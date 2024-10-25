ЮБИЛЕЙ В ОБЛИКЕ... СУПЕРКАРА

В рамках празднования 40-летия «Гарцующего жеребца» 21 июля прессе была представлена новая модель F40, которая уже своим необычным названием, не похожим на прежние, воздает дань уважения этому юбилею.

Этот невероятный автомобиль обладал экстремальными рабочими характеристиками, которые стали возможными благодаря двигателю с двойным турбонаддувом и удельной мощностью почти 160 л. с. / л, и притягательным обликом, в котором выделялось изогнутое заднее антикрыло. Фактически он представлял собой гоночный болид для езды по дорогам общего пользования.