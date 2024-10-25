Второй суперкар производителя из Маранелло. 40 лет спустя после первого дорожного автомобиля Ferrari. Берлинетта с гоночной ДНК, разработанная Pininfarina и изготовленная из композитных материалов.
В рамках празднования 40-летия «Гарцующего жеребца» 21 июля прессе была представлена новая модель F40, которая уже своим необычным названием, не похожим на прежние, воздает дань уважения этому юбилею.
Этот невероятный автомобиль обладал экстремальными рабочими характеристиками, которые стали возможными благодаря двигателю с двойным турбонаддувом и удельной мощностью почти 160 л. с. / л, и притягательным обликом, в котором выделялось изогнутое заднее антикрыло. Фактически он представлял собой гоночный болид для езды по дорогам общего пользования.
F40 представляет собой эволюцию философии экстремальных автомобилей Ferrari, основоположницей которой стала модель GTO, и выводит ее на еще более высокий уровень. Автомобиль снискал головокружительный успех уже с первого появления на публике: рельефный суперкар с поражающей воображение производительностью, как кажется, был создан для соревнований.
Его название состоит из буквы «F», означающей Ferrari, и числа «40» в честь 40-летнего юбилея с момента выпуска первой модели Ferrari, прошедшей сертификацию для применения на дорогах общего пользования. Кроме того, это последний автомобиль, презентация которого публике прошла с неизменным участием Энцо Феррари, скончавшегося в августе 1988 года.
Новый стиль
Изысканная механика, великолепные динамические характеристики, дизайн Pininfarina. Суперкар, который Дрейк называл «настоящей Ferrari».