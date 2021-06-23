Примечания: значения расхода топлива и выбросов углекислого газа рассчитаны в соответствии с Регламентом (ЕС) 715/2007 в редакции, действующей на момент сертификации. Значения расхода топлива и выбросов углекислого газа указаны согласно циклу WLTP (всемирная гармонизированная методика испытаний для легковых автомобилей).
Главный достижением F8 Spider является способность мгновенно развивать мощность 720 л. с. без турбоямы в сопровождении особенного «саундтрека», каковым является неповторимое звучание двигателя V8.
Для обеспечения возможности использования рабочих характеристик инженеры Ferrari провели работу по интеграции эксплуатационных качеств двигателя и аэродинамики с самыми современными системами управления.
Салон F8 Spider выполнен в классическом стиле кокпита, характерном для 8-цилиндровых моделей с центральным задним двигателем.