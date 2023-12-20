Corso Pilota On-Ice

48 часов. 24 водителя. Снежная трасса. Профессиональный тренер научит вас преодолевать самые крутые повороты, не сбавляя скорости, безопасно практикуя способ контрруления. Всё это на фоне зимних пейзажей Курмайора, одного из самых престижных альпийских горнолыжных курортов.
Corso On-Ice направлен на улучшение ваших навыков спортивной подготовки. На самом деле одной лишь техники вождения недостаточно: необходимо уметь предвидеть и контролировать ситуации, возникающие в экстремальных условиях. Следовательно, вы получите советы, касающиеся физической подготовки, примете участие в теоретических занятиях и получите подробный анализ своих результатов.
В вашем распоряжении будет целая команда специализированных механиков, готовых в случае необходимости заменить шины автомобиля и оптимизировать настройку.
Ужин на вершине Монблана. Проживание в эксклюзивном отеле. Предложения для вашего благополучия. В течение двух дней курса вы познакомитесь с Курмайором во всем его великолепии.
Мероприятия для ваших спутников будут еще более интересными: Гостевое пакетное предложение дает возможность полностью уйти от реальности и насладиться незабываемыми впечатлениями, которые дарит высокогорный курорт.
Пока вы будете находиться за рулем, ваш спутник испытает удовольствие от Альп. Программа для гостей включает культурный тур по Аосте с обедом в знаменитом ресторане «Caffè Nazionale» Паоло Гриффа, восхождение на вершину Монблана, чтобы насладиться блюдами местной кухни на высоте 3.466 метров, оздоровительные процедуры и поездку в качестве пассажира на автомобиле Purosangue.
Corso Pilota Ferrari On-Ice пройдет в Курмайоре (Италия) в январе 2024 года. Доступно шесть временных интервалов.
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