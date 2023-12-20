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    Corso Pilota On-Ice

    Горячий лёд

    Совершенствуйте свои навыки вождения в условиях низкого сцепления с дорогой на склонах Монблана. Два эксклюзивных дня для тренировки самой увлекательной техники вождения: контрруления на снегу.
    Ferrari Purosangue - Corso Pilota On-Ice

    Два дня, полные адреналина

    48 часов. 24 водителя. Снежная трасса. Профессиональный тренер научит вас преодолевать самые крутые повороты, не сбавляя скорости, безопасно практикуя способ контрруления. Всё это на фоне зимних пейзажей Курмайора, одного из самых престижных альпийских горнолыжных курортов. 

    Corso On-Ice направлен на улучшение ваших навыков спортивной подготовки. На самом деле одной лишь техники вождения недостаточно: необходимо уметь предвидеть и контролировать ситуации, возникающие в экстремальных условиях. Следовательно, вы получите советы, касающиеся физической подготовки, примете участие в теоретических занятиях и получите подробный анализ своих результатов.

    Ferrari Purosangue - Corso Pilota On-Ice
    Каждый день курса включает в себя короткое теоретическое занятие, позволяющее ознакомиться с автомобилем, узнать его поведение на трассе и освоить технику вождения.
    Вы получите в своё распоряжение Ferrari Purosangue, полноприводной автомобиль с высокими колёсами, идеально подходящий для самых экстремальных трасс. Чтобы максимально использовать его характеристики, оснастка будет эксклюзивной: шипованные шины улучшат сцепление автомобиля, обеспечат большую мощность и управляемость.
    Шины, оставляющие следы
    Ferrari Purosangue оснащен шипованными шинами 3PMSF с центральным канальным протектором и усиленными боковыми стенками.

    Одобренные для Ferrari, они обеспечивают наилучшие тормозные и тяговые характеристики на заснеженных или обледенелых грунтовых дорогах.
    Специализированная команда

    В вашем распоряжении будет целая команда специализированных механиков, готовых в случае необходимости заменить шины автомобиля и оптимизировать настройку.

    Курмайор: 1224 метра стиля

    Расположенный у подножия Монблана, Курмайор — это эксклюзивное место, где можно в полной мере насладиться красотой гор. Программа On-Ice включает в себя серию изысканных ужинов и мероприятий для отдыха, дополняя впечатления видом на самую высокую гору Италии.

    Ужин на вершине Монблана. Проживание в эксклюзивном отеле. Предложения для вашего благополучия. В течение двух дней курса вы познакомитесь с Курмайором во всем его великолепии.

    Мероприятия для ваших спутников будут еще более интересными: Гостевое пакетное предложение дает возможность полностью уйти от реальности и насладиться незабываемыми впечатлениями, которые дарит высокогорный курорт

    5-звёздочный отель на краю неба
    Вы остановитесь в знаменитом отеле Курмайора. Два дня с обедом в звездном бистро между сессиями вождения. Каждый день поездки от отеля до трассы будут осуществляться на частных шаттлах.
    Благополучие и отдых
    В отеле вы можете насладиться эксклюзивными спа-процедурами, включающими оздоровительные ритуалы для восстановления сил после сеансов вождения. Все оздоровительные процедуры доступны также и для ваших спутников.
    Гостевое пакетное предложение

    Пока вы будете находиться за рулем, ваш спутник испытает удовольствие от Альп. Программа для гостей включает культурный тур по Аосте с обедом в знаменитом ресторане «Caffè Nazionale» Паоло Гриффа, восхождение на вершину Монблана, чтобы насладиться блюдами местной кухни на высоте 3.466 метров, оздоровительные процедуры и поездку в качестве пассажира на автомобиле Purosangue.

    Сохранить дату

    Corso Pilota Ferrari On-Ice пройдет в Курмайоре (Италия) в январе 2024 года. Доступно шесть временных интервалов.

    Скачайте полную программу, чтобы узнать даты и посмотреть информацию, связанную с оплатой и политикой отмены бронирования, гостевым пакетным предложением, страховкой, одеждой и дополнительными услугами.