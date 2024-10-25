Дань уважения основателю «Гарцующего жеребца» в год доминирования в Формуле-1. Суперкар ограниченной серии, который сублимирует технологии автоспорта.
2002 год стал важной вехой в триумфальном шествии «Гарцующего жеребца» в «Формуле 1»: Михаэль Шумахер выиграл чемпионат мира среди пилотов уже после 11 гран-при, а вслед за ним и кубок конструкторов вместе с Рубенсом Баррикелло. Для того чтобы отпраздновать новое большое достижение и воздать дань уважения создателю марки, в том же году Ferrari выпустила модель Enzo, дорожный суперкар ограниченной серии, ставший наиболее совершенным воплощением пришедших из «Формулы 1» технологий.
Суперкары — это дорожные автомобили, воплощающие в себе самые передовые технологии и исключительные рабочие характеристики и традиционно посвящаемые компанией Ferrari своим заказчикам. Некоторые примеры: необычайные модели, такие как 288 GTO и F40, выпущенные в 80-х годах, или F50 1995 года. Общим знаменателем этих экстремальных спортивных автомобилей, помимо уникальных рабочих характеристик, является эксклюзивность, обусловленная ограниченным производством. Частью этой семьи стала Ferrari Enzo, существующая всего в 399 экземплярах, которые были разработаны для эксплуатации на дорогах общего пользования и стали квинтэссенцией самых передовых технологий «Формулы 1».
Модель Enzo стала результатом неустанного обширного применения технологий, позволивших Ferrari достичь многочисленных успехов в самой престижной категории мирового автоспорта.
Благодаря своему богатейшему опыту «Гарцующий жеребец» разработал комплексную систему, в которой самый настоящий человеко-машинный интерфейс отвечает за то, чтобы преодолеть все пределы скорости.
Четыре года на подиуме, собранные в одном суперкаре. Гимн производителя из Маранелло с чрезвычайной производительностью.