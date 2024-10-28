Сертификат подлинности, доступный для дорожных автомобилей возрастом более 20 лет, для автомобилей специальных серий, для спортивных автомобилей и для Ferrari Формулы-1, отслеживает историю автомобиля, проверяя его соответствие оригинальному проекту и происхождение каждого компонента. Помимо сохранения исторической значимости автомобиля и обеспечения потенциального увеличения его стоимости в случае продажи, он позволяет владельцам иметь долговременные запчасти и участвовать в самых престижных официальных мероприятиях.
Сертификация Ferrari Classiche - это структурированный процесс, который гарантирует подлинность исторических автомобилей. Для проведения полной и точной оценки, процесс, который можно начать у уполномоченного дилера или в Маранелло, разделён на четыре этапа.
Осмотр классического автомобиля может осуществляться в мастерской Ferrari Classiche или у уполномоченного дилера. С помощью фотографий, измерений и технических данных собирается вся информация, необходимая для анализа. После проверки комплектности автомобиль возвращается владельцу в ожидании следующего этапа.
Анализ начинается с проверки подлинности шасси, что является обязательным требованием для сертификации. Кузов и салон осматривают, сравнивая их с оригинальными характеристиками. Затем проводится тщательная проверка всех механических и электрических систем автомобиля.
Отчёт о сертификации, в котором суммируются результаты проверки и оценки, передаётся в Комиссию по сертификации. Этот внешний орган подтверждает или опровергает указанную информацию. В случае обнаружения недопустимых повреждений процесс останавливается до тех пор, пока не будут восстановлены все повреждённые компоненты.
Для утверждённых автомобилей подготавливается полный пакет документов с фотографиями и техническими доказательствами. К нему прилагается Сертификат подлинности, подписанный Пьеро Феррари, который отправляется владельцу, подтверждая подлинность классического Ferrari.