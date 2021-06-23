Примечания: значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).