    • Combined: 12,9 Л НА 100 КМ

Примечания: значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).

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  • V8 Turbo
    Двигатель
  • 720 л. с.
    Максимальная мощность

F8 Tributo объединяет в себе новейшие достижения в области аэродинамических решений, инноваций и ноу-хау Ferrari, полученных в том числе благодаря опыту участия в гонках GT и Challenge, и доводит их до совершенства, чтобы создать серийное купе с центральным задним двигателем, которое отличается непревзойденными рабочими характеристиками, доступными для любых водителей.

Для обеспечения возможности использования рабочих характеристик инженеры Ferrari провели работу по интеграции эксплуатационных качеств двигателя и аэродинамики с самыми современными системами управления. Side Slip Control (система контроля бокового проскальзывания), которая улучшает способность водителя сохранять контроль над автомобилем при вождении на пределе возможностей, превращая его в захватывающее приключение, представлена в этой модели в версии 6.1. Переход от версии 6.0 к 6.1 связан с тем, что систему управления Ferrari Dynamic Enhancer теперь можно использовать в режиме Race (гонка) (FDE+).

После дебюта на модели Ferrari 488 Pista спортивные ободья из углеродного волокна теперь также доступны на F8 Tributo: они являются отличительным элементом самых мощных моделей в линейке.

Салон автомобиля выполнен в классическом стиле кокпита, характерном для 8-цилиндровых моделей с центральным задним двигателем. Стиль сидений был обновлен, а дизайн всех компонентов приборной панели, панелей дверей и туннеля полностью переработан под этот автомобиль, который также оснащен рулем и органами управления нового поколения.

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