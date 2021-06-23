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Wild at heart

Ferrari F8 Spider: the evolution of the species


    • Выбросы углекислого газа:
    • Low: 475 Г/КМ
    • Mid: 282 Г/КМ
    • High: 250 Г/КМ
    • Extra High: 277 Г/КМ
    • Combined: 296 Г/КМ
    • Расход топлива:
    • Low: 20,9 Л НА 100 КМ
    • Mid: 12,4 Л НА 100 КМ
    • High: 11,0 Л НА 100 КМ
    • Extra High: 12,2 Л НА 100 КМ
    • Combined: 12,3 Л НА 100 КМ

Примечания: значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).

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  • V8 Turbo
    Двигатель
  • 720л. с.
    Максимальная мощность
  • V8
    Двигатель
  • 2,9 секунды
    0-100 КМ/Ч
  • 1,94 кг / л. с.
    Удельная мощность
  • 720 л. с.
    Максимальная мощность

Главный достижением F8 Spider является способность мгновенно развивать мощность 720 л. с. без турбоямы в сопровождении особенного «саундтрека», каковым является неповторимое звучание двигателя V8.

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Для обеспечения возможности использования рабочих характеристик инженеры Ferrari провели работу по интеграции эксплуатационных качеств двигателя и аэродинамики с самыми современными системами управления.

Салон F8 Spider выполнен в классическом стиле кокпита, характерном для 8-цилиндровых моделей с центральным задним двигателем.

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