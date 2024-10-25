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    Ferrari F40 - 1987

    Второй суперкар производителя из Маранелло. 40 лет спустя после первого дорожного автомобиля Ferrari. Берлинетта с гоночной ДНК, разработанная Pininfarina и изготовленная из композитных материалов.

      ЮБИЛЕЙ В ОБЛИКЕ... СУПЕРКАРА

      В рамках празднования 40-летия «Гарцующего жеребца» 21 июля прессе была представлена новая модель F40, которая уже своим необычным названием, не похожим на прежние, воздает дань уважения этому юбилею. 

      Этот невероятный автомобиль обладал экстремальными рабочими характеристиками, которые стали возможными благодаря двигателю с двойным турбонаддувом и удельной мощностью почти 160 л. с. / л, и притягательным обликом, в котором выделялось изогнутое заднее антикрыло. Фактически он представлял собой гоночный болид для езды по дорогам общего пользования.

      Ferrari F40

      F40 представляет собой эволюцию философии экстремальных автомобилей Ferrari, основоположницей которой стала модель GTO, и выводит ее на еще более высокий уровень. Автомобиль снискал головокружительный успех уже с первого появления на публике: рельефный суперкар с поражающей воображение производительностью, как кажется, был создан для соревнований.

      Его название состоит из буквы «F», означающей Ferrari, и числа «40» в честь 40-летнего юбилея с момента выпуска первой модели Ferrari, прошедшей сертификацию для применения на дорогах общего пользования. Кроме того, это последний автомобиль, презентация которого публике прошла с неизменным участием Энцо Феррари, скончавшегося в августе 1988 года.

      Ferrari F40
      Неважно благодаря чему — силуэту, притягательности или достойной суперкара производительности — но факт остается фактом: F40 мгновенно завоевала любовь поклонников Ferrari. Еще до начала выпуска модели, когда еще не был известен планируемый объем производства, многочисленные заказчики записывались в лист ожидания: заполучить такой инновационный и желанный автомобиль немедленно и за любую цену было пределом мечтаний! Более того, ажиотаж не стих даже после прекращения выпуска модели в 1992 году — на тот момент из ворот завода в Маранелло вышло 1311 экземпляров: на рынке подержанных автомобилей были заключены рекордные сделки, а стоимость отдельных экземпляров доходила до 1 млн евро.

      Рабочие характеристики высшего класса

      Производительность Ferrari F40 была как у настоящего суперкара: заявленная максимальная скорость составляла 324 км/ч, время разгона 0-100 км/ч составляло всего 4,1 секунды, 0-400 м - 11,9 секунд и 0-1000 м - 20,9 секунд.

      Новый стиль 

      Дизайн салона и глянцевая черная линия по бокам кузова отдаленно напоминают о модели 308; в остальном стиль корпуса автомобиля был полностью изменен, равно как и материалы, из которых он сделан.

      Разница в материалах

      Ferrari F40 — это первый серийный автомобиль «Гарцующего жеребца», панели кузова которого были изготовлены в основном из композитных материалов. 
      • V8
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 2936,25 куб. см.
        ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
      • 351,5 кВт
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ 7000 ОБ/МИН
      • 324 км/ч
        МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
      • Typerear, longitudinal, 90° V8
      • Bore/stroke82 x 69.5mm
      • Unitary displacement367.03cc
      • Total displacement2936.25cc
      • Compression ratio7.7 : 1
      • Maximum power351.5 kW (478 hp) at 7000 rpm
      • Power per litre163hp/l
      • Maximum torque577 Nm (58.8 kgm) at 4000 rpm
      • Valve actuationtwin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder
      • Fuel feedWeber-Marelli electronic injection, twin turbos
      • IgnitionWeber-Marelli electronic, single spark plug per cylinder
      • Lubricationdry sump
      • Clutchtwin-plate
      • Frametubular steel and composites
      • Front suspensionindependent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar
      • Rear suspensionindependent, unequal-length wishbones, coil springs over telescopic shock absorbers, anti-roll bar
      • Brakesdiscs
      • Transmission5-speed + reverse
      • Steeringrack-and-pinion
      • Fuel tankcapacity 120
      • Front tyres245/40 ZR 17
      • Rear tyres335/35 ZR 17
      • Typetwo-seater berlinetta
      • Length4358mm
      • Width1970mm
      • Height1124mm
      • Wheelbase2450mm
      • Front track1594mm
      • Rear track1606mm
      • Weight1100kg a vuoto
      • Top speed324km/h
      • Acceleration 0-100 km/h4.1sec
      • 0-400 m11.9sec
      • 0-1000 m20.9sec

      Изысканная механика, великолепные динамические характеристики, дизайн Pininfarina. Суперкар, который Дрейк называл «настоящей Ferrari».