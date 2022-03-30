Система управления устойчивостью событий ISO 20121

Мероприятия Esperienza Ferrari 2022, получившие сертификат ISO 20121, выданный органом TÜV NORD Italia от 28/03/2022, – это очередное свидетельство работы Дирекции по маркетингу в Европе и Африке над устойчивым развитием компании. Стандарт рассматривает планирование, организацию и проведение мероприятий в соответствии с пятью столпами стратегии устойчивого развития группы компаний Ferrari.

Предметом тщательного анализа для принятия соответствующих мер по улучшению стали экологические, социальные и экономические аспекты мероприятий, которые затрагивают и влияют на все заинтересованные стороны (сотрудники, поставщики, клиенты, инструкторы, дилеры, гости, партнеры, отели и местные сообщества) и их поведение.

Устойчивое управление событиями, применительно к Esperienza Ferrari 2022, включает, в качестве примера, но не ограничивается ими, следующие сферы и аспекты:

Улучшение процессов раздельного сбора мусора и переработки материалов (экономика замкнутого цикла);

Сдерживание вредных выбросов, обусловленных мобильностью персонала и логистикой материалов;

Оценка углеродного следа;

Многообразие и инклюзивность;

Развитие сообщества и местное экономическое воздействие;

Поддержание биоразнообразия и местной культуры.

В соответствии с требованиями стандарта ISO 20121 в конце года будет подготовлен отчет об устойчивом развитии, который будет отражать достигнутые результаты и все точки для улучшения в следующем году.