Corso Pilota On-Ice

Ужин на вершине Монблана. Проживание в эксклюзивном отеле. Предложения для вашего благополучия. В течение двух дней курса вы познакомитесь с Курмайором во всем его великолепии.

Мероприятия для ваших спутников будут еще более интересными: Гостевое пакетное предложение дает возможность полностью уйти от реальности и насладиться незабываемыми впечатлениями, которые дарит высокогорный курорт.

