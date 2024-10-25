Связующее звено

Дорожная модель F50, двигатель которой был позаимствован у гоночного болида сезона 1990 года, оставила след в истории благодаря тому, что в ней были применены все технологии, используемые в то время в «Формуле 1». Enzo же прославилась тем, что стала связующим звеном между полученными в ходе гонок знаниями и автомобилем, спроектированным для дорог общего пользования. В связи с этим многие элементы Enzo нашли применение в последующих моделях Ferrari, среди которых исключительно легкий и компактный двигатель V12, углерод-керамические тормоза, человеко-машинный интерфейс и аэродинамические решения.