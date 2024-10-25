Ferrari logo
Ferrari logo
Поиск
    Ferrari F50

    Автомобиль без компромиссов и без гидроусилителя руля, усилителя тормозов и ABS. Взамен: композитные материалы, конструктивные и аэродинамические техники Гран-при.

      РОЖДЕННАЯ ПОД ЗНАКОМ СМЕЛОСТИ

      F50 представляет собой экстремальный по определению автомобиль Ferrari 90-х годов, перед которым была поставлена непростая задача заменить F40. Как и в случае с последней, F50 была создана в качестве подарка к 50-летнему юбилею завода в Маранелло, хоть и была выпущена немного раньше. На презентации автомобиля президент Ferrari Лука Кордеро ди Монтедземоло сообщил, что будет изготовлено всего 349 экземпляров — на один меньше ожидаемого рыночного спроса. Необычное и исключительно смелое заявление, самый настоящий вызов кризису на рынке автомобилей, отметившему начало того десятилетия.

      Ferrari F50
      С точки зрения конструкции и производительности F50 — это настоящий гоночный автомобиль «Формулы 1», предназначенный для дорожного использования. Каждый компонент модели создан благодаря 50-летнему опыту участия «Гарцующего жеребца» в гран-при «Формулы 1»: кузов из композитных материалов; аэродинамические решения, использующие ярко выраженный эффект земли, и подвески с системой push-road (толкающая штанга); двигатель V12 объемом 4700 см3 с 5 клапанами на цилиндр, позаимствованный у автомобилей пилотов Алези и Бергера, и продольно расположенная 6-ступенчатая коробка передач.
      Ferrari F50

      Прыжок в будущее

      В то время как в двух выпущенных ранее суперкарах были установлены V8 с турбонаддувом, эта машина играет мускулами двигателя V12, рабочий объем которого более чем на 50 % выше, чем у предшествующих моделей. 

      Стиль на службе аэродинамики 

      Силуэт F50, созданный кузовным ателье Pininfarina, разительно отличается от остальных моделей Ferrari; о них напоминают лишь глянцевая черная линия, проходящая через боковые стенки автомобиля, и традиционные двойные задние блок-фары круглой формы. Доминирующими элементами облика автомобиля являются плавные изгибы воздухозаборников и вентиляционных отверстий, а также еще более крупное заднее антикрыло по сравнению с F40. В чем причина? Необходимость в инновационных аэродинамических решениях, которые обеспечили бы непревзойденные показатели. 

      Весь опыт участия в гран-при

      Ferrari F50 представляет собой концентрацию технологии производства Формулы-1, особенно в области композитных материалов, как например, в монококовом шасси.
      • V8
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 4698,50 куб. см.
        ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
      • 382 кВт
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 8500 ОБ/МИН
      • 325 км/ч
        МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
      • Typerear, longitudinal 65° V12
      • Bore/stroke85 x 69mm
      • Unitary displacement391.54cc
      • Total displacement4698.50cc
      • Compression ratio11.3 : 1
      • Maximum power382 kW (520 hp) at 8500 rpm
      • Power per litre111hp/l
      • Maximum torque471 Nm (48 kgm) at 6500 rpm
      • Valve actuationtwin overhead camshafts per bank, five valves per cylinder
      • Fuel feedBosch Motronic M2.7 injection
      • IgnitionBosch Motronic M2.7 electronic static, single spark plug per cylinder
      • Lubricationdry sump
      • Clutchtwin-plate
      • Chassiscarbon-fibre monocoque
      • Front suspensionindependent push-rod, unequal-length wishbones, coil springs, gas-filled telescopic shock absorbers
      • Rear suspensionindependent push-rod, unequal-length wishbones, coil springs, gas-filled telescopic shock absorbers
      • Brakesdiscs
      • Transmission6-speed + reverse
      • Steeringrack-and-pinion
      • Fuel tankcapacity 105 litres
      • Front tyres245/35 ZR 18
      • Rear tyres335/30 ZR 18
      • Typetwo-seater berlinetta and spider
      • Length4480mm
      • Width1986mm
      • Height1120mm
      • Wheelbase2580mm
      • Front track1620mm
      • Rear track1602mm
      • Weight1230kg (dry)
      • Top speed325km/h
      • Acceleration 0-100 km/h3.87sec
      • 0-1000 m21.70sec

      50 лет соревновательного духа, выраженного в дорожном автомобиле. Достижение новой финишной черты в год рождения Легенды.