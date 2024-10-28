ОДНА СЕРТИФИКАЦИЯ,

МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ

Сертификат подлинности, доступный для дорожных автомобилей возрастом более 20 лет, для автомобилей специальных серий, для спортивных автомобилей и для Ferrari Формулы-1, отслеживает историю автомобиля, проверяя его соответствие оригинальному проекту и происхождение каждого компонента. Помимо сохранения исторической значимости автомобиля и обеспечения потенциального увеличения его стоимости в случае продажи, он позволяет владельцам иметь долговременные запчасти и участвовать в самых престижных официальных мероприятиях.