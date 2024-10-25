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    Enzo Ferrari

    Дань уважения основателю «Гарцующего жеребца» в год доминирования в Формуле-1. Суперкар ограниченной серии, который сублимирует технологии автоспорта.

      ОГРАНИЧЕННАЯ СЕРИЯ

      2002 год стал важной вехой в триумфальном шествии «Гарцующего жеребца» в «Формуле 1»: Михаэль Шумахер выиграл чемпионат мира среди пилотов уже после 11 гран-при, а вслед за ним и кубок конструкторов вместе с Рубенсом Баррикелло. Для того чтобы отпраздновать новое большое достижение и воздать дань уважения создателю марки, в том же году Ferrari выпустила модель Enzo, дорожный суперкар ограниченной серии, ставший наиболее совершенным воплощением пришедших из «Формулы 1» технологий.

      Enzo Ferrari

      Суперкары — это дорожные автомобили, воплощающие в себе самые передовые технологии и исключительные рабочие характеристики и традиционно посвящаемые компанией Ferrari своим заказчикам. Некоторые примеры: необычайные модели, такие как 288 GTO и F40, выпущенные в 80-х годах, или F50 1995 года. Общим знаменателем этих экстремальных спортивных автомобилей, помимо уникальных рабочих характеристик, является эксклюзивность, обусловленная ограниченным производством. Частью этой семьи стала Ferrari Enzo, существующая всего в 399 экземплярах, которые были разработаны для эксплуатации на дорогах общего пользования и стали квинтэссенцией самых передовых технологий «Формулы 1». 

      Enzo Ferrari

      Модель Enzo стала результатом неустанного обширного применения технологий, позволивших Ferrari достичь многочисленных успехов в самой престижной категории мирового автоспорта. 

      Благодаря своему богатейшему опыту «Гарцующий жеребец» разработал комплексную систему, в которой самый настоящий человеко-машинный интерфейс отвечает за то, чтобы преодолеть все пределы скорости.

      Весь опыт «Формулы  завода в Маранелло

      Двигатель Enzo V12 с углом развала 65° разработан на основе накопленного «Гарцующим жеребцом» опыта участия в «Формуле 1». Его общий рабочий объем составляет 5998 см3, максимальная мощность достигает 660 л. с. при 7800 об/мин, а максимальный крутящий момент равен 657 кгм при 5500 об/мин; степень сжатия составляет 11,2, а удельная мощность — 110 л. с. / л. Для снижения вибрации и уровня шума двигатель Enzo подвешен на специальной раме, состоящей из двух алюминиевых отливок. 

      Стиль, не знающий границ

      Дизайн автомобиля, созданный искусными мастерами кузовного ателье Pininfarina, отличается исключительно притягательным силуэтом, в котором гармонично сочетаются стиль и функциональность.

      Связующее звено

      Дорожная модель F50, двигатель которой был позаимствован у гоночного болида сезона 1990 года, оставила след в истории благодаря тому, что в ней были применены все технологии, используемые в то время в «Формуле 1». Enzo же прославилась тем, что стала связующим звеном между полученными в ходе гонок знаниями и автомобилем, спроектированным для дорог общего пользования. В связи с этим многие элементы Enzo нашли применение в последующих моделях Ferrari, среди которых исключительно легкий и компактный двигатель V12, углерод-керамические тормоза, человеко-машинный интерфейс и аэродинамические решения.
      • V12
        ДВИГАТЕЛЬ
      • 5998,80 куб. см.
        ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ОБЪЕМ
      • 660 л.с.
        МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
      • >350 км/ч
        МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ
      • Typerear, longitudinal 65° V12
      • Bore and stroke92 x 75.2mm
      • Unitary displacement499.90cc
      • Total displacement5998.80cc
      • Compression ratio11.2 : 1
      • Maximum power485 kW (660 hp) at 7800 rpm
      • Power per litre110hp/l
      • Maximum torque657 Nm (67 kgm) at 5500 rpm
      • Valve actuationtwin overhead camshafts per bank, four valves per cylinder
      • Fuel feedBosch Motronic ME7 injection
      • IgnitionBosch Motronic ME7 electronic static, single spark plug per cylinder
      • Lubricationdry sump
      • Clutchtwin-plate
      • Framecarbon-fibre and Nomex honeycomb monococque
      • Front suspensionindependent push-rod, unequal-length wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers with electronic adaptive damping
      • Rear suspensionindependent push-rod, unequal-length wishbones, coil springs, telescopic shock absorbers with electronic adaptive damping
      • Brakescarbon-ceramic discs
      • Transmissionelectro-hydraulic F1 6-speed + reverse
      • Steeringrack-and-pinion
      • Fuel tankcapacity 110litres
      • Front tyres245/35 ZR 19
      • Rear tyres345/35 ZR 19
      • Typetwo-seater berlinetta
      • Length4702mm
      • Width2035mm
      • Height1147mm
      • Wheelbase2650mm
      • Front track1660mm
      • Rear track1650mm
      • Weight1255kg (dry)
      • Top speed> 350km/h
      • Acceleration 0-100 km/h3.65sec
      • 0-400 m11sec
      • 0-1000 m19.60sec

      Четыре года на подиуме, собранные в одном суперкаре. Гимн производителя из Маранелло с чрезвычайной производительностью.