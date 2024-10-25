РОЖДЕННАЯ ПОД ЗНАКОМ СМЕЛОСТИ

F50 представляет собой экстремальный по определению автомобиль Ferrari 90-х годов, перед которым была поставлена непростая задача заменить F40. Как и в случае с последней, F50 была создана в качестве подарка к 50-летнему юбилею завода в Маранелло, хоть и была выпущена немного раньше. На презентации автомобиля президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло сообщил, что будет изготовлено всего 349 экземпляров — на один меньше ожидаемого рыночного спроса. Необычное и исключительно смелое заявление, самый настоящий вызов кризису на рынке автомобилей, отметившему начало того десятилетия.

